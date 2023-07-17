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Украинский депутат предложил наградить организаторов подрыва Крымского моста
Похоже, несколько месяцев автомобильная часть моста не будет функционировать

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Как вы могли слышать, сегодня ночью с помощью морских беспилотных аппаратов был произведён подрыв автомобильной части Крымского моста. Последствия оказались катастрофичными, а в настоящее время нет информации о том, насколько сильно повреждена опора. Предполагается, что ремонт затянется до осени, ну а эксперты задают вопросы властям. Прежде всего предлагается узнать, кто был ответственен за оборону такого важного объекта и наказать этого человека. Кроме того, должны быть сделаны выводы, а в целом произошедшее доказывает, что эскалация конфликта продолжается. При этом в ГУР Украины отказались прямо признавать сам факт атаки на мост, но отнеслись к подрыву с радостью и заявили, что это только начало. В целом планы Зеленского известны, ну а чуть позднее подоспели комментарии и от украинских политиков. 

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По мнению депутата Алексея Гончаренко, власти просто обязаны представить участников и организаторов подрыва Крымского моста к государственным наградам. При этом он полагает, что нужно сделать это публично, отметив успехи украинских силовиков. В очередном сообщении в Телеграмм Гончаренко выразил полную поддержку организаторам подрывов и признал причастность Киева к произошедшему. Также он назвал подрыв одного пролёта с помощью морских беспилотников огромным успехом Украины и демонстрацией возможностей Киева перед западными партнёрами. 

Что любопытно, подобное заявление вызвало преимущественно негативную реакцию среди украинских пользователей. Некоторые пишут, что подрыв оказался слишком слабым, поскольку не привёл к окончательному уничтожению моста. Мало того, железнодорожное движение и вовсе не остановлено. Критики отмечают, что снабжение российской группировки идёт через железную дорогу, как и поставки продуктов питания и основной туристический поток. Успехи называются незначительными, ведь Россия быстро восстановит полотно, а после усилит контроль за морскими дронами. Наиболее рациональные полагают, что ответ от России неизбежен, а потери могут быть намного больше, чем причинённый ущерб русским. 

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Между тем, Национальный антитеррористический комитет России подтвердил, что теракт на Крымском мосту был совершён с использованием двух надводных безэкипажных катеров полупогружного типа. Информация о возможной попытке ВМСУ применить аналогичные дроны для нападения на Севастополь также получила подтверждение. Комментируя заявления Гончаренко, западные эксперты указывают на необходимость тщательного анализа событий и учёта реальных последствий подобных действий. Они отмечают, что подобные высказывания депутата могут иметь политическую подоплёку и вызывать обострение уже напряжённой ситуации между Украиной и Россией.

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#сво #политика #крымский мост
Источник: topwar.ru
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DonCarleone
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DonCarleone
14:07
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NullRise
14:00
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