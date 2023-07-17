Хроника событий и видео повреждений

Известно, что Украина не располагает достаточными средствами для поражения военных объектов не только в глубине России, но и на Донбассе. Высокоточных ракет союзники выдают мало, а большую часть сбивают системы ПВО. Ну а поскольку бить по военным не получается, то в Киеве лупят по гражданским. Годами на головы жителей мирных городов падают ракеты, а с недавнего времени летят и беспилотники. Ну а одним из ключевых объектов, который вызывает у украинских властей изжогу, считается Крымский мост. Ранее он уже подвергался террористической атаке, когда на воздух взлетел грузовик, начинённый взрывчаткой. Сегодня там снова чрезвычайное происшествие. Давайте изучим хронику событий, актуальную на 9 утра.

В 04:21 Сергей Аксёнов объявил, что движение на мосту было временно остановлено из-за происшествия, произошедшего около 145-й опоры со стороны Кубани;

Глава Крыма призвал людей воздержаться от путешествий по Крымскому мосту, а Министерство транспорта рекомендовало выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы;

Около 07:00 Минтранс опроверг слухи о повреждении опор моста, уточнив, что информация неверна.

Следственный комитет сообщил о направлении группы опытных следователей и криминалистов на место происшествия.

В 07:14 Вячеслав Гладков сообщил о смерти семейной пары из Белгородской области, которая находилась в автомобиле во время ЧП. Их дочь получила среднетяжёлые травмы и находится в Темрюкской центральной больнице.

В интернете начали появляться кадры, якобы снятые после происшествия на Крымском мосту.

Министерство курортов Крыма создало координационный штаб и горячую линию (8 (800) 511-80-18) для организации помощи и информационной поддержки туристам. Также был создан чат-бот для туристов: @touristCrimea_bot.

В Темрюкском районе Кубани был организован оперативный штаб для координации действий служб и оказания помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.

Пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме, сообщил советник главы Крыма

Паромная переправа временно приостановлена. Сергей Аксёнов заявил, что движение по железной дороге будет возобновлено до 09:00.

Глава Крыма заявил, что за ударом стоит Киев.

Точные причины произошедшего пока неизвестны, но украинские СМИ уже распространили информацию о том, что это была специальная операция СБУ и ВМС Украины с использованием надводных беспилотных аппаратов. Однако эта информация не подтверждена

Вчера в 22:00 командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал загадочное сообщение без конкретных деталей, заявляя, что готовится нечто особенное.

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Посмотреть видео вы можете по ссылке. Эксперты пишут, что атака действительно была со стороны воды, но количество морских беспилотников, участвующих в ударе по мосту, пока неизвестно.