Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украинские войска пытаются эвакуировать подбитые Leopard 2, а Сырский опасается потери Часова Яра
Под Бахмутом снова возобновились активные боевые действия
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

Шойгу заявил о том, что Украинская армия потеряла 16 танков Leopard 2, тогда как независимые эксперты полагают, что уничтожено значительно меньше машин. Назвать точную цифру невозможно, поскольку бои на Запорожском направлении всё ещё идут, а в ближайшие дни может начаться второй этап наступательной операции ВСУ. Известно, что в первые же дни Украина потеряла немало техники, о чём свидетельствуют многочисленные фото и видео в сети. Особенно болезненно в Киеве и Берлине воспринимаются сгоревшие танки, тогда как в США заявили, что вышлют ещё броневиков Bradley на замену потерянным. Известно, что в некоторых случаях колонны с техникой были просто уничтожены, тогда как иногда бойцам ВСУ удалось отступить. Как бы там ни было, но есть все основания полагать, что сегодня украинское командование пытается вернуть и восстановить часть утраченной западной военной техники. В первую очередь начали эвакуировать танки и броневики, стоящие возле Малой Токмачки. При этом некоторые военкоры пишут, что вывезти технику крайне сложно, поскольку территория находится под обстрелом российской артиллерии. Именно поэтому попытки если и производятся, то делается это в ночное время суток.

реклама

Журналисты Forbes ссылается на видео, опубликованное украинской командой техников, занимающихся ремонтом повреждённых западных машин на Запорожском направлении. Американские СМИ полагают, что происходящее свидетельствует о том, что украинские военные считают возможным восстановить боевую технику. При этом отмечается, что доступ к машинам есть только там, где ВСУ удалось закрепиться в так называемой серой зоне. Там, где оборонительные позиции РФ сильны, ни о какой эвакуации не может быть и речи. В Forbes пишут, что необходимо продвинуться в направлении от Малой Токмачки через Роботино до Токмака для безопасной эвакуации повреждённых танков с поля боя.

Неясно, насколько успешной будет попытка, но противостояние наблюдается не только на Бахмутском направлении. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, российские войска стали слишком активны под Бахмутом, и пытаются перехватить инициативу. Он полагает, что всё это свидетельствует об угрозе наступления на Часов Яр. Генерал, подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется несколько раз в течение дня, инициатива переходит от одной стороны к другой и обратно. Российские войска создают глубоко эшелонированную оборону, аналогичную той, которую они построили на Запорожском направлении, с несколькими рядами укреплений.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

По словам Сырского, боевые действия на Бахмутском направлении снова стали очень интенсивными. Обе стороны стремятся получить преимущество и изменить обстановку в свою пользу. Русские настойчиво удерживают позиции и опорные пункты, ранее занятые ЧВК «Вагнер». Что любопытно, по данным Генштаба ВСУ, положение под Бахмутом совсем не такое тяжёлое, как заявляет Сырский. Замминистра обороны Анна Маляр и вовсе рассказывает о том, что украинские войска продвигаются на сотни метров в сутки. Кому в данной ситуации верить, неясно. Напомним, что ставка командования группировки «Восток» под руководством Сырского, находится именно в населённом пункте Часов Яр. В городе располагаются резервы и тренированные базы, а также ремонтные мастерские, а потеря такого важного плацдарма грозит обрушением всего фронта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
11
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
6
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
9
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
1
Украинские танкисты специально ломают Leopard 2 и наезжают на мины, чтобы не идти в бой
3
Spiegel: Германия и Польша не могут договориться по цене ремонта танков для Украины
4
Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков в сфере поставок электромобилей во втором квартале
+
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
5
Все видеокарты RTX 4000 подорожают в Китае на 4-5%: RTX 4090 будет стоить на $100 дороже
10
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
1
Российские танкисты "разбираются" с опорными пунктами ВСУ, используя новую тактику
+
В сети появилось видео с танком Leopard-2 и установленной на нём ДЗ "Контакт-1"
1
Рафаэль Гросси заявил, что не видел никакой подготовки подрыва Запорожской АЭС с российской стороны
1
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
1
В Ватикане признали, что на текущий момент не имеют плана по прекращению боевых действий
1
Разъём питания 12V-2×6 придёт на замену 12VHPWR и будет поддерживать видеокарты мощностью от 150 Вт
22
Лукашенко: Все «вагнеровцы», завербованные из тюрем, погибли в Украине
11
В сети появилась фотография процессора Intel Xeon Granite Rapids-SP для сокета LGA-4710
+
Евросоюз и Япония расширят сотрудничество в сфере производства полупроводниковых компонентов
+
Си Цзиньпин анализирует ситуацию в Украине и проводит параллели с Тайванем - Майк Пенс
5

Популярные статьи

Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
22
7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
31
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
26
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
48
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
27
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
43
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
42

Сейчас обсуждают

Анна Невская
19:49
Они не могли все погибнуть. Погибла часть. Другие еще осенью-зимой получили помилования
Лукашенко: Все «вагнеровцы», завербованные из тюрем, погибли в Украине
Dzhereli
19:43
Идея епнуть на реактору и сказать что русские .
Залужный готов отправить войска для решения проблемы на ЗАЭС
Олег Белокуров
19:38
Если бы все знал,да была машина времени под рукой....тогда ещё стоило бы переживать. Я вот так не мучаюсь.Купил,пользуюсь и хорошо. Но,к слову,свой комп брал 28 февраля 2022 года,,в обед,на Али,когда...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
DonCarleone
19:38
деньгами хотят победить?
Глава ЕК призвала ЕС удвоить поддержку Украины и дать ей «всё необходимое» для «победы на поле боя»
Мегавольт
19:32
Покупки на эмоциях враг апгрейда для экономного юзверя. К тому же нужно слушать дыхание рынка железа. Как машина проходит точку невозврата(либо вваливать бабло либо, подделать и продать). Хотя покупка...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
Spike Rus
19:32
Видимо в поддержке работает внучка Ванги 😊
Компания Meta* в переписке с украинским пользователем назвала Киев частью России
Сергей Новиков
19:31
Умерла, так умерла, хватит кормить буржуев
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
Spike Rus
19:29
И ботоферму в Петербурге. Потому то на Ютуб после этого в комментариях стало очень тихо.
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
айдар ахатов
19:24
Странно, почему же тогда тут эта статья.
Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
Leo Messi
19:20
Да пошла на хер эта шарашкина контора. Говноеды и цвет соответствующий. Возомнили себя хер пойми кем, хоть банальный самые дешманский deepcool и то будет лучше охлаждать
Noctua выпустила комплект для прямого охлаждения кристалла процессора AM5, который снижает t до 15°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем