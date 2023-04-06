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О необходимости введения в России смертной казни

Большинство стран мира отказались от смертной казни, в том числе и Россия. Но в последнее время все чаще поднимается вопрос о возможности ее возврата.
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Сергей Михайлович Миронов (руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду") призвал вернуть смертную казнь. Он письменно обратился с таким заявлением в конституционный суд к Валерию Зорькину. Политик считает, что увеличение числа терактов и убийств мирного населения, а также изменение международной ситуации может служить причиной для отмены моратория.

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Причиной для отказа России от смертной казни стало ее вступление в Совет Европы.

В 1997 году российское правительство подписало протокол №6 к Европейской конвенции по правам человека. В течение трех лет его обязались утвердить, хотя этого так и не сделали. В 1999 году в Госдуму внесли законопроект, но его не подписали. Тем не менее после 1996 года в Российской Федерации не было ни одной смертной казни. Судьи по-прежнему выносили смертные приговоры, но их не приводили в действие.

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Последним осужденным, в отношении которого судом был вынесен смертный приговор является Головкин Сергей Александрович по прозвищу “Фишер”. Он был осужден за серию убийств и изнасилований (11 подтвержденных и еще около 40 не смогли доказать) мальчиков и юношей с 1986 по 1992 год. 19 октября 1994 года суд приговорил его к высшей мере наказания. Головкин подал прошение о помиловании, но в ноябре 1995 года оно было отклонено действующим президентом. В августе следующего года Сергей Головкин был расстрелян.

Миронов отметил, что 25 февраля 2022 года государства НАТО и Евросоюза приняли решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы. А значит все обязательства, среди которых и отказ от смертной казни более не являются актуальными. 

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Сергей Миронов уже несколько раз выносил предложение о снятии моратория. Так в 2015 году он сказал, что следует в виде исключения расстреливать (другого исполнения для смертной казни в России не предусмотрено) террористов и их сообщников. В 2019 году после страшного убийства Лизы Киселевой требовал вернуть смертную казнь и для тех, кто посягнул на жизнь ребенка. В мае 2021 года когда произошло массовое убийство в Казанской гимназии он вновь попытался добиться отмены моратория для убийц детей.

Ранее с подобным предложением выступил Евгений Пригожин (создатель ЧВК “Вагнер”). Он считает что смертная казнь должна применяться к террористам, например такая мера наказания может быть применена к Дарье Треповой, которой выдвинули обвинение в совершении теракта повлекшего за собой смерть Владлена Татарского. 

Члены КПРФ выступают за возврат смертной казни для тех, кто был пойман и осужден за коррупцию в особо крупных размерах и за особо тяжкие преступления.

ЛДПР также требует ввести смертную казнь за терроризм. Владимир Жириновский предлагал для уменьшения числа судебных ошибок казнить тех, кто вынес неверный приговор.

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В феврале 2022 года Дмитрий Медведев отметил, что выход из Совета Европы это отличная возможность вернуть целый ряд важных институтов в Российской Федерации, одним из которых он считает смертную казнь. 

Члены партии “Единая Россия” не могут прийти к единогласному мнению о высшей мере наказания. Некоторые предлагают ввести ее для педофилов. А например Андрей Исаев (депутат Госдумы) выступает против, так как нельзя исключить ошибочные приговоры. После его исполнения уже ничего не исправишь, в отличие от пожизненного заключения.

Только в случае принятия новой Конституции РФ смертный приговор смогут исполнять, не нарушив при этом закон. Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос в Кремле не обсуждается. 

Если рассуждать с позиции справедливости, то компромиссным решением будет отправка на принудительные работы сроком на 5-10 лет, в зависимости от возраста и состояния здоровья обвиняемого. В это время провести тщательное повторное расследование несколькими независимыми группами. И уже после окончания срока принудительных работ, во время которых подсудимый будет сам себя обеспечивать, можно будет реализовать смертную казнь. Но не через расстрел, а через усыпление и становление донором органов для больных детей. А расстрел - бессмысленная потеря возможности спасти жизнь нескольких людей. Это сродни уничтожению нелегально ввезенных продуктов, когда их можно проверить на безопасность для организма и раздать малоимущим семьям.

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Как видно из статистики подачи предложений о возвращении смертной казни, они подаются на волне какого-либо громкого судебного дела. Но этот вопрос нужно решать с холодной и трезвой головой, а не на фоне народного негодования.

Также для повторного расследования громких дел нужно будет привлекать наиболее ответственных следователей, не замеченных ранее в коррупции. Иначе вскоре в Даркнете появятся расценки на “законное” устранение конкурентов или обидчиков. Чем уже грешили в советское время, когда в НКВД поступали тысячи доносов на невиновных людей.

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россия европа отмена казнь наказание смерть терроризм корупция совет убийца
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