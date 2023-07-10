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Почему ВСУ теряют так много танков и БТР – эксперты назвали слабые стороны украинской тактики
Спустя месяц после начала контрнаступления украинская армия продолжает топтаться на месте
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Не секрет, что после первых недель неудачной наступательной операции, командование украинской армии попыталось сменить стратегию. Похоже, быстро выработать новый план не удалось, ну а основные идеи снова шли из Вашингтона. По мнению российских аналитиков, на этот раз тактика предусматривает многочисленные удары небольшими штурмовыми группами, тогда как технику стараются беречь и бросают в бой только на самых сложных участках. Больше о новой тактике читайте здесь, ну а мы обсудим мнение экспертов, которые назвали слабые и сильные стороны наступательной операции ВСУ, подводя итоги первого месяца.

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Прежде всего отсылаем вас в наш материл, где есть видео попытки ВСУ захватить укреплённый опорный пункт в районе Новодаровки. Эти кадры позволяют сделать несколько выводов относительно тактики, применяемой украинской армией на Запорожском направлении. Одной из наиболее очевидных проблем является то, что колонна ВСУ двигалась под пристальным наблюдением российских беспилотников. В составе колонны отсутствовали зенитно-ракетные комплексы или другие средства обнаружения и противодействия дронам. Бойцы не предпринимали попыток помешать наблюдению или прекратить корректировку огня. Состав группы включал два танка Т-64БВ и 8-9 бронированных автомобилей MaxxPro. Танки не были оснащены минными тралами, а MaxxPro и вовсе использовались в качестве бронетранспортеров. Соотношение между ударными танками и легковооружёнными бронированными автомобилями не соответствовало потребностям при штурмовых действиях.

Что любопытно, часть MaxxPro была окрашена в так называемый «европейский» камуфляж CARC, тогда как другая – в пустынный камуфляж BA9F80. Проще говоря, техника была хорошо заметна с высоты на фоне летних ландшафтов и зелёной травы. Вероятно, это произошло из-за острой нехватки бронетехники, поскольку смена камуфляжа занимает время. Не стоит забывать, что MaxxPro вооружены только пулемётами и неспособны справиться с бронетехникой или разрушить полевые укрепления. Поэтому, когда бронеавтомобили и танки двигались в плотной группе, они сразу же попали под огонь артиллерии, сопровождавшийся плотными минными полями на пути. Эксперты отмечают, что одна из проблем заключается в плохой разведке маршрута. Как результат, бронегруппа попала на минное поле, и MaxxPro даже не успели высадить пехоту. Скорее всего, либо всю группу атаковали до того, как она достигла пункта сбора, либо подразделение вообще не ожидало встретить сопротивление на данном участке.

Также эксперты указывают, что бронеавтомобили MaxxPro способны вместить до семи человек, из которых три – это члены экипажа, плюс четыре десантника. Следовательно, 8-9 MaxxPro могли перевозить 32-36 пехотинцев, не считая экипажей. Вместе с двумя танками такая группа пехоты является явно недостаточной для успешных штурмовых действий. Полученные выводы указывают на два важных момента. Во-первых, незначительное количество тяжело бронированной техники говорит о том, что десант на американских бронеавтомобилях MaxxPro и M-ATV должен был действовать самостоятельно. Во-вторых, ранее разведанный коридор для движения, который был очищен инженерной техникой, был заминирован вновь. Это видно на кадрах взрыва ведущих машин колонны. Заметно также, что у колонны отсутствует запасной план движения, поскольку после первых подрывов на противотанковых минах бронеавтомобили ВСУ попытались разбежаться, явно потеряв ориентиры и точку выхода из ранее безопасного коридора. При этом безопасный проход составлял около 10 метров в ширину. За пределами этой дороги было минное поле, где украинские броневики снова подверглись подрывам.

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Эксперты отмечают, что спустя месяц украинское командование не разработало эффективных средств противодействия минным полям. Ну а российские силы продолжают контролировать небо, что позволяет заранее узнать о подготовке атаки на том или ином направлении, а также оценить размер штурмующей группы. Это позволяет артиллерии РФ открывать огонь по украинским войскам в наиболее благоприятный момент, нанося ВСУ максимальный урон. Также не лишним будет почитать об удалённой тактике минирования «Земледелие», которую активно используют российские войска. Именно она позволяет восстанавливать минные поля за считанные часы, делая все попытки использования специализированной техники для разминирования тщетными.

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#аналитика #сво #военные технологии
Источник: t.me
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