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Бойцы отряда «Керчь» армии РФ поблагодарили Зеленского за подарок в виде американского Bradley
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Одна из главных задач, которую ставили страны НАТО перед Зеленским во время передачи оружия, состояла в недопущении захвата технологий армией РФ. Проще говоря, если вдруг немецкий танк оказывался подбит и мог стать трофеем, то машину нужно было полностью уничтожить. Известно, что Британия и вовсе установила на свои танки Challenger 2 удалённые взрыватели. Если машина попадает в руки русским, то её тут же уничтожают из командного пункта. Может поэтому до сих пор украинцы не горят желанием пересаживаться на британские танки, но в целом ВСУ умудряется выполнять договорённости. Недавно стало известно о том, что в ходе сложной спецоперации российские бойцы вывезли с линии соприкосновения британскую ракету Storm Shadow, ну а сегодня появились новые любопытные новости на эту тему. 

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Новые кадры, опубликованные в сети, показывают бойцов отряда «Керчь» ВС РФ, выражающих благодарность президенту Украины Зеленскому за поставленную американскую боевую машину пехоты Bradley. БМП была захвачена у украинской армии в результате боевых действий и теперь используется по назначению, но уже российскими солдатами. Известно, что боевые действия в Украине позволяют российским инженерам получить доступ к большому количеству западной военной техники, которая состоит на вооружении стран НАТО. Это предоставляет уникальную возможность тщательно изучить и разобрать западные образцы вооружений с целью усовершенствования методов противодействия им.

По некоторым данным, часть захваченной западной техники передаётся союзникам России, которые начинают массовое производство собственных аналогов. Согласно слухам, иранским инженерам был передан американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, и после чего там тут же начали производство его полного аналога. Официальные лица отвергают подобные домыслы, ну а российские военкоры пишут, что иногда удавалось купить у украинцев боевые единицы НАТО по сходной цене. 

Отметим, что недавно глава Минобороны РФ заявил о том, что российская оборонная промышленность значительно увеличила производство вооружений. По словам Шойгу, производство боеприпасов в настоящее время превышает объёмы прошлого года более чем в десять раз. Кроме того, на Уралвагонзаводе увеличены поставки и проведение капитального ремонта танков Т-72 и Т-90 в 3.6 раза. Поставки боевых вертолётов Ка-52 выросли в два раза, а Ми-28 – в три раза. Поставки бронетранспортеров БМП-3 увеличились в 2.1 раза, БТР-82А – в 4 раза, а количество выпускаемых «Тигр-М» выросли в 2 раза.

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#сво #военные технологии
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KotSkripaley
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Johan_888
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В стране скоро "тигров" станет больше чем вест.
Бойцы отряда «Керчь» армии РФ поблагодарили Зеленского за подарок в виде американского Bradley
KotSkripaley
11:45
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OgoGoLog
11:45
Секреты железок давно раскрыты - мощностей для воспроизводства пока нет. А операционные системы в открытом доступе - копируй сколько хочешь.
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cag
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Bearcub
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Главное чтобы не получился эффект домино. Когда ломается один спутник, сходит с орбиты, врезается в другой и так далее. Уж очень большое количество на мой взгляд и очень большее количество необходимых...
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