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Джон Кирби заявил, что США не станут помогать Украине поддерживать зерновую сделку после 17 июля
США предпочитают не ввязываться в ещё одну авантюру, а значит зерновая сделка окончательно прекратила своё существование

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Зерновая сделка первоначально была ловушкой для России, а единственная её цель заключалась в том, чтобы насытить рынок Европы продуктами питания. Представители ООН громко заявляли о планах передать зерно из Украины беднейшим странам Африки, вот только вместо этого всё это ушло в Европу и США. По словам В. Путина, только 3% всех зерновых попали нуждающимся странам, ну а Россия не получила вообще ничего, если не считать проблем. Так, зерновой коридор использовался для атаки на Черноморский флот, а после для многочисленных ударов по Севастополю. Ну а сегодня эксперты полагают, что морские дроны, которые ударили по Крымскому мосту 17 июля, были выпущены с одного из торговых кораблей, участвующих в мирной инициативе. Подкупить капитана не так уж и сложно, ну а найти следы почти невозможно.

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Как вы могли слышать, Россия вышла из зерновой сделки, но в Украине заявляют, что смогут и сами продолжить вывоз продуктов питания. Похоже, всё намного сложнее, чем кажется Зеленскому. Ещё вчера было замечено, что многие корабли, которые направлялись в украинские порты, развернулись и начали уходить в обратном направлении. Эксперты уверяют, что страховые компании не станут оказывать свои услуги в такой опасной обстановке, а значит остаётся только ждать помощи со стороны Турции и США. Пока неясно, что скажет Эрдоган, но Америка дала чётко понять, что в подобных играх участвовать не станет. Как стало известно, власти США объявили о решении не направлять военные корабли ВМС для сопровождения коммерческих зерновозов, выходящих из портов Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

По его мнению, после выхода России из зерновой сделки, единственным вариантом для экспорта зерна из Украины остаётся сухопутный коридор через страны Восточной Европы. Джон Кирби подчеркнул, что такой путь является менее эффективным и более затруднительным, но это единственный рабочий вариант, тогда как альтернатив просто не существует. Кстати, Украина уже обратилась к странам НАТО, включая Турцию с просьбой обеспечить безопасность судов, перевозящих украинское зерно. Похоже, европейцы предпочтут не рисковать, ну а Эрдоган пока взвешивает риски. 

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Вполне возможно, что все подобные рассуждения неактуальны, поскольку сегодня РФ начала уничтожать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносились по Одессе, Николаеву и Очакову. Если в ближайшие дни случится ещё несколько серий ударов «Калибрами» и Геранями, то порты прекратят своё существование, а значит говорить о существовании зерновой сделке в том или ином формате станет бессмысленно. 

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#политика #зерновая сделка
Источник: topwar.ru
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