Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Песков: зерновая сделка приостановлена, но подрыв Крымского моста на решение не повлиял
По мнению пресс-секретаря президента России, зерновая сделка может быть возобновлена в будущем

реклама

В ходе длительных переговоров 22 июля 2022 года была подписана так называемая Черноморская зерновая инициатива, которая больше известна нашим читателям как зерновая сделка. Переговоры были сложными, а уже тогда появились критики, заявлявшие о полной бесперспективности и бесполезности договорённостей. В целом, большая часть инициатив, которая курируется Западом и прямо относится к России, в последние десятилетия нарушалась, поэтому наивность властей вызвала удивление у обычных граждан. О нарушениях зерновой сделки мы расскажем ниже, поскольку сегодня должно было быть принято решение о продлении или приостановке сделки. 

реклама

В рамках нового интервью, комментарии дал пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что действие соглашения приостанавливается. При этом, если выполнение всех условий договорённости будет выполнено, российские власти готовы вернуться к обсуждению продления сделки со всеми заинтересованными сторонами. Песков отметил, что часть договорённостей, касающаяся России, не была выполнена, что стало причиной прекращения действия зерновой сделки. В своих комментариях он также отметил, что взрыв на Крымском мосту не оказал влияния на зерновую сделку. Ранее украинская сторона заявляла, что интересы России в рамках этой сделки никого в мире не интересуют. Ну а российские власти всё ещё надеются на реализацию соглашений, о чём и сказал Песков. 

Напомним, зерновая сделка предусматривала наличие трёх открытых украинских портов на Чёрном море для вывоза сельхозпродукции в страны, нуждающиеся в продовольственной помощи. Ниже предлагаем изучить основные пункты соглашения. В рамках международной инициативы по обеспечению безопасности судов, участвующих в проекте, было принято решение о создании Совместного координационного центра (СКЦ) под эгидой Организации Объединённых Наций. В Стамбуле этот центр будет включать представителей всех сторон и ООН.

  • Для осуществления контроля и обеспечения безопасности судов в рамках инициативы, в Турции будут работать команды инспекторов, включающие представителей всех сторон и ООН. Суда, принимающие участие в проекте, будут проходить проверку на предмет наличия неразрешённых грузов и экипажа как при отправлении в украинские порты, так и при возвращении.
  • Все операции, осуществляемые в территориальных водах Украины, будут проводиться под непосредственным контролем. Стороны также обязуются воздерживаться от атак на грузовые и другие гражданские суда, а также на порты, участвующие в инициативе. В случае необходимости разминирования подходов к украинским портам, эта операция будет проводиться с участием третьей стороны, согласованной между сторонами зерновой сделки.
  • Торговые суда, участвующие в проекте, должны пройти регистрацию, подтвердить свою информацию и определить порт погрузки. Во время движения по согласованному морскому гуманитарному коридору будет осуществляться технический мониторинг судов. Порядок действий и коммуникации будет разработан и утверждён Совместным координационным центром.
  • Отслеживание движения судов по морскому гуманитарному коридору будет осуществляться удалённо, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты.
  • В случае возникновения подозрительных действий, нарушений установленных правил или чрезвычайных ситуаций во время движения торговых судов по морскому гуманитарному коридору, по запросу одной из сторон будет предоставлена необходимая помощь или проведена инспекция.
  • Инспекция торговых судов, проходящих через турецкие проливы, будет проводиться в специально назначенных портах.
  • Срок действия инициативы составляет 120 дней с момента её подписания и будет автоматически продлён, если ни одна из сторон не заявит о намерении выйти из соглашения или внести изменения в него.
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Нет никаких сомнений, что зерновая сделка была выгодна прежде всего Украине и Турции. Первая смогла реализовать рекордный урожай 2021 года, тогда как вторая получила экономические преференции, поскольку являлась важным хабом на пути следования судов. При этом инициатива предусматривала отправку судов в африканские страны, страдающие от голода. По некоторым данным, нуждающиеся получили крохи, тогда как большую часть зерна съел свиньи, лошади, коровы и другой скот в Европе. Ну а тот факт, что Россия так и не смогла начать отгрузку зерна и удобрений, уже указывался выше. При этом осенью 2022 года Украина уже использовала безопасный коридор для удара по кораблям Черноморского флота. Похоже, теперь такой возможности у Киева не будет. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика #крымский мост #зерновая сделка
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сенатор Джабаров: для безопасности Крыма, Одесса и Николаев должны стать русскими регионами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
103
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
3
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
18
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
14
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
3
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
11
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
5
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
2
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
27
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
95
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
59
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
26
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
16
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
14:08
и зима уже близко....посмотрим как они перезимуют там
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
DonCarleone
14:07
А Россия согласится на такие условия интересно? Отдать 80% придётся что бы город львов вступил в нато
Арестович заявил, что Украине придется отдать РФ пятую часть, чтобы вступить в НАТО
Роман Стельмашенко
14:04
Сравнивать новое и старое поколение имхо логичнее по Авито. Думал взять 13600kf. Он стоил около 30к. В итоге взял на Авито 12900kf за 25к. В будущем может подкину какой-нибудь 14900k.
Core i9-12900KF vs Core i7-13700KF – что не так с флагманом Intel и почему мы советуем Ryzen 9 5950Х
NullRise
14:03
При таких укропских мясных атаках на истощение своего населения - очень вероятно, что выигрываются.
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
Victor Konovalov
14:01
Ага нам очень нужны эти 24 ядра - ведь без них незапуститься винда, браузер и игры
По прогнозам, Intel Arrow Lake-S будет до 21% быстрее Raptor Lake-S, iGPU лучше в 2 и более раза
NullRise
14:00
Западных новостей начитался. )
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
NullRise
14:00
Да полетели уже договариваться, не переживай. )
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
Андрей Щемелев
14:00
И как всегда, за весь банкет платит Россия. Когда уже Россию перестанут все доить.
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
baran
13:59
Вот скажите, у меня эта функция работает или нет?
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Бот_Пригожина_308
13:57
Мало того, что ты мудила, так ещё и пидар (судя по аватару и высказываниям).
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем