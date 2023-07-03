Зарубежные издания приводят другие данные, но определить точно пока невозможно

Украина готовится к второму этапу наступательной операции. По некоторым данным, на этот раз в бой бросят 40 батальонов общей численностью до 40 тысяч человек. По большей части это будут свежие силы, тогда как российская армия после месяца оборонительных действий порядком устала. Аналитики полагают, что успешность российской армии предопределит скорый исход конфликта, ну а многие полагают, что основной удар придётся именно на Херсонскую область. После подрыва Каховской ГЭС, российская армия частично отступила с нескольких подготовленных опорных пунктов, ну а территория крайне сложная как для наступления, так и обороны. Топи не позволяют подвести танки, хотя у украинского командования есть на эту тему своё мнение. Предполагается, что в этот раз основной ударной силой снова станут немецкие танки. СМИ пишут о том, что Leopard 2 усиливаются за счёт динамической брони, что повысит выживаемость, но негативно скажется на скоростных показателях и весе. Предсказать исход сложно, но есть не менее интересная тема, вызывающая споры как в сообществе экспертов, так и среди политиков. Например, сегодня глава Минобороны РФ заявил о том, что российская армия за месяц боёв уничтожила 16 танков Leopard 2. Нет никаких сомнений, что данные Шойгу более точные, чем у обычных журналистов, вот только далеко не все согласны с такой оценкой.

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Западные эксперты отмечают, что европейские страны в надежде на быстрое продвижение ВСУ поставляли Украине танки и бронетранспортёры. Однако, спустя месяц после начала летнего наступления ВСУ, появилось лёгкое разочарование, связанное с удручающей результативностью использования техники НАТО. Согласно информации, представленной изданием Berliner Zeitung, попытка контрнаступления обошлась украинской стороне очень дорого, при этом потери есть как в живой силе, так и в технике. Открытые источники сообщают, что из 54 танков Leopard 2, переданных Украине, было потеряно семь. Что любопытно, в середине июня заместитель министра иностранных дел Украины обратился к Германии с просьбой увеличить поставки тяжёлой военной техники. Мельник заявил, что украинской армии срочно требуется больше западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. По его мнению, Германия способна предоставить больше, чем 18 танков Leopard 2, которые были переданы Киеву, ведь у немцев осталось ещё 300 современных танков. По словам замминистра иностранных дел Украины, в ближайшее время Германия должна увеличить поставки в 3 раза.

Цифра кажется реалистичной, но немецкие СМИ сообщают, что на данный момент только 130 из 300 танков Leopard 2 способны находиться в эксплуатации после десятилетий недостаточного финансирования оборонного сектора. Выходит, что Германия и сама испытывает острую нехватку бронированной техники, поэтому шансы у Киева получить больше танков в ближайшие месяцы крайне малы. Эксперты отмечают, что точное количество потерянных Leopard 2 в ходе наступательной операции, остаётся неизвестным. ВСУ не публикуют подобную статистику, поэтому некоторые журналисты обращаются в открытые источники. Например, на нидерландскую платформу Oryx. Там десятки специалистов занимаются документированием потерь военной техники с обеих сторон. Приводятся следующие данные: Украина потеряла четыре танка Leopard 2A6 и три танка Leopard 2A4. Кроме того, были уничтожены 25 американских БМП Bradley, три минных тральщика Leopard 2R и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

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Напомним, в общей сложности Украина получила 18 танков Leopard 2A6 из Германии и 36 Leopard 2A4 из Польши, Испании, Норвегии и Канады, что составляет общее количество в 54 танка. Таким образом, если верить данным платформы Oryx, Украина потеряла около 13% от всех поставленных танков. Как видите, наблюдаются явные расхождения в оценках, поэтому мы предлагаем не делать окончательных выводов. Скорее всего, точная цифра где-то посредине, а эксперты предлагают не забывать, что не все подбитые танки оказываются окончательно потеряны. Технику можно эвакуировать и починить. Пока ВСУ не могут вывезти все танки с линии соприкосновения, поскольку подобные попытки пресекаются вооружёнными силами РФ.