Аналитики полагают, что подобные изменения станут реальностью уже в 2023 году

Курс Биткоина растёт, а эксперты рассказывают о бычьем ралли, которое способно вернуть первой криптовалюте былое величие. Аналитическая компания Material Indicators определила уровень сопротивления для цифрового золота на отметке 30 000 долларов, который может препятствовать дальнейшему росту и ограничить движение, как это уже происходило несколько раз в этом году. Преодоление этого препятствия может стать сильным бычьим сигналом для инвесторов и открыть путь к дальнейшему росту цен. Material Indicators также обращает внимание на ликвидность заявок в активном торговом диапазоне, которая служит важным показателем настроений инвесторов. Компания активно наблюдает за перемещением ликвидности заявок в активный диапазон, чтобы оценить поддержку Биткоина. Ожидается, что выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла окажет влияние на рынки криптовалют. При этом аналитики Material Indicators не ожидают серьёзных сюрпризов и признают, что подобные заявления чаще всего приводят к повышению волатильности и неопределённости на рынках. Криптовалютный трейдер и ведущий подкаста Ted Talks Macro обозначил несколько бычьих факторов, которые могут привести к росту цены BTC в ближайшие месяцы.

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Он указывает на формирование более высокого минимума на недельном таймфрейме после возвращения рынка к февральским максимумам. Это позитивный сигнал, который предполагает дальнейший рост Биткоина. Ted Talks Macro также выделяет несколько паттернов, которые могут повлиять на настроения инвесторов в ближайшие кварталы, включая предстоящий халвинг, запуск спотового ETF Blackrock и других подобных продуктов. Также не стоит списывать со счетов паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы и запуск криптовалютных бирж традиционными финансовыми гигантами. Ted Talks Macro устанавливает цель в 35 000 долларов США для Биткоина, предполагая значительное увеличение текущей цены и намекая на возможное крупное ралли на рынке криптовалют в ближайшие месяцы.

Есть мнение, что определение сроков следующего бычьего ралли позволит выявление корреляции между криптовалютами и акциями технологических гигантов. Бывший менеджер хедж-фонда Goldman Sachs утверждает, что Биткоин готов обойти технологические акции по целому ряду причин. Рауль Пал отмечает, что недавно происходили краткосрочные колебания, но даже это не помешало цене первой криптовалюты вырасти на 75% с начала года. По мнению Пала, медвежий рынок Биткоина завершился в октябре 2022 года, когда ликвидность в финансовом секторе достигла своего минимума. Он также указывает на то, что при улучшении ликвидности и финансовых условий курсы Биткоина и биржевых акций шли в одном направлении. Пал уверен, что Биткоин имеет потенциал превзойти технологические акции в ближайшей перспективе (включая Tesla и многие другие перспективные ценные бумаги), расширяя свой бычий рынок. По его словам, криптовалюта может достичь новых исторических максимумов в этом году, как только технологический сектор исправит своё положение. Аналитик верит, что наступает эпоха экспоненциального роста, а значит в ближайшие месяцы курс Биткоина взлетит в несколько раз.

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Похоже, менеджер хедж-фонда Goldman Sachs делает подобные выводы не только на основе корреляции между активами, но и на основании предстоящего халвинга Биткоина. Известно, что подобное событие ранее увеличивало курс первой криптовалюты на порядок, поэтому в 2024 ожидается, что цифровое золото перевалит за 100 000 долларов, после чего уйдёт в бычий прорыв. Некоторые аналитики называют цифру до 1 миллиона долларов за 1 ВТС. Пожалуй, это уже слишком, ведь в последнее время регулирующие органы в США настроены решительно. Предпринимаются шаги, которые вынуждают инвесторов пересматривать свои долговременные вложения, опасаясь неожиданных действий со стороны регуляторов. Именно поэтому теория в данном случае может быть бесконечно далека от практики, хотя все графики и говорят о том, что вскоре Биткоин подорожает до 100 тысяч долларов за 1 монетку, а Илону Маску придётся подвинуться.