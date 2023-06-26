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4 игровых видеокарты NVIDIA, которые вам не стоит покупать этим летом для игр в 1080р
Можно дождаться выхода GeForce RTX 4060 или присмотреться к Radeon RX 6650 XT
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Как вообще понять, стоит ли видеокарта тех денег, которые за неё просят, и соответствует ли она современным требованиям? Ещё 5 лет назад вы могли посмотреть на количество видеопамяти, сделав соответствующие выводы, ну а сегодня всё сильно запущено. У AMD за 50 тысяч рублей можно встретить видеокарты с 16 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA за подобные решения придётся заплатить не меньше 100 тысяч рублей. Не стоит делать выводы и по ширине шины, ведь у красных есть новинка с 20 Гб видеопамяти и 320-битной шине, уступающая субфлагману NVIDIA, у которого шина 256-битная и памяти 16 Гб.

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Получается, что нужно обращать внимание на тесты в интернете, поскольку только они покажут вам реальную картину вещей. Сегодня мы разберёмся с несколькими видеокартами, которые вы можете встретить в рознице. При это первые 4 не рекомендуются к покупке, поскольку могут в ближайшие дни подешеветь. Как вы могли слышать, на этой неделе в продажу поступит GeForce RTX 4060, а значит мы обсудим 4 графических чипа, смысла в которых уже нет.

Если GeForce RTX 2060 подешевеет до 20 тысяч рублей, то мы тут же начнём её вам рекомендовать. Или не начнём, нужно ещё подумать над этим, но за 32 тысячи рублей такой графический чип точно не интересен потенциальным покупателям. Если вы обратите внимание на детали, то сможете заметить, что здесь 12 Гб видеопамяти, тогда как эталонная модель имело всего 6 Гб. Что же, в сети есть тесты, доказывающие бессмысленность подобного увеличения, ведь видеокарта создана для 1080р, а значит может обходиться небольшим количеством видеопамяти.

GeForce RTX 3060 быстрее и стоит дешевле. Может показаться, что перед нами идеальное предложение, но нет, ведь эталонная модель имеет 12 Гб памяти, тогда как здесь 8 Гб. Тесты доказывают, что падение быстродействия по сравнению с эталонным графическим чипом превышает 10%, ну а цена довольно высокая, что делает GeForce RTX 3060 какой-то несуразной. Не сомневайтесь, что играть в требовательные новинки вы сможете, вот только уже через пару дней в продаже появится GeForce RTX 4060, которая будет быстрее, предложит лучшую энергоэффективность и сравнимую цену. Нам кажется, что спешить впереди паровоза не нужно, ведь всё это можно получить уже совсем скоро.

GeForce RTX 3050 ещё менее привлекательна, поскольку уступает GeForce RTX 3060 с большим отрывом, но продаётся всего на 1000 рублей дешевле. Решительно неясно, чем руководствовалась NVIDIA, когда решила устроить такую чехарду. В любом случае даже в США нормальных скидок на эту видеокарту нет, ну а с учётом нестабильного курса рубля, мы и вовсе не знаем, когда скидки придут в российские магазины. Может быть так, что GeForce RTX 4060 поступит в продажу за 35 тысяч рублей, но менее скоростные старички так и останутся лежать на полках без изменений.

Ну и последняя видеокарта, которую вам стоит обходить стороной – это GeForce RTX 3060 Ti. Она не подешевела ни на рубль после выхода графического чипа нового поколения в своём сегменте, поэтому сегодня кажется каким-то динозавром. Скорее всего, GeForce RTX 4060 предложит сходную производительность в играх, а за счёт активации технологии масштабирования третьего поколения вам и вовсе удастся получить большее количество кадров без особых усилий. При этом, здесь аналогичное количество видеопамяти, а энергопотребление ощутимо ниже. GeForce RTX 3060 Ti даже при действующем курсе рубля должна стоит не дороже 35 тысяч рублей, но пока каких-то глобальных ценовых сдвигов мы не замечали.

Согласно тестам, которые уже просочились в интернет, старушка Radeon RX 6650 XT окажется примерно равна по быстродействию GeForce RTX 4060, которая вот-вот поступит в продажу. Нам кажется, что новинка окажется дороже, а разницы в скорости не будет. Да, на стороне NVIDIA есть DLSS 3.0 и более впечатляющая трассировка лучей, он рядовые покупатели не задумываются о подобных мелочах. Самое главное здесь заключается в цене и скорости, ну а по этому показателю Radeon RX 6650 XT кажется нам выгоднее.

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Ну или вы можете присмотреться к Radeon RX 6600, которая здесь и сейчас стоит 26 тысяч рублей, но быстрее GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти. Она может предложить низкий теплопакет, а также порадовать тех, кто хочет быструю видеокарту здесь и сейчас. Не исключено, что с выходом GeForce RTX 4060 стоимость Radeon RX 6600 немного снизится. Немного, ведь она и так стоит недорого. Всё это не значит, что вам не нужно обращать внимание на видеокарты NVIDIA. Как мы уже отмечали выше, GeForce RTX 4060 смотрится перспективно, но пока у AMD есть весьма неплохие предложения без ожиданий и переплат.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 #radeon rx 6650 xt
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Звание народной видеокарты переходит к GeForce RTX 4060 — больше FPS при той же цене
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