Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В США опасаются краха доллара и признают свою вину в кризисе глобальной финансовой системы
Своё мнение на эту тему высказал известный аналитик Дуглас МакГрегор
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-50 000р на Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

В последние десятилетия много говорили о так называемом американском экономическом чуде. Якобы, благодаря успехам гениальных экономистов, США удалось после Второй мировой превратиться в самую богатую страну на планете. Некоторые утверждения действительно соответствуют реальности, вот только долгое время СССР находилась в полуразрушенном состоянии, но основной движущей силой стало использование доллара в качестве единой мировой валюты. Благодаря этому янки получили в свои руки контроль над глобальной финансовой системой, главным бонусом к которому шёл иммунитет от любых кризисов. Долгое время всех подобная практика устраивала, а на привилегированное положение Америки смотрели сквозь пальцы. Не исключено, что всё это могло продолжаться ещё очень долго, позволяя США получать выгоды от гегемонии доллара, если бы американские элиты не решили использовать деньги в качестве оружия. Дуглас МакГрегор, известный аналитик и эксперт в области мировой политики, выразил свою озабоченность текущим состоянием финансовой системы США и безрассудной политикой властей, негативно влияющей на международные отношения. В ходе интервью он отметил, что страны БРИКС, а также множество других государств, проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, Китаем и Индией с целью избавления от контроля со стороны западной финансовой системы.

реклама

МакГрегор подчеркнул, что проблема не заключается в самом долларе, а в стремлении контролировать другие страны и использовать финансовые санкции в качестве политического инструмента. Он привёл статистику, утверждая, что уже 34 страны подверглись различным формам финансовых ограничений со стороны США и критиковал такой подход, считая его неразумным. Аналитик рассказал, что Америка сознательно наносит финансовый ущерб другим странам с помощью гегемонии доллара, а в результате число противников США только растёт. МакГрегор заявил, что люди устали от подобного развития событий, продолжающихся уже более 50 лет после Второй мировой войны. Он отметил, что единственные, кто по-прежнему следуют за американцами – это европейцы. Но происходит это не потому, что в Европе сильно любят США, а только по причине сильной зависимости местных элит от Америки. Мало того, правящие круги в ЕС осознают опасность принятого курса, но не готовы признать собственные ошибки.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

МакГрегор предсказывает неминуемый крах текущей финансовой системы, поскольку она нестабильна, а действия США непредсказуемы. Он выразил сомнения в способности Байдена удержаться на посту президента до конца года и предположил, что Камала Харрис, занимающая должность вице-президента, не сможет справиться с вызовами, стоящими перед ней. Это, по его мнению, приведёт к вакууму во власти, который может стать катализатором для внесения необходимых изменений в финансовую политику. МакГрегор призывает к сокращению расходов на военные нужды и возвращению войск из-за рубежа. Он считает, что такой подход позволит восстановить империю и изменить текущую геополитическую обстановку. Аналитик сравнивает ситуацию с римской империей, которая развалилась, когда войска были развёрнуты по всему миру. МакГрегор уверен в том, что концентрация ресурсов на внутренние проблемы – это ключевой фактор для достижения изменений в глобальной финансовой системе. Посмотреть интервью вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Q1Z19oVabrQ

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика #экономика
Источник: youtube.com
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец Вагнера с позывным Брест считает произошедшее хитрым планом
84
В Кремле заявили, что чёткая позиция по дальнейшей судьбе ЧВК в России пока не определена
14
Ка-52 "Аллигатор" сходу атаковал движущуюся колонну техники ВСУ и спалил заметивший его танк [Видео]
7
Стала известна стоимость ряда моделей GeForce RTX 4060 — от компактных до трёхвентиляторных
58
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
7
Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
7
Почему БПЛА «Ланцет» стал настоящей напастью для ВСУ
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
20
Зеленский намерен запустить производство систем ПВО, танков и пушек в Украине
17
Лавров рассказал о странах, отправляющих под видом наёмников на Украину своих кадровых военных
2
Журналист Washington Post: Такими темпами Киеву потребуется 16 лет для выхода к границам 1991 года
7
Резников: Когда прорыв на линии боевого соприкосновения произойдет, вы все это увидите
6
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Зеленский считает, что в интересах России «просить» о принятии Украины в НАТО
4
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
AMD испортила очередной шедевр — Starfield останется без поддержки DLSS
63
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6

Популярные статьи

Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
36
Что происходит в России после "Самого длинного дня" — The Cradle
22
SSD стремительно дешевеют — 10 популярных моделей объемом 2 ТБ дешевле 10000 рублей
51
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
29
Анонс RTX 4060: Хуанг, ты когда перестанешь жадничать
116
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
13
Как меня выручала карта от AMD
39
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
5
В попытке догнать Китай США форсируют разработку эсминца нового поколения DDG(X)
4
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
2

Сейчас обсуждают

Johan_888
14:28
Дело закрыто, всё в легале, контакты с Россией "официально" разорваны, концы сброшены в воду.
Беглов прокомментировал ситуацию с активами Пригожина
Андрей Тарр
14:23
Там зависит от многих факторов, что я и написал. Это не значит - раз и сдохли, это значит - раз и часть базы данных,стоимостью миллиарды баксов - недоступна,по закону "подлости", из-за того что в 100Г...
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Иван Дятлов
14:20
Автор безграмотный! Галатин у него вышел на 1066 шине и получил архитектурные улучшения - более короткий конвеер! Аахаххаха!!! Двоешнииииииииииииииииик)))
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Алексей Лючев
14:19
Жирно будет. Краснополь стОит,как эта Бредятина. И их мало.
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
Eppius
14:19
Или идиоты или вредители и враги собственных народов.
Польша покупает у США 48 установок Patriot за $15 млрд, а Чехия 24 истребителя F-35 за $5.62 млрд
Eppius
14:17
К сожалению в европарламенте всем на это глубоко наплевать и эти еденичные голоса ничего вообще не решают.
Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС
Eppius
14:16
Заграница им поможет.
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Eppius
14:15
Так он жиф здороф?
Главком ВСУ Залужный оценил российскую оборону после ухода ЧВК Вагнер
хахахер
14:12
ну это предатели побежали
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Сулейман Сулейманов
14:10
Холопы так не поступают, своё отношение посмотрите и кто ты для своего президента Украины.
Евгений Пригожин вышел на связь и ответил на ряд поступивших вопросов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем