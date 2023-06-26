К 11 часам утра курс вернулся к показателям пятницы

Происходившие в эти выходные события не остались незамеченными для финансового рынка. На утро понедельника 26 июня курс доллара превысил 87 рублей впервые более чем за год. В прошлый раз на этом уровне американская валюта торговалась 29 марта 2022. Евро и юань также установили максимумы за несколько месяцев. Европейская валюта ушла выше 94 рублей впервые с 25 апреля 2023 года, ну а юань уже дороже 12 рублей, чего не наблюдалось с 12 апреля. Напомним, во время закрытия торгов на Мосбирже 23 июня доллар стоил 84.7 рубля, а за евро просили 92.3 рубля. Несмотря на некоторые опасения аналитиков, по состоянию на 11 утра российская валюта уже отыграла утренние потери. Доллар опускался до 84.69 рубля, а юань – до 11.7 рубля.

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Аналитики напоминают, что в субботу курсы росли невероятными темпами. Вечером 23 июня Пригожин публично обвинил Минобороны в ракетном ударе по позициям своей группировки, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК «Вагнер». На этом фоне в ночь на 24 июня Генеральная прокуратура завела уголовное дело против Пригожина по статье о вооружённом мятеже. В некоторых российских регионах, включая Москву, объявили режим контртеррористической операции (КТО). Биржевые валютные торги в выходные не велись, но на фоне политических событий в стране и потенциального роста спроса на валюту банки и криптобиржи резко взвинтили курсы доллара и евро. Уже утром субботы банки просили в среднем 90 рублей за 1 доллар 100 рублей за 1 евро. В воскресенье ситуация начала стабилизироваться, поскольку к вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны.

Двигавшийся на Москву Пригожин развернул технику в обратном направлении и пообещал вместе с бойцами вернуться в полевые лагеря. В тот же день пресс-секретарь президента Песков заявил, что уголовное дело против главы ЧВК будет прекращено, а сам он отправится в Беларусь. В связи с разрешением проблемы политического кризиса в стране утром 25 июня российские банки снизили курсы основных валют сразу на несколько рублей. Так, в 12 утра в приложении «Тинькофф» можно было купить доллары по 89.4 рубля (против 91.1 рубля 24 июня) и евро по 97.4 рубля (по сравнению с 99.25 рубля днём ранее). Сбер понижал курсы 25 июня дважды. За день стоимость доллара в банке упала с 90.09 до 88.33 рубля, евро – с 96.06 до 94.16 рубля.

По мнению аналитиков, снования для ослабления рубля по-прежнему остаются. Скачки курса российской валюты были неизбежны, однако связаны они с эмоциональными, а не с фундаментальными факторами. Эксперты отмечают, что волатильность рубля, наблюдавшаяся в выходные, уже отразилась на биржевых торгах 26 июня. Подчёркивается, что для инвесторов история в целом исчерпана и в понедельник рынок будет работать в обычном режиме. Эксперты предполагают, что некоторые российские экспортёры захотят воспользоваться ослаблением рубля и увеличить доходность и продадут часть выручки в иностранной валюте. Увеличение предложения валюты на бирже окажет поддержку рублю. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что сдерживающее влияние на курсы доллара и евро окажет налоговый период. Он обычно начинается в 20-х числах месяца, когда экспортёры продают валюту и покупают рубли, чтобы заплатить налоги.

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На этот раз этот фактор вряд ли сможет полностью стабилизировать курс российской валюты. Негативный тренд для рубля поддерживается снижением цен на нефть и ростом неопределённости. Аналитики уверены в том, что давление на рубль будет заметно весь 2023 год. При этом продажи энергоресурсов сегодня стабильны, а поступления в бюджет гарантируют выплаты всех социальных обязательств государства. Происходит это ещё и потому, что значительная часть денег поступает в долларах, ну а чем дешевле рубль, тем выгоднее экспортёрам. Похоже, жителям России придётся свыкнуться с мыслью, что времена, когда за 1 доллар просили 60 рублей, ушли в прошлое. До тех пор, пока санкции не будет сняты, ожидать значительных перемен не приходится.