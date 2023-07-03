Под Бахмутом снова возобновились активные боевые действия

Шойгу заявил о том, что Украинская армия потеряла 16 танков Leopard 2, тогда как независимые эксперты полагают, что уничтожено значительно меньше машин. Назвать точную цифру невозможно, поскольку бои на Запорожском направлении всё ещё идут, а в ближайшие дни может начаться второй этап наступательной операции ВСУ. Известно, что в первые же дни Украина потеряла немало техники, о чём свидетельствуют многочисленные фото и видео в сети. Особенно болезненно в Киеве и Берлине воспринимаются сгоревшие танки, тогда как в США заявили, что вышлют ещё броневиков Bradley на замену потерянным. Известно, что в некоторых случаях колонны с техникой были просто уничтожены, тогда как иногда бойцам ВСУ удалось отступить. Как бы там ни было, но есть все основания полагать, что сегодня украинское командование пытается вернуть и восстановить часть утраченной западной военной техники. В первую очередь начали эвакуировать танки и броневики, стоящие возле Малой Токмачки. При этом некоторые военкоры пишут, что вывезти технику крайне сложно, поскольку территория находится под обстрелом российской артиллерии. Именно поэтому попытки если и производятся, то делается это в ночное время суток.

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Журналисты Forbes ссылается на видео, опубликованное украинской командой техников, занимающихся ремонтом повреждённых западных машин на Запорожском направлении. Американские СМИ полагают, что происходящее свидетельствует о том, что украинские военные считают возможным восстановить боевую технику. При этом отмечается, что доступ к машинам есть только там, где ВСУ удалось закрепиться в так называемой серой зоне. Там, где оборонительные позиции РФ сильны, ни о какой эвакуации не может быть и речи. В Forbes пишут, что необходимо продвинуться в направлении от Малой Токмачки через Роботино до Токмака для безопасной эвакуации повреждённых танков с поля боя.

Неясно, насколько успешной будет попытка, но противостояние наблюдается не только на Бахмутском направлении. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, российские войска стали слишком активны под Бахмутом, и пытаются перехватить инициативу. Он полагает, что всё это свидетельствует об угрозе наступления на Часов Яр. Генерал, подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется несколько раз в течение дня, инициатива переходит от одной стороны к другой и обратно. Российские войска создают глубоко эшелонированную оборону, аналогичную той, которую они построили на Запорожском направлении, с несколькими рядами укреплений.

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По словам Сырского, боевые действия на Бахмутском направлении снова стали очень интенсивными. Обе стороны стремятся получить преимущество и изменить обстановку в свою пользу. Русские настойчиво удерживают позиции и опорные пункты, ранее занятые ЧВК «Вагнер». Что любопытно, по данным Генштаба ВСУ, положение под Бахмутом совсем не такое тяжёлое, как заявляет Сырский. Замминистра обороны Анна Маляр и вовсе рассказывает о том, что украинские войска продвигаются на сотни метров в сутки. Кому в данной ситуации верить, неясно. Напомним, что ставка командования группировки «Восток» под руководством Сырского, находится именно в населённом пункте Часов Яр. В городе располагаются резервы и тренированные базы, а также ремонтные мастерские, а потеря такого важного плацдарма грозит обрушением всего фронта.