Пока курс руля падает, приходится делать выбор максимально разумно, а значит места для видеокарт NVIDIA не остаётся

Каждый уважающий себя геймер знает о том, что видеокарты сильно подорожали, а Дженсен Хуанг грабит любителей компьютерных игр. Глава NVIDIA и не думает останавливаться на достигнутых результатах, а эксперты полагают, что на этот раз стратегия развития линейки графических чипов кажется весьма любопытной. Так, ещё недавно разница в производительности между видеокартами разных сегментов не превышала 50%, ну а сегодня всё перевернулось с ног на голову.

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Так, у нас есть GeForce RTX 4070 Ti, которая стоит 800 долларов, а есть GeForce RTX 4060, за которую просят 300 долларов. При этом быстродействие первой примерно в 2 раза выше, а реальный прирост количества кадров между поколения заметен только в сегменте выше 600 долларов. Получается, что у энтузиастов выбора нет, ведь приходится либо покупать дорогие видеокарты, либо плестись в хвосте эволюции. Но всё это мировой рынок, тогда как на отечественных геймеров давит российский рубль, который в последнее время демонстрирует низкую стабильность и удивляет даже экспертов.

Получается, что цены на видеокарты постоянно растут, а многие аналитики полагают, что в ближайшие месяцы улучшений ждать не следует. Именно поэтому мы считаем, что тянуть с покупкой видеокарты больше нельзя. Вам нужен антикризисный вариант, а единственный выход – это покупка продукции AMD. Смотрите, у NVIDIA есть GeForce RTX 4060 Ti, пусть и неплохо справляется с играми даже в 2К, но имеет всего 8 Гб видеопамяти. Тесты доказывают, что новинка хорошо себя показывает в сценариях с трассировкой лучей и предлагает дополнительный буст с использованием технологии масштабирования третьего поколения. Вот только когда дело доходит до требовательных блокбастеров, то GeForce RTX 4060 Ti сдувается, поскольку вам нужно больше видеопамяти. Мы полагаем, что самым удачным антикризисным решением может стать Radeon RX 6750 XT. Видеокарта примерно равна с GeForce RTX 4060 Ti по скоростным качествам, но за счёт 12 Гб памяти выглядит более жизнеспособной. Если отбросить все рекламные глупости, которыми геймеров потчуют маркетологи, то потенциальный покупатель Radeon RX 6750 XT может рассчитывать на более длительный жизненный цикл. Пожалуй, это одна из самых важных переменных, о которой стоит помнить при выборе видеокарты.

Кстати, чуть дешевле 38 тысяч в продаже есть Radeon RX 6700 XT. Видеокарта немногим медленнее GeForce RTX 4060 Ti, но в сложных сценариях может предложить 12 Гб видеопамяти. Получается, что вы сразу же экономите 8 тысяч рублей, получаете 12 Гб видеопамяти и сможете рассчитывать на доступ к любым играм в 2К. Перспектива очень даже хорошая, а значит вы получаете больше, чем тратите.

Идём дальше. У зелёных есть GeForce RTX 3060, которая давно признана устаревшей и уже не может тянуть игры в 2К. Увы, но 12 Гб видеопамяти здесь излишни, при этом на тысячу рублей дешевле вы можете встретить Radeon RX 6650 XT. Мы не станем утверждать, что видеокарта от тётушки Су предлагает идеальную цену. Когда за 1 доллар дают 90 рублей, надеяться на хорошие предложения не приходится. И всё же, Radeon RX 6650 XT примерно на 15% быстрее, имеет лучшую энергоэффективность, но стоит столько же денег. Как мы писали выше, владельцы более скоростной видеокарты получат как минимум год в запасе. Получается, что через 4 года GeForce RTX 3060 не сможет тянуть игры в 1080р, тогда как Radeon RX 6650 XT всё ещё будет справляться со своими задачами.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Есть видеокарты и дешевле, например, за 27 тысяч вы можете купить Radeon RX 6600. Нам кажется, что потеря производительности здесь не соответствует разнице в стоимости. Видеокарта подходит для запуска игр в 1080р, но жизненный цикл её как минимум на пару лет меньше, чем у указанной выше Radeon RX 6650 XT. Если у вас есть вопросы, обращайте внимание на тесты. Есть как профессиональные команды, так и энтузиасты. Обязательно убедитесь в том, что авторы не ангажированы той или иной компанией. Кроме того, стоит разделять результаты, полученные в ходе линейных тестов, а также с использованием технологии масштабирования. По этому вопросу впереди NVIDIA, вот только хвалёная DLSS 3.0 пусть и обладает высоким потенциалом, доступна не во всех играх. Мало того, мыльная картинка остаётся проблемой, тогда как преимущество по количеству памяти даст вам то, что не сможет выдать умный алгоритм без потери качестве изображения.