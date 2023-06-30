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Как ВСУ потеряли 25 М-2 Bradley и Leopard 2A6 за один день, и при чём тут дистанционное минирование
Бой под Малой Токмачкой стал одним из самых сложных для ВСУ
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Попытка ВСУ перейти в контрнаступление под Малой Токмачкой завершилась полным фиаско, а 47-я десантно-штурмовая бригада и 33-я механизированная бригады потеряли значительное количество техники и вынуждены были отступить. Преодолеть минное поле оказалось невозможно, а операция надолго войдёт в учебники по военному делу. Какое-то время казалось, что эксперты подсчитали все потери, но недавно было обнаружено  ещё больше уничтоженных и брошенных боевых машин М-2, принадлежащих 47-й бригаде. По данным Forbes, украинский фотограф смог приблизиться к месту провала операции и сфотографировать российское минное поле, где погибли и были ранены десятки солдат и утрачена значительная часть боевой техники западного производства.

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Известно, что российские разведчики заметили приближающуюся украинскую колонну и подняли в воздух вертолёты Ка-52, которые нанесли ракетные удары по колонне. И всё же, главным разрушительным фактором стали минные поля. Перед колонной шли сапёрные машины Leopard 2R, а также инженерные машины Бизон. Техника частично очистила минное поле, но при движении М-2 Bradley и бронированных грузовиков MaxxPro выяснилось, что минные тралы не справились со своей задачей. Результатом стало уничтожение трёх поставленных Leopard 2R, одного Бизона и другой техники НАТО. Фактически, боевая группа оказалась в ловушке и под обстрелом, что привело к её быстрому уничтожению. 

После рассеивания дыма стало очевидно, что было утрачено как минимум 25 украинских машин, среди которых 17 единиц М-2 Bradley, 4 Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и 1 Бизон. Наблюдатели изначально полагали, что потери были меньше, однако в последующие две недели аналитики внимательно изучали видео и снимки с беспилотников, в результате список уничтоженной техники продолжал пополняться. Аналитики отмечают, что для украинской армии потеря одного Бизона не является критической, а вот уничтожение М-2 Bradley и тем более Leopard 2A6 бьёт не только по боеготовности ВСУ, но и по имиджу Германии. Мало того, ранее Финляндия отдала Киеву все свои 6 машин для разминирования Leopard 2R, вот только половина из них была потеряна на начальной стадии контрнаступления. 

Аналитики отмечают, что в результате провальной операции 47-я и 33-я бригады потеряли около пятой части М-2 Bradley, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R. США пообещали предоставить дополнительные М-2 Bradley, чтобы пополнить утраты, но заполнить пробелы в наличии немецких танков так быстро не выйдет, что до машин разминирования, то европейские страны и вовсе заявляют о том, что склады пусты. Эксперты из группы Conflict Intelligence Team, работающей с открытыми источниками, предполагают, что некоторые из брошенных боевых машин, включая Bradley и Leopard могут быть эвакуированы. Однако последние фотографии показывают огромные разрушения. Один из брошенных Leopard 2A6 полностью обгорел и обветрился, а как минимум один М-2 Bradley потерял свою башню. Мины до сих пор остаются неразорванными. ВСУ предстоит провести операцию по обезвреживанию мин и обезопасить район, а также расширить зону противовоздушной обороны, прежде чем будет возможно буксировать повреждённые машины. 

При этом в западной прессе нет ни слова о причинах провала. По мнению Алексея Леонкова (главный редактор журнала «Арсенал Отечества»), требуется не просто бросать машины для разминирования в бой, но и осознавать, какие именно мины потребуется обезвредить. Это значит, что нужны не только дорогие Leopard 2R, но специалисты внутри, способные произвести правильные настройки. Леонков отмечает, что в основном используются противотанковые мины нажимного типа, то есть они взрываются при наезде тяжёлого танка. Однако есть мины, которые реагируют и на массу, тогда как некоторые – на металлические компоненты корпуса. Не стоит забывать о минах, реагирующих на вибрацию почвы. Ну а поскольку у России в наличии широкий ассортимент мин, то проблема оказалась намного шире, чем подают западные аналитики. Леонков уверяет, что на небольшом участке были разложены тысячи мин ТМ-62, часть из которых минировалась при помощи комплекса «Замедление». 

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Вся хитрость заключается в том, что при использовании машин для разминирования срабатывает только часть мин. Логично предположить, что именно здесь будет основное продвижение сил противника, а повторное дистанционное минирование оказалось для украинских войск неожиданным, остановив продвижение колонн, после чего с техникой разобрались вертолёты Ка-52. Только на одном направлении ВСУ потеряли 25 боевых машин, включая танки и бронированную технику.

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#аналитика #сво #военные технологии
Источник: forbes.com
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