Киевские власти пытаются достичь хотя бы каких-то осязаемых успехов перед саммитом НАТО

Не секрет, что Зеленскому нужно было перед саммитом НАТО доказать своим спонсорам, что Украина не только может создавать русским экономические проблемы, но и способна эффективно использовать оружие стран НАТО для достижения целей, поставленных в Пентагоне. Спустя более чем месяц после начала контрнаступления становится очевидно, что добиться желаемого не удалось, ну а буквально вчера мы приводили детальный анализ провальной тактики ВСУ. Эксперты насчитали множество мелких и крупных просчётов, ознакомиться с которыми вы можете по ссылке. При этом тактика постоянно меняется. В последнее время военкоры пишут о том, что командование в Киеве получило разнарядку беречь технику. В бой кидают штурмовые группы при поддержке артиллерии, тогда как танки больше не рвутся большими колоннами в бой. Идея состоит в том, чтобы штурмовые группы пробили коридор для значительных сил, после чего ударный кулак ВСУ смог бы расширить плацдарм, наступая по нескольким направлениям.

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В итоге украинские штурмовики ведут перманентный беспокоящий огонь по российским позициям, что в некоторых случаях приводит к некоторым результатам, поскольку отдельные участки на линии соприкосновения или в серой зоне не считаются ключевыми. А вот бои в районе села Работино на Запорожском направлении ведутся с особым пристрастием, при этом в бой бросаются как штурмовые группы, так и тяжёлая техника. Как стало известно, сегодня ночью прямо перед саммитом НАТО была предпринята попытка масштабного наступления, которая завершилась полным разгромом ударного кулака. Результаты вы можете увидеть на фотографиях. Среди уничтоженной техники есть как американские БМП Bradley, так и немецкие танки Leopard 2. На этом же направлении сел на мину и был подбит из артиллерии минный тральщик Leopard-2R, а также другие виды техники. По словам военкоров, за последние сутки насчитывается десятая волна, в рамках которой постоянно прибывают как штурмовые группы, так и бронетанковые подразделения. По наступающим активно работают тяжёлые орудия Солнцепёк, ну а после попадания на мины танкам наносит максимальный урон артиллерия.

Проводятся попытки снова закрепиться в посёлке Пятихатки, а также ведутся активные боевые действия в районе Артёмовска. Ключевая высота у Клещеевки взята не была, что не позволяет ВСУ говорить об успехах на этом направлении. Также военкоры сообщают о том, что российское командование приняло решение уйти с Антоновского острова. Потери там были слишком высокими, а проведение штурмовых мероприятий не увенчалось успехом. ВСУ постоянно подбрасывают на левый берег Днепра всё новые силы, не считаясь с потерями, поэтому было решено наносить удары из ствольной артиллерии и авиации, что позволит сохранить личный состав с минимальными потерями.

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Основные события на саммите НАТО состоятся только завтра 12 июля. Именно поэтому есть все основания ожидать продолжения активного наступления на всех направлениях. Особых побед у Зеленского нет, поэтому появится на публике в качестве победителя он не может. Что до членства в военном альянсе и получения неких гарантий безопасности, то здесь слишком много неопределённости. Почитать немного аналитики от американских и европейских журналистов на эту тему вы можете по ссылкам: 1, 2.