Военное ведомство США уверяет, что взрыв произошёл ещё в воскресенье

Вчера вечером в деле туристической субмарины титан была поставлена жирная точка, поскольку на дне были найдены части корпуса, а сегодня эксперты дали предварительную оценку происходящего на борту. Определить причины трагедии можно будет только после того, как корпус Титана поднимут на поверхность и тщательно изучат, ну а пока сообщается о мощном взрыве. Якобы, давление оказалось таким высоким, что сдавило подлодку словно орех, а смерть экипажа была мгновенной. Ещё вначале поисковой операции, когда части Титана не были найдены и оставалась небольшая надежда на спасение людей, специалисты высказывали свою негативную оценку состоянием и конструкцией субмарины. Прежде всего отмечалось, что такое сложное устройство должно быть сертифицировано, а также регулярно проходить осмотр на различные неисправности. Отмечалось, что из-за высокого давления на дне океана отдельные части могут приходить в негодность намного быстрее, чем предполагал производитель.

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Крайне сомнительным назвал Титан и знаменитый кинорежиссёр Джеймс Кэмерон. Он напомнил, что погружался к затонувшему Титанику на российских глубоководных аппаратах серии Мир. При этом техника была действительно надёжной и сконструирована военными специалистами. Мало того, каждый раз, когда происходило погружение, рядом всегда был второй дублирующий аппарат. Это значит, что в случае внештатной ситуации можно было рассчитывать на рабочую рацию и спасение экипажа. В случае с Титаном ничего подобного предусмотрено не было. Кэмерон напомнил, что он совершил 33 погружения к обломкам Титаника и каждый раз был уверен в своей безопасности, ну а попытка спуститься на дно в Титане – это самая настоящая игра в рулетку. Ну и сегодня совершенно неожиданно появилась информация о том, что в Пентагоне знали о гибели субмарины ещё в воскресенье.

По информации The Wall Street Journal, в какой-то момент было отмечено срабатывание секретной системы, которая фиксирует передвижение подводных лодок потенциального противника. В ВМС США зафиксировали взрыв, а после передали эти сведения поисковой команде. Сообщается, что взрыв произошёл спустя пару часов после погружения на дно, но сами военные не были уверены на 100%, поэтому не хотели обнародовать данные. Всё это выглядит довольно странно, ну а ещё в понедельник заговорили о том, что пассажиры могли быть намеренно убиты секретными ведомством США. Мало того, в понедельник акустическая поисковая система зафиксировала стуки, которые повторялись раз в 30 минут, ну а сегодня об этом предпочитают молчать. В целом, мы не поддерживаем теории заговоров, но в данном случае всё выглядит довольно любопытно. Так, один из пассажиров является собственником компании, которая опубликовала данные относительно содержания ноутбука Байдена младшего. Ещё один никогда не скрывал свою поддержку Трампа и активно спонсировал его избирательную компанию. По несчастливой случайности ещё один пассажир являлся главой концерна, который недавно отказался от сотрудничества с НАТО. Тогда представители альянса требовали передачи технологий по производству глубоководных субмарин, ну а павший герой отказался это делать.

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Ну а ещё один прямо говорил о том, что коронавирус был создан человеком и с недоверием посматривал в сторону США. Создаётся такое ощущение, что компанию тщательно подобрали, а после уничтожили при помощи диверсии. Вполне возможно, ведь после того, как американцы подорвали Северные потоки, мир прекрасно понимает, что от этих ребят можно ожидать чего угодно. Что любопытно, сами американские военные говорят о подводном взрыве, который зафиксирован в районе исчезновения Титана. При этом никто не удосуживается представить более точные детали. Очевидно, что у ВМС США есть характеристики силы взрыва, позволяющие сделать далеко идущие выводы. История обрастает подробностями и ещё долго будет привлекать внимание общественности. Напомним, один туристический билет стоил 250 тысяч долларов, а выше вы уже могли прочесть о том, что среди пассажиров были действительно влиятельные о весьма состоятельные люди. Очевидно, что родственники потребуют проведения независимого расследования, ну а пока нам остаётся только обсуждать теории. Не исключено, что Титан и вовсе примут решение не поднимать. Субмарина тяжёлая, а некоторые из членов семей погибших могут пожелать, чтобы останки их близких покоились на дне океана.