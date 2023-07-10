Похоже, украинское командование действительно изменило тактику

Планы наступательной операции ВСУ многократно менялись, переписывались и согласовывались на высшем уровне в Пентагоне. Недавно Зеленский заявил, что предлагал Байдену начать контрнаступление ещё в начале весны, но получил отказ, по целому ряду причин. Президент Украины сетует на то, что оказался прав, поскольку за это время русские значительно укрепились на занятых позициях и умудрились создать эшелонированную оборону. Минные поля тянутся на десятки километров, а каждый шаг даётся украинским солдатам с большим трудом. При этом выясняется, что тактика наступления, которая была придумана специалистами в Пентагоне, оказалась провальной, что привело к потере значительного количества техники и живой силы. Противостояние продолжается, а всё больше военкоров пишет о том, что ВСУ начали использовать обновлённую тактику. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики поделился некоторыми подробностями.

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По словам Дениса Пушилина, с недавнего времени командование в Киеве больше не бросает в бой значительные силы, предпочитая высокоманёвренные штурмовые и диверсионные группы. Большая часть таких формирований не имеет тяжёлой техники и передвигается пешком. Они прощупывают оборону на российских позициях, нанося многочисленные удары по всей линии соприкосновения. Ранее американский аналитик назвал такую тактику «москитным» наступлением, когда небольшие группы доставляют постоянное беспокойство обороняющимся позициям, а определить силу удара крайне сложно. Проще говоря, в любой момент в бой могут быть прошены большие атакующие формирования, а значит армии РФ нужно быть готовыми для обороны на любых направлениях. Глава ДНР отмечает, что такая тактика представляет высокую опасность, а также требует выработки соответствующих решений со стороны командования российской армии.

Пушилин также высказался относительно процесса разминирования, который должен был быть запущен в Артёмовске (ранее назывался Бахмут) ещё в июне. По его словам, сегодня начать разминирование невозможно, поскольку противник постоянно наносит беспокоящие удары по российской группировке. В результате сапёры не могут безопасно выполнять свою работу, поэтому было решено пока процесс разминирования не начинать. Неясно, когда город станет безопасным, но в целом возвращаться туда мирное население не может. Почти все дома уничтожены, тогда как единицы, которые уцелели, не имеют окон, лишены централизованного электричества и водопровода. Похоже, пока никакого смысла в разминировании нет. Напомним, на прошлой неделе группировка ВСУ под Артёмовском совершила ряд успешных наступательных действий, в результате которых смогла получить контроль над высотами в районе Клещеевки.

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Тогда после массированного удара из стволовой артиллерии и авиации украинские силы удалось оттеснить, но попытки сломить оборону армии РФ продолжаются. Военкоры полагают, что тактика может быть намного сложнее, чем пишет Пушилин. Дело в том, что российское командование не поощряет так называемый встречный бой. Проще говоря, если наступающую группировку не удаётся потрепать артиллерией, танками и авиацией, то предпочтительным считается отступление с позиций. Российские войска покидают окопы, а по зашедшим дуда бойцам ВСУ наносится удар на подавление. Даже западные эксперты констатируют, что украинские власти не заботят высокие потери, ну а новая тактика приводит к постепенному уничтожению окопов. При этом делают это не украинцы, а сами русские, выбивая противника со своих позиций. После нескольких таких обстрелов подразделения армии РФ вынуждены отступить, поскольку оборонять уже нечего. Таким образом новая тактика считается эффективной, поскольку приносит украинской армии новые территории. При этом даже Илон Маск полагает, что высокие потери сыграют с Зеленским злую шутку, поскольку человеческий ресурс не вечен. Миллиардер приходит к выводу, что рано или поздно атакующий кулак сотрётся об оборонительные позиции РФ, а после командование в Москве отдаст приказ наступать, что приведёт к значительным территориальным потерям для Украины.