Своё мнение на эту тему высказал известный аналитик Дуглас МакГрегор

В последние десятилетия много говорили о так называемом американском экономическом чуде. Якобы, благодаря успехам гениальных экономистов, США удалось после Второй мировой превратиться в самую богатую страну на планете. Некоторые утверждения действительно соответствуют реальности, вот только долгое время СССР находилась в полуразрушенном состоянии, но основной движущей силой стало использование доллара в качестве единой мировой валюты. Благодаря этому янки получили в свои руки контроль над глобальной финансовой системой, главным бонусом к которому шёл иммунитет от любых кризисов. Долгое время всех подобная практика устраивала, а на привилегированное положение Америки смотрели сквозь пальцы. Не исключено, что всё это могло продолжаться ещё очень долго, позволяя США получать выгоды от гегемонии доллара, если бы американские элиты не решили использовать деньги в качестве оружия. Дуглас МакГрегор, известный аналитик и эксперт в области мировой политики, выразил свою озабоченность текущим состоянием финансовой системы США и безрассудной политикой властей, негативно влияющей на международные отношения. В ходе интервью он отметил, что страны БРИКС, а также множество других государств, проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, Китаем и Индией с целью избавления от контроля со стороны западной финансовой системы.

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МакГрегор подчеркнул, что проблема не заключается в самом долларе, а в стремлении контролировать другие страны и использовать финансовые санкции в качестве политического инструмента. Он привёл статистику, утверждая, что уже 34 страны подверглись различным формам финансовых ограничений со стороны США и критиковал такой подход, считая его неразумным. Аналитик рассказал, что Америка сознательно наносит финансовый ущерб другим странам с помощью гегемонии доллара, а в результате число противников США только растёт. МакГрегор заявил, что люди устали от подобного развития событий, продолжающихся уже более 50 лет после Второй мировой войны. Он отметил, что единственные, кто по-прежнему следуют за американцами – это европейцы. Но происходит это не потому, что в Европе сильно любят США, а только по причине сильной зависимости местных элит от Америки. Мало того, правящие круги в ЕС осознают опасность принятого курса, но не готовы признать собственные ошибки.

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МакГрегор предсказывает неминуемый крах текущей финансовой системы, поскольку она нестабильна, а действия США непредсказуемы. Он выразил сомнения в способности Байдена удержаться на посту президента до конца года и предположил, что Камала Харрис, занимающая должность вице-президента, не сможет справиться с вызовами, стоящими перед ней. Это, по его мнению, приведёт к вакууму во власти, который может стать катализатором для внесения необходимых изменений в финансовую политику. МакГрегор призывает к сокращению расходов на военные нужды и возвращению войск из-за рубежа. Он считает, что такой подход позволит восстановить империю и изменить текущую геополитическую обстановку. Аналитик сравнивает ситуацию с римской империей, которая развалилась, когда войска были развёрнуты по всему миру. МакГрегор уверен в том, что концентрация ресурсов на внутренние проблемы – это ключевой фактор для достижения изменений в глобальной финансовой системе. Посмотреть интервью вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Q1Z19oVabrQ