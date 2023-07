Тактика уже дала свои результаты, по крайней мере, так пишут американские эксперты

Многие аналитики отмечают, что тактика наступательной операции украинской армии скопирована из учебников и в целом очень похожа на то, что делали российские силы в первые дни СВО. Так, ВСУ наступали большими силами при поддержке артиллерии с активным использованием механизированных частей. В ход шли танки, БМП и многие другие средства, позволяющие проламывать оборону противника. Похоже, авторы учебников застряли в прошлом веке, поскольку современная эшелонированная оборона позволила армии РФ оказать сопротивления, ну а ВСУ не добились значимых успехов. Некоторые аналитики уверяют, что одна из проблем заключается в том, что у украинской армии нет тактического превосходства в воздухе. Не будем исключать, что данный фактор играет важную роль, но есть и то, о чём многие забывают. К примеру, буквально вчера Минобороны Британии поведало о технологии дистанционного минирования «Земледелие», которая доступна российским военнослужащим.

Представьте себе ситуацию, когда в понедельник украинские бойцы с потерями уничтожили часть минных полей, ведущих к российским опорным пунктам. Логично было бы предположить, что во вторник продвижение будет идти проще, а в среду мин и вовсе не будет. Вот только в руках армии РФ есть инструмент, позволяющий выстреливать минами с расстояния до 15 километров, что сводит все усилия сапёров ВСУ и потери при штурме минных полей на нет. В итоге тактика штурма большими группами была признана неэффективной, ну а сегодня Юрия Подоляка рассказал о новом решении, которое было придумано в Пентагоне. По его словам, на форуме ветеранов West Point Academy появилось интересное сообщение, в рамках которого пользователь с ником Spirit of the Desert поделился своими наблюдениями об изменении тактики украинского командования. Похоже, изменения произошло совсем недавно, но уже имеют определённые последствия.

Блогер отметил, что украинцы начали использовать тактику непрерывных атак на опорные пункты армии РФ небольшими группами пехоты. Сам автор называет такую тактику «москитным» продвижением и указывает на то, что русские стремятся избегать ближних контактов со штурмовыми отрядами ВСУ, позволяя артиллерии наносить удары по наступающим. Однако эта тактика приводит к разрушению позиций и вынужденному отступлению обороняющихся на новые рубежи. В итоге новая тактика выглядит примерно следующим образом. Штурмовая группа ВСУ подходит к позициям, занимаемым российскими силами. Если штурмовиков не удалось уничтожить на подходе, то русские получают команду отступить, что позволяет сберечь личный состав. Бойцы ВСУ заходят в траншеи, но по ним тут же прилетает вал артиллерии. Выжившие штурмовики (если таковые имеются) спешно отступают на свои позиции, а русские возвращаются в опорный пункт. После нескольких атак траншеи оказываются полностью уничтожены, что вынуждает российские силы покинуть район.

Автор отмечает, что за две недели украинцам удалось таким образом выбить русских с важной позиции в Макаровке, отодвинув группировку на несколько километров. Spirit of the Desert полагает, что эта тактика имеет положительный эффект, так как вынуждает русских тратить больше артиллерийских снарядов, что приводит к истощению запасов. Он отметил, что за две недели таких боев русские могут подойти к исчерпанию боекомплекта. Несмотря на большие потери среди украинских солдат, эта тактика позволяет им продвигаться и сохранять наступательный потенциал своих сильнейших бригад. Spirit of the Desert констатирует, что украинцы несмотря на потери проявляют малую чувствительность к гибели своих солдат, и для них продвижение является оправданием высоких потерь. Он также отметил, что русские более бережливо относятся к жизни своих солдат. Автор сомневается, что такая тактика может быть эффективна, поскольку резервы не резиновые, а также пишет, что за месяц боёв ВСУ умудрились потерять четверть всех Bradley. Именно поэтому американцы экстренно отправляют на Донбасс две роты бронемашин, что позволит усилить атакующий потенциал сразу двух бригад. Сложно сказать, насколько «москитная» тактика будет иметь успех. При этом ранее Пригожин говорил о том, что слона нужно есть по частям. Он уверяет, что уничтожить российскую армию невозможно, а десятки болевых уколов с потерей опорных пунктов могут стать значительной проблемой для успешного хода СВО. Похоже, именно этим сегодня и занимается украинская армия. Вопрос лишь том, насколько у ВСУ хватит резервов.