Китайские бренды наступают, предлагая лучшее соотношение между ценой и характеристиками

Ещё в начале 2022 года положение на рынке смартфонов в РФ казалось относительно стабильным, а первая тройка выглядела следующим образом: Samsung, Xiaomi и Apple. После начала СВО и ввода санкций, продажи брендовых аппаратов производства США и Южной Кореи посыпались. Если в первом случае со временем падение прекратилось, то американская компания явно переборщила с санкциями, что привело к тому, что часть функций подобных аппаратов до сих пор заблокированы. На самом деле iPhone 14 (желательно в максимальной комплектации) остаётся желанным в определённых кругах, но общая популярность бренда падает.

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Ну а поскольку свято место пусто не бывает, то рынок захватили китайцы. По данным инсайдеров, речь о смартфонах, которые не только созданы в Китае, но и имеют прописку в Поднебесной. Российские прилавки штурмуют десятки новых компаний, ну а некоторым удаётся занять пустующие ниши. Сложно сказать, удастся ли Samsung в будущем выбить непрошенных гостей, ведь за время санкций бренды могут примелькаться. В любом случае наблюдаются довольно любопытные перемены, на некоторых из которых стоит остановиться детальнее.

Начнём с того, что самым популярным стал Huawei Mate 50 Pro. Перед нами действительно флагман, который предлагает очень серьёзные характеристики. Так, здесь 8 Гб оперативной памяти накопитель объёмом 512 Гб. В комплекте идёт защита от воды, а значит вы сможете принимать ванну вместе со своим гаджетом, не боясь его испортить. В комплекте один из самых мощных процессоров на рынке, а камера способна делать качественные снимки. Маркетологи расскажут вам о том, что у Apple за 160 тысяч фотографии получаются лучше. Может быть, но заметить разницу вам удастся только при определённых условиях, а для этого придётся вооружиться большим монитором с высоким разрешением. У Huawei Mate 50 Pro есть масса интересных качеств, но в целом это один из самых сбалансированных флагманов на рынке. Неудивительно, что в рейтинге он на первом месте.

Если вы не готовы тратить такие огромные деньги на мобильный телефон, то в несколько раз дешевле доступен INFINIX NOTE 30. Здесь 8 Гб ОЗУ и накопитель объёмом 256 Гб. Очень солидно, ведь стоит аппарат всего 17 тысяч рублей. При этом вы получаете дисплей с частотой обновления 120 Гц и мощный процессор MediaTek HELIO G99. Нет ничего удивительного в том, что смартфон такой популярный, ведь он не только быстрый, но и обладает всеми характеристиками флагмана прошлых поколений. Есть компромиссы по поводу не самой быстрой зарядки на 33 Вт, вот только даже этого достаточно для большинства сценариев, а цена позволяет закрывать глаза на такие мелочи.

На третьем месте Huawei nova 10 SE. Поскольку Huawei считает себя более солидным брендом, чем INFINIX, то за большую сумму вы получите немного меньше. Частота обновления дисплей 90 Гц, 128 Гб встроенной памяти и другие незначительные отличия, которые не бросаются в глаза при первом сравнении. При этом камера на Huawei nova 10 SE имеет разрешение 108 Мп, что понравится любителям делать качественный фотографии. Цена вполне комфортная, ну а вы решайте сами, хотите ли вы получить малознакомый китайский бренд, или всё же более солидный аппарат от Huawei.

За 22 тысячи можно купить INFINIX NOTE 30 PRO. Это улучшенная версия указанного выше аппарата, в которой вы найдёте камеру на 108 Мп, более яркий дисплей, быструю зарядку на 68 Вт, дополнительную беспроводную зарядку и некоторые другие детали. Если вы спросите нашего мнения, то более прокачанная версия всё же смотрится современнее. Если вас беспокоит тот факт, что ваши знакомые начнут спрашивать название производителя смартфона, купите красивый чехол и делайте вид, что вы купили Samsung или Xiaomi. Оба бренда просят за аналогичные по характеристикам устройства больше денег, ну а INFINIX NOTE 30 PRO способен удивить даже любителей флагманов.

Удручающий Honor X8a на пятом месте. Для повседневных задач пойдёт, но INFINIX NOTE 30 намного круче. Нам бренд Honor не кажется каким-то особо ценным, поскольку с Huawei компанию уже ничего не связывает. Именно поэтому неясно, за что здесь просят такие деньги. А вот с Samsung Galaxy S21 FE 5G всё предельно ясно. Это не самый свежий флагман, который разместился на шестом месте в рейтинге. Фанаты южнокорейской компании будут счастливы, поскольку здесь их ждёт знакомый интерфейс и очень приличные характеристики. Проблема в том, что жизненный цикл смартфона не такой большой, как хотелось бы, поскольку Samsung выпускает обновления всего 3 года после выхода флагманов. Неясно, занимается ли такими вещами INFINIX, тем более, что не все придают значения версии операционной системы. Galaxy S21 FE 5G неплохо смотрится в руках, но плохо соответствует своей цене. Мы понимаем, что речь идёт о Samsung, но на дворе 2022 год, а старичок уже порядком подрастерял свой фирменный шарм.

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А вот Samsung Galaxy A52s брать категорически не советуем. На первый взгляд смартфон кажется неплохим, вот только он поступил в продажу в августе 2021, а значит ему почти 2 года. Обычно мобильные телефоны берут на 3-4 года, ну а здесь жизненный цикл намного ниже, чем вы ожидаете. Технические характеристики неплохие, но выход обновлений сильно ограничен по времени. Если вы хотите именно Samsung, то придётся платить больше, ну или купите INFINIX NOTE 30 PRO, который способен заткнуть Galaxy A52s за пояс. Выбор за вами, ну а мы перечислили 7 наиболее популярных смартфонов в магазине Силитинк на начало июля 2023 года.