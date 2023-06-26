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GeForce RTX 4060 до 48% быстрее GeForce RTX 3060, но Radeon RX 7600 быстрее и дешевле на $50
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Прежде всего нужно понимать, что синтетические тесты имеют мало общего с реальными играми. Скорее, подобные методики позволяют оценить теоретические возможности того или иного графического чипа. Часто заметна определённая корреляция между рядом бенчмарков в 3DMark и требовательными играми, но зависимость носит не линейный характер. И всё же, сегодня у нас нет других альтернатив, поэтому давайте изучим полученные результаты и попытаемся сделать некоторые выводы. Как вы могли слышать, уже на этой неделе в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060. Её рекомендованная стоимость будет зафиксирована на отметке в 300 долларов на американском рынке и 330 евро в Европе. Пытаться назвать предварительную цену в рублях не представляется возможным, поскольку курсовые перепады национальной валюты и аппетиты перекупщиков могут привести к значительной прибавке. В итоге, новинка окажется слишком дорогой, что негативным образом скажется на покупательском спросе. Ну а на европейском рынке первые GeForce RTX 4060 уже начали появляться в каталогах. 

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Мы же изучим показатели в пакете 3DMark. Если суммировать все результаты, то GeForce RTX 4060 оказалась на 22.8% быстрее видеокарты GeForce RTX 3060. Речь об эталонной с 12 Гб видеопамяти и 192-битной шиной. Эксперты полагают, что было бы более правильно проводить сравнение с моделью на 8 Гб и 128-битной шиной. Здесь отрыв доходит до 48%, что кажется настоящим прорывом. При этом количество ядер и многие другие характеристики у нового графического чипа не изменились по сравнению с прошлым поколением, а значит всё это удалось достичь исключительно за счёт архитектурных улучшений. Давайте не будем останавливаться на каждом из результатов отдельно, поскольку всё это вы можете сделать самостоятельно. Ниже мы прилагаем скриншоты, в которых стоит изучить показатели недавно вышедшей Radeon RX 7600. Пакет 3DMark Speed Way & Port Royal сразу отметаем в сторону, поскольку здесь тесты проводятся с использованием трассировки лучей. Мы знаем о том, что AMD пока по этому показателю отстаёт, ну а в целом многие геймеры предпочитают волшебные лучики во время игры отключать.

Ну а мы предлагаем взглянуть на показатели в 3DMark Time Spy. Как видите, GeForce RTX 4060 в одном из самых дружелюбных для NVIDIA тестов оказалась всего на пару процентов быстрее Radeon RX 7600. Это может говорить о том, что в играх последняя окажется впереди, что подтверждается итогами бенчмарка 3DMark Fire Strike Performance. Здесь преимущество красного лагеря тотально, ну а показатели в очередной раз доказывают, что верить подобным тестам нужно с особой осторожностью. Так, Radeon RX 7600 не только превосходит GeForce RTX 4060, но и умудряется демонстрировать показатели немного выше, чем GeForce RTX 3060 Ti. Мало того, в разрешении 4К количество виртуальных попугаев и вовсе на 1% больше, чем у GeForce RTX 4060 Ti. При этом в реальных играх перевес всё же на стороне NVIDIA.

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Похоже, GeForce RTX 4060 окажется примерно равна по скорости с Radeon RX 7600. Можно сказать с полной уверенностью, что в трассировке первая точно покажет лучшие результаты, как и с использованием технологии масштабирования DLSS 3.0. Ну а на стороне красного лагеря правильная ценовая политика. Как вы могли слышать, изначально Radeon RX 7600 поступила в продажу на американском рынке за 270 долларов. Похоже, в ожидании выхода соперницы от NVIDIA, некоторые крупные магазины в этой стране решили преподнести Дженсену Хуангу неприятный сюрприз. Смотрите, на Amazon можно встретить MSI Mech 2X Classic на базе Radeon RX 7600 за 250 долларов, что на целых 20 долларов ниже рекомендованной стоимости. Со скидкой в 10 долларов предлагаются видеокарты производства XFX и ASRock, которые также можно купить на Amazon и Newegg. Выходит, что AMD пытается сделать так, чтобы релиз GeForce RTX 4060 оказался как можно менее громким. В NVIDIA будут забрасывать геймеров красивыми цифрами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Ну а если разница в цене между видеокартами будет достигать 50 долларов, а производительность окажется аналогичной, то выбор между Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 уже не станет таким очевидным. 

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#видеокарты #geforce rtx 4060 #radeon rx 7600
Источник: videocardz.com
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