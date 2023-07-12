Байден оказался не таким белым и пушистым, как преподносила пресса

Обычно Джо Байден предстаёт перед прессой улыбающимся старичком, который машет прессе и готов расцеловать каждого американца. Кажется, что безобидный политик уже ничего не решает, а в СМИ и вовсе пишут о деменциях, которые терзают сонного Джо. Похоже, всё не так очевидно, как нам кажется, поскольку есть явные опровержения, доказывающие, что кроткий нрав американского президента – это всего лишь миф. По информации издания Axios, Байден, который обычно предпочитает выражать свою точку зрения шёпотом в рамках публичных выступлений, за закрытыми дверями часто кричит на сотрудников своей администрации. Источники издания сообщают, что Байден может проявлять вспыльчивость настолько сильно, что многие помощники избегают личных встреч с ним и предпочитают общаться только в присутствии коллег. Во время приступов гнева Байден страшен и часто кричит на своих подчинённых, активно используя нецензурные выражения.

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По данным прессы, гнев президента чаще выражается в виде яростных допросов, чем в виде истерического крика. Байден с пристрастием допрашивает своих помощников по различным вопросам до тех пор, пока не становится ясно, что они не знают ответа. Некоторые в администрации считают это проявлением строгости, в то время как другие считают, что президент таким образом ставит своё окружение на место. Подчинённые президента полагают, что всё это свидетельствует о том, что Байден не уважает своих сотрудников, а очень часто даже высокопоставленные лица в Белом доме сталкиваются с гневом президента. Один из подчинённых президента, анонимно заявил, что никто не чувствует себя в безопасности.

Некоторые сотрудники администрации, которые окончили престижные учебные заведения, испытывают затруднения в выполнении требований американского лидера. Говорить на языке Байдена – это особый навык в Белом доме. Сотрудники утверждают, что требуется годы, чтобы научиться понимать настроение президента и предугадывать, какую информацию он будет запрашивать на совещаниях. Кроме того, не всем удаётся быстро отказаться от использования сложного и заполненного аббревиатурами языка и вести брифинги так, будто они разговаривают со своими близкими. Журналисты Axios пишут, что это описание Байдена, представленное его подчинёнными, не соответствует тщательно созданному имиджу добродушного дядюшки Джо, который любит солнцезащитные очки Aviator и мороженое.

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Что любопытно, некоторые умудряются защищать президента. Отдельные сотрудники Белого дома полагают, что Байден может быть жёстким, но также часто проявляет щедрость и сострадание больше, чем многие другие влиятельные политики. В качестве положительных качеств называется способность создать атмосферу семьи для своих подчинённых. Именно поэтому многие из них работают с Байденом уже десятилетия. По словам известного американского журналиста и автора книги «Сражение его жизни: в стенах Белого дома Байдена», у президента вспыльчивый нрав. Крис Уиппл отмечает, что Билл Клинтон был ещё более взрывным, но характер у Байдена определённо присутствует.