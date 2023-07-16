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Генерал США честно признал, что не знает, как ВСУ пройти «20 км ада» из укреплений и минных полей РФ
Ну а в Der Spiegel назвали наступление ВСУ мучительным

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Не исключено, что прямо сейчас в Пентагоне готовят новый план по украинской наступательной операции. Есть мнение, что будет проведена попытка переброски ВСУ на левый берег Днепра, а значит непрекращающиеся попытки закрепиться у Антоновского моста имеют вполне логичное объяснение. Руководство региона уверено в том, что провести такой удар невозможно, ну а в США снова затянули старую песню, рассказывая о том, что во всём виновата не низкая подготовка украинских солдат, а слишком качественная оборона российской армии. Напомним, большая часть военнослужащих ВСУ собирается на улицах принудительно, сроки обучения не превышают нескольких недель, а многие из попавших в плен рассказывают о заградительных отрядах, не позволяющих отступать. Словом, проблем множество, но бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт имеет своё мнение на эту тему. 

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По словам американского генерала, российские военные создали очень качественную линию обороны, с которой сталкиваются украинские войска. В рамках аналитической статьи на страницах The Wall Street Journal, Киммитт сообщил, что украинская армия направляет атаки в нескольких направлениях: в районе Бахмута, под Запорожьем с направления Орехова, а также под Угледаром и Великой Новосёлкой. Однако везде ВСУ сталкиваются с российской обороной, которую генерал назвал «20 километров ада». Киммитт отметил, что это крайне сложные и жестокие сражения за пределами городов. Он уверен, что русские спроектировали свои укрепления таким образом, что украинская бронетехника вынуждена при преодолении поднимать верхнюю часть, что делает её уязвимой для российских военных. Кроме того, за линиями обороны имеются дополнительные укрепления. Ну а пока украинская армия безуспешно ищет слабые места в российской обороне, состоящей из противотанковых рвов, колючей проволоки, укреплённых бетоном траншей, минных полей, противотранспортных заграждений и бункеров.

Генерал подчеркнул, что это тяжёлая борьба, а пока решения нет. Российские войска установили сложные и мощные оборонительные рубежи, направленные на нанесение максимального ущерба ВСУ. Несмотря на это Киммитт уверен в том, что в конечном итоге украинская армия сможет преодолеть линию обороны и продолжить наступление. А вот авторы The Washington Post не были так категоричны, указывая на то, что минные поля действительно кажутся непроходимыми, а достаточного количества техники для разминирования у ВСУ нет. Американские журналисты пишут, что украинская армия не готова преодолевать минные поля во время контрнаступления. Западная бронетехника, на которую Киев полагался, оказалась уязвимой. Большое количество немецких танков и американских боевых машин было потеряно именно на минных полях, где взрыв одной машины останавливает всю колонну техники. Российские военные используют это, уничтожая танки с помощью артиллерии и авиации. При этом русские первыми выбивают именно минные тральщики, что делает любые попытки разминирования неэффективными. 

Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких Leopard 2. Ещё недавно подобная техника считалась неубиваемой, а сегодня командование в Киеве пытается проводить атакующие операции без использования бронированных машин НАТО. В The Washington Post пишут о том, что разминированием занимаются сапёры, но подобные факты вызывают улыбку, поскольку речь идёт о дистанционном минировании. Известно, что за ночь российские войска способны положить мины на огромной площади, при этом происходит это согласно схеме, когда есть безопасные коридоры, о которых противник не знает. Похоже, немецкие журналисты более осведомлены о ситуации, поскольку в Der Spiegel украинское наступление называется мучительным. В издании пушит, что ВСУ вынуждены преодолевать минные поля и теряют технику и солдат при попытке разминирования. Более того, такие усилия, в большинстве случаев, оказываются бесполезными, так как российские войска используют средства дистанционного минирования, чтобы «засеять» уже разминированные участки. Все это оказывает давление на украинских солдат, вынужденных наступать по минным полям.

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В целом же на Западе ну унывают. Тот же генерал Киммитт уверен в том, что как только ВСУ научатся быстро преодолевать минные поля, наступательная операция пойдёт быстрее. Никаких мудрых решений генерал не предложил, а значит имеет в виду, что Украина и дальше будет уничтожить своё население в угоды национальным интересам США. Отметим, что некоторые аналитики пишут, что кассетные боеприпасы нужны не для ударов по российским окопам, а для разминирования. Вот только такой шаг также вызывает вопросы. Известно, что кассетные боеприпасы и сами не всегда разрываются, а значит эффективность такого метода крайне сомнительна. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
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