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Экс генсек НАТО: Украину могут взять в НАТО по частям, как это было с Германией
Такое мненивы высказал Андерс Расмуссен
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Аналитики фиксируют резкое падение интереса к боевым действиям в Украине со стороны мирового сообщества. Многие государства уже устали муссировать одну и ту же тему, тогда как другие намеренно игнорируют повестку, поскольку не хотят становиться частью конфликта. По данным аналитиков, 60% всех жителей Европы и 40% американцев намеренно пропускают материалы, связанные с украинской тематикой. При этом многие из тех, кто регулярно или время от времени интересуются данным вопросом, делают это из-за опасений эскалации конфликта и ядерной угрозы, нависшей над человечеством. Ну а поскольку даже это не может поддерживать интерес людей вечно, то американские и европейские СМИ не перестают печатать провокационные материалы, придумывая как можно больше поводов для обсуждения новостей, идущих из Киева. 

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На прошлой неделе одной из самых острых новостей стало освобождение из плена командующих подразделением Азов (признано в РФ террористическим и запрещено). Напомним, ещё осенью 2022 года в обмен на 200 членов этого подразделения Украина отдала 55 военнослужащих армии РФ и Медведчука. Подробностей соглашения в прессе не было, но правительство России сообщило, что все члены Азова должны оставаться в Турции до завершения боевых действий. Неясно, кто виноват: лично Эрдоган, который пошёл на обострение, или крайне сомнительный текст соглашения. В любом случае это ещё один шанс для Зеленского напомнить о себе. Не стоит забывать и о решении США поставлять кассетные боеприпасы, что вызвало критику со стороны многих европейских государств и бурю ликования в Киеве. Словом, интерес общественности к Украине падает, ну а Зеленский продолжает активно давать интервью западным журналистам. 

На этот раз он побеседовал с представителями канала канале ABC News, где подверг критике высказывания Трампа. Напомним, ранее бывший президент США открыто заявлял о том, что способен прекратить боевые действия в Украине за 24 часа. Зеленский полагает, что, хотя желание закончить конфликт – это весьма похвально, вот только необходимо учитывать реальный опыт. По словам президента Украины, если бы что-то и можно было решить быстро, то Байден справился бы с этим за 5 минут, вот только это будет достигнуто слишком высокой ценой. Он уверен, что можно было бы остановить противостояние, но тогда нужно было бы отдать России часть территории Украины. Зеленский упрекнул Трампа в том, что экс президент США не смог завершить конфликт ранее. Якобы, уже тогда можно было всё решить, но у Трампа явно были другие приоритеты. Но особенно горячие дискуссии вызывает вопрос относительно приёма Украины в НАТО. 

Консультации между членами альянса идут в кулуарах уже достаточно давно, а решение будет озвучено в рамках встречи в Вильнюсе 11 и 12 июля. По мнению бывшего Генсека НАТО, Украина может стать членом Североатлантического альянса по частям. Проще говоря, Андерс Расмуссен полагает, что вначале США могут дать добро на принятие той части, которая сегодня контролируется Киевом, а после дождаться того, чтобы ВСУ вернули контроль над ДНР и ЛНР. Расмуссен открыто заявил о том, что в настоящее время ситуация с вступлением Украины в НАТО является сложной, однако говорить о том, что вариантов нет, не следует. В рамках такого подхода западная и центральная части Украины могут быть приняты в военный альянс, по аналогии с Западной Германией в 1955 году. Расмуссен уверен, что такое решение поможет избежать непосредственной конфронтации между НАТО и Россией при вступлении Украины в альянс, а также обезопасить западную и центральную части Украины от риска дальнейшего эскалации боевых действий на их территории. Если страны НАТО поддержат такие предложения на предстоящем саммите в Вильнюсе, то уже в 2024 году часть Украины может быть принята в состав альянса.

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Расмуссен полагает, что в настоящее время отдельные члены НАТО могут предоставлять Киеву собственные гарантии безопасности. Это возможно без препятствий, даже если Украина пока не является полноправным членом Североатлантического альянса. По мнению многих аналитиков, вариант с определёнными гарантиями выглядит предпочтительнее, хотя и он вступает в конфронтацию с требованиями Москвы. Напомним, В. Путин настаивал на том, чтобы Украина оставалась нейтральной, тогда как сегодня всё идёт к прямо противоположному сценарию. Кстати, совсем недавно Финляндия вступила в НАТО, что приблизило оружие США к российским границам на сотни километров. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
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