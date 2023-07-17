По мнению пресс-секретаря президента России, зерновая сделка может быть возобновлена в будущем

В ходе длительных переговоров 22 июля 2022 года была подписана так называемая Черноморская зерновая инициатива, которая больше известна нашим читателям как зерновая сделка. Переговоры были сложными, а уже тогда появились критики, заявлявшие о полной бесперспективности и бесполезности договорённостей. В целом, большая часть инициатив, которая курируется Западом и прямо относится к России, в последние десятилетия нарушалась, поэтому наивность властей вызвала удивление у обычных граждан. О нарушениях зерновой сделки мы расскажем ниже, поскольку сегодня должно было быть принято решение о продлении или приостановке сделки.

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В рамках нового интервью, комментарии дал пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что действие соглашения приостанавливается. При этом, если выполнение всех условий договорённости будет выполнено, российские власти готовы вернуться к обсуждению продления сделки со всеми заинтересованными сторонами. Песков отметил, что часть договорённостей, касающаяся России, не была выполнена, что стало причиной прекращения действия зерновой сделки. В своих комментариях он также отметил, что взрыв на Крымском мосту не оказал влияния на зерновую сделку. Ранее украинская сторона заявляла, что интересы России в рамках этой сделки никого в мире не интересуют. Ну а российские власти всё ещё надеются на реализацию соглашений, о чём и сказал Песков.

Напомним, зерновая сделка предусматривала наличие трёх открытых украинских портов на Чёрном море для вывоза сельхозпродукции в страны, нуждающиеся в продовольственной помощи. Ниже предлагаем изучить основные пункты соглашения. В рамках международной инициативы по обеспечению безопасности судов, участвующих в проекте, было принято решение о создании Совместного координационного центра (СКЦ) под эгидой Организации Объединённых Наций. В Стамбуле этот центр будет включать представителей всех сторон и ООН.

Для осуществления контроля и обеспечения безопасности судов в рамках инициативы, в Турции будут работать команды инспекторов, включающие представителей всех сторон и ООН. Суда, принимающие участие в проекте, будут проходить проверку на предмет наличия неразрешённых грузов и экипажа как при отправлении в украинские порты, так и при возвращении.

Все операции, осуществляемые в территориальных водах Украины, будут проводиться под непосредственным контролем. Стороны также обязуются воздерживаться от атак на грузовые и другие гражданские суда, а также на порты, участвующие в инициативе. В случае необходимости разминирования подходов к украинским портам, эта операция будет проводиться с участием третьей стороны, согласованной между сторонами зерновой сделки.

Торговые суда, участвующие в проекте, должны пройти регистрацию, подтвердить свою информацию и определить порт погрузки. Во время движения по согласованному морскому гуманитарному коридору будет осуществляться технический мониторинг судов. Порядок действий и коммуникации будет разработан и утверждён Совместным координационным центром.

Отслеживание движения судов по морскому гуманитарному коридору будет осуществляться удалённо, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты.

В случае возникновения подозрительных действий, нарушений установленных правил или чрезвычайных ситуаций во время движения торговых судов по морскому гуманитарному коридору, по запросу одной из сторон будет предоставлена необходимая помощь или проведена инспекция.

Инспекция торговых судов, проходящих через турецкие проливы, будет проводиться в специально назначенных портах.

Срок действия инициативы составляет 120 дней с момента её подписания и будет автоматически продлён, если ни одна из сторон не заявит о намерении выйти из соглашения или внести изменения в него.

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Нет никаких сомнений, что зерновая сделка была выгодна прежде всего Украине и Турции. Первая смогла реализовать рекордный урожай 2021 года, тогда как вторая получила экономические преференции, поскольку являлась важным хабом на пути следования судов. При этом инициатива предусматривала отправку судов в африканские страны, страдающие от голода. По некоторым данным, нуждающиеся получили крохи, тогда как большую часть зерна съел свиньи, лошади, коровы и другой скот в Европе. Ну а тот факт, что Россия так и не смогла начать отгрузку зерна и удобрений, уже указывался выше. При этом осенью 2022 года Украина уже использовала безопасный коридор для удара по кораблям Черноморского флота. Похоже, теперь такой возможности у Киева не будет.