Любопытными подробностями поделились журналисты Newsweek

Сегодня в адрес разработчиков субмарины Титан звучат различные обвинения, а эксперты уверяют, что она была ненадёжна. Странно, отчего эти ребята молчали раньше? Дело о гибели подводного аппарата начинает обрастать любопытными подробностями, ну а недавно стало известно, что для управления использовался контроллер от игровой приставки Xbox. Проще говоря, направление движения задавалось при помощи обычного джойстика. Согласитесь, что от глубоководной субмарины стоимостью десятки миллионов долларов ждёшь чего-то особенного. Похоже, это далеко не единичный случай использования игровых джойстиков. По данным Newsweek, бывшие высокопоставленные командиры Военно-морских сил США подтверждают, что подводные лодки, включая атомные субмарины, многие годы управлялись с помощью контроллеров Xbox. Проще говоря, тактические подлодки, стоимостью в сотни миллионов долларов, в качестве управляющего элемента использовали обычные джойстики.

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В Newsweek отмечают, что контроллеры Xbox 360 стали настоящей новинкой для подводного флота, когда подводная лодка USS Colorado стала первой, на которой использовались эти устройства для управления фотонными мачтами, заменившими традиционные перископы. Бывший командир USS Colorado, Рид Кепп, отмечает, что контроллеры для видеоигр оказались знакомы молодым морякам, которые с детства играли в компьютерные игры. Кроме того, бывший командир подводной лодки USS Indiana, Скотт Бреснахан, подтверждает использование контроллера Xbox на его субмарине, отмечая его доступную цену, около 60 долларов, что является незначительной суммой для флота. Несмотря на то, что контроллеры Xbox используют шнуры, офицеры заявляют, что в настоящее время их мало производят, так как большинство перешло на беспроводные соединения Bluetooth. Похоже, кто-то очень хотел сэкономить, ну а рассказы о том, что молодым морякам удобнее – явно надуманы.

Информация о применении контроллеров Xbox для управления подводными лодками вызвала настоящее цунами в западных СМИ, особенно в свете истории со взорвавшимся Титаном. Эксперты пытаются успокоить общественность и уверяют, что использование этих контроллеров вовсе не свидетельствует о какой-либо угрозе безопасности подлодок. Якобы, подобная технология в течение многих лет они успешно применялись на подводных лодках, и никаких опасных инцидентов не происходило. Как мы уже писали выше, история обрастает фактами, а некоторые уже начали высказывать своё мнение на эту тему. Так, ветеран морской разведки США, Джек Пособец, сделал предположение о том, что администрация США сознательно скрывала информацию о применении контроллеров Xbox на подводных лодках, чтобы использовать её в будущем для отвлечения внимания от дела Хантера Байдена, который стал объектом обвинений в коррупции.

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Пособец полагает, что такое сокрытие информации могло быть плановым и направленным на создание отвлекающего манёвра в медиа-пространстве. Он уверен в том, что администрация могла решить задержать раскрытие этой информации и использовать её в момент, когда она будет полезна для смещения фокуса общественного внимания с дела о коррупции сына действующего президента США.