В настоящее время позитивных оценок нет, а перспективы туманны

Когда в 2022 году Байден заявлял о том, что вскоре российская экономика рухнет, а за 1 доллар будут давать 200 рублей, многим казалось, что избежать краха не удастся. Несмотря на это российская национальная валюта смогла выстоять, а после и вовсе стала одной из самых стабильных на планете. Тогда за 1 доллар давали меньше 60 рублей, ну а в декабре рубль начал сталкиваться с последствиями санкций. Прежде всего по национальной валюте ударило решение об установке потолка стоимости российской нефти. Теоретически, Россия и союзники не признали подобного самоуправства США и Европы, но фактически дороже 60 долларов никто за чёрное золото из РФ не платит. В последнее время проблемы нарастали, а на прошлой неделе курс рубля рухнул. Сегодня утром 3 июля обвального падения, которое произошло в последних числах июня, рубль начал восстанавливаться. На 8 утро он отыграл 1.21 рубля, достигнув отметки в 88,3425 рубля. Напомним, по результатам пятницы, доллар прибавил почти 2 рубля, или 2.26%, что вызвало удивление у многих участников рынка, учитывая стабильную политическую и экономическую обстановку.

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Аналитики уверены, что рубль продолжает испытывать давление из-за сложной ситуации с платёжным балансом страны, вызванным низкими мировыми ценами на углеводороды. Геополитические риски и сокращение российской добычи дополнительно снижают экспортную выручку. Усугубляется ситуация с восстановлением импорта до уровней предшествующих лет и большим дефицитом госбюджета. В пятницу рубль перешёл к более устойчивому ослаблению после того, как потерял поддержку в виде налогового периода, когда российские экспортёры продают валюту для оплаты налогов. Этот фактор лишь удерживал рубль от ускорения нисходящей динамики, ну а потеряв его, национальная валюта устремилась вниз. Эксперты фиксируют резкий всплеск спроса на иностранную валюту. Некоторые аналитики предполагают, что этот спрос мог быть вызван компанией Магнит, которая готовилась к сделке по выкупу собственных акций у нерезидентов, заблокированных на Московской бирже, и в связи с этим осуществляла покупку валюты. По данным руководства компании, покупка валюты по текущему повышенному курсу не является выгодной стратегией.

За многие годы российские обыватели привыкли, что курс рубля может только снижаться. При этом подорожание нефти газа никак не улучшает положение, а вот любые негативные факторы тут же приводят к резкому падению стоимости национальной валюты. Сегодня ситуация нестандартная, а перспективы туманны. Именно поэтому многие обыватели хотят знать, что ждать от рубля в 2023 году. Как стало известно, главные экономисты компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец и Андрей Мелащенко обновили свой прогноз по курсу российской валюты. Согласно аналитическому обзору, эксперты повысили прогноз цены доллара к рублю. Таким образом, целевой ориентир курса доллара к концу 2023 года увеличен с 75 до 80 рублей за 1 доллара США, а к концу 2024 года – с 78.5 до 83 рублей. Аналитики отмечают, что такие изменения связаны с пересмотром внешнеторговых и финансовых потоков. По мнению экспертов, внезапное ослабление рубля обусловлено несколькими факторами внешнеторговых потоков.

Изменение валютных расчётов в долларах в пользу альтернативных валют. В некоторых случаях это затрудняет репатриацию и конвертацию выручки в рубли, например, при расчётах в индийской рупии.

Более быстрое восстановление импорта при сдержанном росте внутренних цен. Внутренние цены фактически отвязались от курса валюты и не выполняли свою обычную роль стабилизатора.

Сдержанный рост экспорта. По оценкам экспертов «Ренессанс Капитала», в мае текущего года импорт привёл к оттоку из страны значительных финансов. При этом экспорт оказался всего на 9 миллиардов долларов больше импорта, а такое положение демонстрирует снижение экспортных поступлений более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Несмотря на то, что снижение объёмов экспорта оказалось не таким глубоким, как ожидали аналитики, так называемый ценовой фактор продолжает разочаровывать. Проще говоря, нефть не дорожает несмотря на все усилия отдельных участников рынка. Обновлённый прогноз экспертов указывает на то, что в ближайшие годы рубль будет дешеветь, хотя к концу 2023 может краткосрочно подорожать. Следует отметить, что прогнозы являются лишь экспертными оценками и могут изменяться в зависимости от динамики мировых рынков и внутренних экономических условий.