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Сальдо: часть Антоновского моста очищена, а ВСУ оттеснены к дачам ниже по течению Днепра
ВСУ постоянно предпринимают попытки перебросить на левый берег Днепра новые резервы

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По мнению многих военкоров, одним из самых опасных для российской армии считается так называемое Херсонское направление, где в ближайшее время может начаться очередная фаза наступательной операции ВСУ. За счёт подрыва Каховской ГЭС в Киеве обезопасили свои тылы, купировав наступательную операцию российских войск с левого берега Днепра. Вот только одновременно с этим диверсия на дамбе и стихийный разлив воды лишили ВСУ плана Б. Ну а поскольку успехов на Запорожском направлении нет, то Зеленский присматривается к левому берегу Днепра. Похоже, свою ошибку в Киеве осознали давно, поэтому используют десант для закрепления на Антоновском острове. Попытки выбить бойцов ВСУ с левого берега пока не увенчались успехом, поскольку на место одной группы приходят две. 

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Ну а так как обе стороны осознают, что плацдарм на Антоновском острове может стать основной для большого наступления, то обстановка здесь накаляется. Как стало известно, сегодня ночью российские военные заблокировали остатки украинских военнослужащих в районе Антоновского моста, а новые попытки перебросить подкрепления пресечены. Врио главы Херсонской области, Владимир Сальдо, подтвердил эту информацию и отметил, что в последний месяц украинская армия понесла значительные потери, особенно среди наиболее подготовленных военнослужащих, которых перебрасывали на левый берег для создания плацдарма в районе Антоновского моста.

В ходе совещания руководства Херсонской области с командованием группировки «Днепр» российской армии обсуждались дальнейшие действия на Херсонском направлении. По данным Сальдо, российские военнослужащие на данный момент контролируют большую часть островов в дельте Днепра и успешно уничтожают находящиеся там ВСУ. Несмотря на это часть Антоновского острова остаётся под украинским контролем, а некоторые острова продолжают оставаться в серой зоне, где продолжается ожесточённое противостояние.

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По словам Сальдо, российские военнослужащие заблокировали части украинской группировки на дачах ниже по течению Днепра, где нет доступа по суше. Солдаты ВСУ были вытеснены с основания моста, а сегодня у противника нет шансов высадить на левый берег значительные силы. Отдельные катера с небольшим количеством бойцов всё ещё просачиваются, но изменить положение они не в силах. Сальдо также отметил, что обстановка на Херсонском направлении остаётся сложной и не исключил, что украинские силы предпримут попытку прорыва с форсированием Днепра. Российские военные готовы к такому развитию событий, поскольку занимают выгодные позиции, которые ранее были затоплены из-за прорыва дамбы Каховского водохранилища.

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#сво #политика
Источник: topwar.ru
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