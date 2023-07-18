Именно этот корабль устанавливал мины в Чёрном море

Вчера при помощи морских беспилотников была совершена попытка уничтожить Крымский мост. Какое-то время в Киеве делали вид, что ничего не знают о диверсии, но в какой-то момент не выдержали политики, с гордостью рассказывающие об успешной спецоперации силовых спецслужб. При этом Западные элиты помалкивают, ну а эксперты отмечают, что на этот раз характер повреждений не такой значительный, как это было в 2022 году. Уже ночью удалось запустить реверсное движение автомобильного транспорта, а время ожидания не превышает 2 часа. В то же время заявление сделал В. Путин. Президент пообещал ответить на теракт, ну а ранее Песков однозначно заявил о выходе России из зерновой сделки.

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Что же, прилёты ракет не заставили себя ждать, ну а этой ночью проводились так называемые комбинированные удары по объектам в портовых городах Николаев, Черноморск (ранее назывался Ильичёвск) и Одесса. Все они так или иначе участвовали в зерновой сделке, а также активно использовались украинскими властями для запуска беспилотников и усиления своего присутствия в регионе. По данным прессы, один из ударов пришёлся по кораблю Военно-Морского Флота ВСУ в Одессе. По информации, полученной из разных источников, это либо минный тральщик, либо минный заградитель. В первом случае речь идёт о судне для разминирования, тогда как второе занимается постановкой мин.

Ночью в Николаевской области были слышны несколько взрывов. Подтверждена информация об огневом поражении нефтебазы в Николаеве, а также уничтожении объектов портовой инфраструктуры в Очакове. Стоит отметить, что последнее время украинская сторона активно использовала именно этот город для запуска морских беспилотников, которые после этого предпринимали атаки на города Крыма. Кроме того, украинское командование использовало морские коридоры в Чёрном море, открытые в рамках зерновой сделки, для осуществления атак на береговую линию Севастополя. Они маскировались гражданскими судами, перевозящими зерно и другие сельхозпродукты, и совершали атаки на корабли Черноморского флота России и другие объекты.

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Представители СМИ обратились к госсекретарю США секретарю Блинкену с комментариями относительно оценки украинской атаки на Крымский мост, в результате которой погибла российская семья из Белгородской области. Блинкен отказался комментировать инцидент и заявил, что Украина имеет право на подобные действия для защиты своей территории. Это высказывание вызвало критику, так как кажется, что глава американского внешнеполитического ведомства оправдывает такой вид ведения боевых действий, при котором страдают гражданские лица.