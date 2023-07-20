Основатель и идейный вдохновитель Анзор Масхадов сын того самого Масхадова

Известно, что на стороне Украины находятся десятки формирований, многие из которых в Европе и в России признаны террористическими. Поскольку сегодня Старый свет делает всё, чтобы как можно сильнее навредить русским, то нет ничего удивительного в том, что там предпочитают закрывать глаза на участие в боевых действиях открытых террористов, многие из которых являются ярыми анархистами и в будущем могут вернуться в Европу. Похоже, европейские элиты пока предпочитают так далеко не заглядывать, поскольку активно спонсируют и накачивают деньгами боевиков из Грузии, Сирии и многих других стран. Приход на границу Белгородской области подразделений «Ахмат» привёл к стабилизации обстановки на этом направлении, но в последнее время туда перебрасывают отряды так называемого шейха Мансура. Большая часть наших читателей даже не догадывается, кто стоит под этим громким именем, но есть все основания как следует разобраться в проблеме.

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Итак, шейх Мансур – это Анзор Масхадов, сын так называемого президента Ичкерии Аслана Масхадова. Ему 44 года, а сам он с семьёй давно живёт в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. В этой стране Анзор развернул активную антироссийскую деятельность и позиционирует себя как спецпредставитель и директор по связям с общественностью президента Ичкерии. Его активность в Европе включает написание книг, ведение блогов на различных площадках и организацию антироссийских конференций. Западные журналисты регулярно посещают подобные мероприятия, а финансированием Анзора открыто занимаются европейские фонды. Словом, всё легально и подаётся в красивой обложке, под которой скрываются обычные боевики, которые готовы за деньги выполнять задачи в любой точке планеты. Сын Масхадова часто даёт интервью, а недавно обратился к Папе Римскому, призывая его осудить Россию. Анзор был не на шутку зол, ведь понтифик отказался ему отвечать.

По данным экспертов, сегодня на стороне Украины могут находиться до тысячи наёмников из Чечни. Все они сражаются на стороне ВСУ, называя себя «Вооружёнными силами Чеченской Республики Ичкерия». Вместе с Батальоном шейха Мансура, действующим на украинской территории, есть и Батальон имени Джохара Дудаева, который был создан в Дании ещё в 2014 году (пишут, что на деньги правительства этой страны). В гостях у боевиков указанных выше формирований часто бывают украинские журналисты, а недавно к Мансуровцам заглянули репортёры из NPR. Последние пробыли с выходцами из Чечни несколько суток, придумывая истории, в которых обычные боевики становятся национальными героями Украины. Заметно, что журналисты пытаются придать действиям террористов идеологический подтекст, ну а в итоге в украинском конфликте сражаются не только русские против украинцев, но и чеченцы против чеченцев.

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nullЭксперты отмечают, что до недавнего времени так называемый Батальон шейха Мансура не принимал участия в боевых действиях. Боевики фотографировались, давали интервью, рассказывали о том, как они будут побеждать неверных и в целом вели себя агрессивно. После того как сотни боевиков были переброшены в Сумскую и Харьковскую область стало очевидно, что западные кураторы устали инвестировать деньги в картинку и хотят более весомых дивидендов.