По мнению Подоляки, обстановка сложная, а российские бойцы так и не смогли выбить украинские ДРГ

Судя по всему, уже в ближайшие дни в Киеве состоится заседание ставки командования, на которой будет рассмотрен вопрос о необходимости начала второй фазы наступательной операции. В прессе пишут о том, что Зеленский хочет заслушать план командующего группировкой «Таврия» Тарнавского. Генерал предложил начать второй этап контрнаступления, охватывающий не только атаки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но также включающий присоединение Херсонского региона с переправой через Днепр. Подробный план операции уже разработан, включая установление нескольких пунктов переправы, из которых три окажутся обманными, а по одному войска направятся на прорыв российских позиций. Предполагается, что это приведёт к получению контроля над Запорожской атомной электростанцией, захват которой улучшит положение на данном направлении и повысит ставки в переговорном процессе.

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Согласно информации украинских источников, ссылающихся на высокопоставленного чиновника из администрации президента, Тарнавский уже две недели представляет отчёт о готовности войск к началу операции. Однако Зеленский затягивает принятие решения, так как ему важно продемонстрировать успехи в нужное время и в нужном месте. Проще говоря, президент Украины настолько уверен в успехе второй наступательной операции, что готов рискнуть, начав её за несколько дней до саммита НАТО в Вильнюсе. Если отбросить весь информационный мусор, который сопровождает данную новость, то можно сделать вывод, что на этот раз главным направлением станет именно Херсонское, тогда как атаки на Запорожском направлении позволят Киеву удерживать значительные российские силы без возможности переброски на особо опасные участки. При этом одним из самых критических мест остаётся Антоновский мост, который облюбовали диверсионные группы ВСУ. По словам Юрия проблема намного шире, чем кажется.

Блогер и общественный деятель призвал власти как следует взвесить риски, называя обстановку там критической. По словам Подоляки, представители Минобороны уже несколько раз заявляли о том, что все украинские формирования успешно выбиты с левого берега Днепра. В ночь на 1 июля по одному из пролётов моста даже был нанесён удар при помощи «Искандера», а после произведена зачистка оставшейся группировки. Указывалось, что все бойцы ВСУ были уничтожены, ну а сегодня Подоляка уверяет своих читателей в том, что нужно предпринимать срочные действия. Подробностями делится он не стал, но предлагает рассказать всё это заинтересованным сторонам в правительстве. По его мнению, нужно как можно быстрее заменить командующего в данном участке, поскольку ничего путного из обороны Антоновского острова не выходит. Подоляка неоднократно говорил о том, что эта и следующая недели могут стать решающими, а от успехов армии РФ и поражений ВСУ будет зависеть не только судьба СВО, но и сроки старта переговоров между Москвой и Киевом. Резервы у Украины не бесконечны, ну а второе большое поражение поставит крест на любых попытках проломить оборону российских войск в 2023 году.

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При этом Подоляка приводит данные, свидетельствующие о том, что расслабляться не стоит, поскольку текущие резервы выглядят очень серьёзно. По его информации (со ссылкой на Ходорковского) сегодня в распоряжение ВСУ есть 40 батальонов, входящих в 12 полноценных бригад. Предварительная численность бойцов достигает 40 тысяч человек, но ударный кулак окажется меньше, поскольку речь обо всей группировке на данном направлении. Подоляка напоминает, что российские солдаты ведут бои уже целый месяц, тогда как украинское командование бросит в атаку свежие силы, которые находились в резервах много месяцев. Скорее всего, ВСУ снова попытается использовать немецкие танки, поскольку в последние дни поступали сведения о том, что украинские солдаты снимают динамическую броню со старых советских танков и навешивают её на Leopard 2. Неясно, отреагирует ли Минобороны на призывы Подоляки. Сегодня глава ведомства поделился с журналистами новой статистикой, которая свидетельствует о том, что российские бойцы крайне эффективно и методично уничтожают западную технику. По словам Шойгу, за месяц было подбито 16 немецких танков, которые переданы Португалией и Польшей. Что любопытно, известно об уничтожении как минимум двух Leopard 2 в модификации А6. Ну а эти машины пришли из Германии, тогда как есть ещё и 3 финских Leopard 2R для разминирования, которые сами стали жертвами российских мин. Словом, всё очень запутанно. Посмотреть видео с обращением Юрия Подоляки вы можете по ссылке: https://t.me/yurasumy/9654