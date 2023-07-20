Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Боевики Батальона шейха Мансура переброшены на границу с РФ – кто будет сражаться против «Ахмата»
Основатель и идейный вдохновитель Анзор Масхадов сын того самого Масхадова

реклама

Известно, что на стороне Украины находятся десятки формирований, многие из которых в Европе и в России признаны террористическими. Поскольку сегодня Старый свет делает всё, чтобы как можно сильнее навредить русским, то нет ничего удивительного в том, что там предпочитают закрывать глаза на участие в боевых действиях открытых террористов, многие из которых являются ярыми анархистами и в будущем могут вернуться в Европу. Похоже, европейские элиты пока предпочитают так далеко не заглядывать, поскольку активно спонсируют и накачивают деньгами боевиков из Грузии, Сирии и многих других стран. Приход на границу Белгородской области подразделений «Ахмат» привёл к стабилизации обстановки на этом направлении, но в последнее время туда перебрасывают отряды так называемого шейха Мансура. Большая часть наших читателей даже не догадывается, кто стоит под этим громким именем, но есть все основания как следует разобраться в проблеме. 

реклама

Итак, шейх Мансур – это Анзор Масхадов, сын так называемого президента Ичкерии Аслана Масхадова. Ему 44 года, а сам он с семьёй давно живёт в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. В этой стране Анзор развернул активную антироссийскую деятельность и позиционирует себя как спецпредставитель и директор по связям с общественностью президента Ичкерии. Его активность в Европе включает написание книг, ведение блогов на различных площадках и организацию антироссийских конференций. Западные журналисты регулярно посещают подобные мероприятия, а финансированием Анзора открыто занимаются европейские фонды. Словом, всё легально и подаётся в красивой обложке, под которой скрываются обычные боевики, которые готовы за деньги выполнять задачи в любой точке планеты. Сын Масхадова часто даёт интервью, а недавно обратился к Папе Римскому, призывая его осудить Россию. Анзор был не на шутку зол, ведь понтифик отказался ему отвечать.

По данным экспертов, сегодня на стороне Украины могут находиться до тысячи наёмников из Чечни. Все они сражаются на стороне ВСУ, называя себя «Вооружёнными силами Чеченской Республики Ичкерия». Вместе с Батальоном шейха Мансура, действующим на украинской территории, есть и Батальон имени Джохара Дудаева, который был создан в Дании ещё в 2014 году (пишут, что на деньги правительства этой страны). В гостях у боевиков указанных выше формирований часто бывают украинские журналисты, а недавно к Мансуровцам заглянули репортёры из NPR. Последние пробыли с выходцами из Чечни несколько суток, придумывая истории, в которых обычные боевики становятся национальными героями Украины. Заметно, что журналисты пытаются придать действиям террористов идеологический подтекст, ну а в итоге в украинском конфликте сражаются не только русские против украинцев, но и чеченцы против чеченцев. 

nullЭксперты отмечают, что до недавнего времени так называемый Батальон шейха Мансура не принимал участия в боевых действиях. Боевики фотографировались, давали интервью, рассказывали о том, как они будут побеждать неверных и в целом вели себя агрессивно. После того как сотни боевиков были переброшены в Сумскую и Харьковскую область стало очевидно, что западные кураторы устали инвестировать деньги в картинку и хотят более весомых дивидендов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
Источник: svpressa.ru
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Командир ЧВК Вагнер опроверг информацию о 33 тысячах бойцов, перешедших в МО
В Украине впервые с начала СВО эффективность ПВО ушла ниже 50% – все 7 «Ониксов» достигли цели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
53
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
9
Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
6
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
21
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
9
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
38
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
3
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
9
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
11
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
6
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
3
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
+
Bloomberg: Турция не рискнет пойти на сопровождение судов после отмены зерновой сделки
+
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
3
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
4

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
4
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
7
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
29
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
16
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
3
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
7
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
+
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
17
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8

Сейчас обсуждают

Пинаю даунов
11:09
Я даже в свинарнике не стану бычки кидать на пол , а они у тебя дома валяются 🐷🐷🐷🐷🐷
Первые игровые тесты GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт — разница с моделью 8 Гбайт на уровне погрешности
RbnGG
11:09
Читаю ваши комментарии прям смеюсь , какие 60к ? Взял 6800ХТ за 28 к. Это я считаю за неё это дорого , так как кроме игрулек на ней больше особо делать нечего.
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
Евгений Сом
11:08
Чел у которого ты покупал брал карту в магазине за наличку или по карте? А то в случае гарантии если покупалась по карте то и вывод бабла будет на карту тому у кого ты купил ))) можно указать другой с...
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
Китя.
11:08
Было на Авито из сливали пачками. а сейчас на Авито цены взлетели вверх. новые зачем брать если совсем нуб не разбираешься только новую с магаза. а так только с Авито и беру карты.
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
Михаил Лебакин
11:08
Дурак дураком. Пусть сначала ответят англосаксы с пиндосами за военные преступления в Ираке, за издевательства над заключёнными в секретных тюрьмах, существование которых доказано. Не туда эти дебилы ...
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
nonses84
11:08
Сектанты куртки все равно будут мерять всё в мыле. Если 7700 не обрезана по псиай как 4060, я думаю будет выбором многих трезвых умов.
Инсайдер назвал ожидаемые рекомендованные цены Radeon RX 7800 и RX 7700
Envу
11:08
а немайненные будут продавать гораздо дороже. На немайненную RX 6800 минимальная цена на Авито ~40-45 т.р., с гарантией от ДНС/Cитилинк. Плюс, если видеокарта майненная и с гарантией, то гарантия тут...
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
УдалЁн
11:05
А гетерогенную архитектуру от АМД ждать вообще 2 года. Красноглазикам ещё долго скулить про энергоэффективные ядра Интел.
Гибридный процессор Ryzen 8000 с 12 ядрами Zen 5 замечен в базе данных одного из проектов
Envу
11:03
а ну и самое главное - вы б/у взяли с гарантией онлайн-трейда. А я новую RX 6800. Я уже недавно обжегся - взял на Авито RX 6800 за 34 т.р. с 2х годичной гарантией(лайм-стор), но она у меня через меся...
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
Китя.
11:03
такую взял на пломбище https://www.techpowerup.com/gpu-specs/msi-rx-6900-xt-gaming-x-trio.b8682 пол года полет нормальный.
Инсайдер назвал ожидаемые ценники видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем