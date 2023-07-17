По мосту ударили два морских дрона

Сегодня ночью была подорвана автомобильная часть Крымского моста. Эксперты полагают, что речь может идти либо о подводниках, которые и совершили минирование, либо о морских дронах. Второе кажется более убедительным, но в Москве на утро 9 утра официальных комментариев не дают. А вот в Киеве всё немного иначе. Так, первым на взрывы отреагировал официальный представитель Главного управления разведки Украины. Андрей Юсов заявил, что не будет официальных заявлений о причинах повреждений от военной разведки, но отметил, что Киев радует факт повреждения моста. Он повторил слова своего начальника, Кирилла Буданова, о том, что Крымский мост является лишним и добавил, что российской армии теперь будет трудно обеспечивать логистику и поддержку войск на полуострове.

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В то же время, даже украинская пресса сообщает о возможной причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту. СМИ ссылаются на источники в силовых структурах страны и утверждают, что операция была совместной и разрабатывалась СБУ и ВМС Украины, а для атаки использовались надводные морские беспилотники. Руководство оперативного командования «Юг» ВСУ отрицает причастность украинских сил к повреждению Крымского моста. Спикер командования, Гуменюк, заявляет, что все это является российской провокацией с целью не продлевать зерновую сделку. Напомним, именно сегодня В. Путин должен был объявить свой вердикт относительно решения по продлению зерновой сделки. Предполагалось, что после недружественных жестов Турции сделка продлеваться не будет. Похоже, сегодня нет никаких шансов на её продление.

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На данный момент движение по автомобильной части Крымского моста остановлено, но железнодорожное движение открыто в обе стороны. Судя по характеру повреждений, автомобильная часть окажется закрыта до начала осени, а значит людям придётся выбирать два пути: в обход по Запорожской области, либо переправляться на паромах. В первом случае дорога намного длиннее, но и живописнее. При этом угроз для автомобилистов пока нет, поскольку территория контролируется российской армией. Аналитики спорят, каким будет ответ российских властей, а также ждут официальных заявлений. Похоже, текущая неделя будет жаркой.