Изучаем мнение Юрия Подоляки по данному вопросу

Боевые сводки с Запорожского направления пестрят громкими Заголовками, ну а чаще всего в последнее время говорят о так называемой линии Суровикина. Речь о созданной с нуля эшелонированной обороне, в задачи которой входило недопущение продвижения украинских войск в том или ином направлении. В западной прессе пишут, что командование ВСУ не имеет никакого представления о глубине оборонительных позиций, при этом потери значительные, а эффекта пока нет. В Киеве заявляют, что смогли продвинуться на некоторых направлениях, но старательно замалчивают факты, поскольку все они представляют положение ВСУ в негативном фоне. В пример можно привести населённый пункт Пятихатки, о котором в будущем обязательно снимут фильм и напишут книгу. Посёлок маленький и находится в низине, тогда как российские позиции нависают над ним в отдалении. Украинские войска с боем заходят в Пятихатки, но не успевают выкопать окопы, поскольку по ним работает артиллерия.

реклама

В какой-то момент отряды ВСУ отступают, но уже на следующий день приходят новые бойцы, повторяющие судьбу первых. Посёлок несколько раз переходил из рук в руки, а сегодня он представляет выжженную землю, в которой не осталось ничего от прежних Пятихаток. Дома сгорели, подвалы взорваны, а созданные наспех укрытия постоянно засыпает из-за работающей артиллерии. По мнению Юрия Подоляки, в ходе наступления на линию Суровикина у украинских вооружённых сил возникли серьёзнее проблемы, затрудняющие их дальнейшее продвижение. Несогласованность действий и высокие потери стали главными факторами, с которыми сталкиваются украинские войска в этом регионе. Отмечается, что оборонительные сооружения линии Суровикина, расположенные вдоль высот и хребтов, оказались не по зубам для украинских подразделений. Оборона, установленная на глубине 25-30 километров, представляет собой сложную систему защитных зон и минных полей. Наступающие украинские войска сталкиваются с огромным количеством противотанковых рвов и преград, что делает прорыв через них практически невозможным.

В настоящее время единственным достижением ВСУ сил является продвижение в серой зоне. Это несколько посёлков типа Пятихаток, которые расположены в низинах. Удерживать их сложно, фортификационных сооружений там нет, а попытки штурма оборачиваются массовыми потерями. Ну а в это время российская артиллерия и авиация из глубины линии Суровикина продолжают наносить удары по наступающим украинским войскам ещё до их приближения к передовым рубежам обороны. Подоляка отмечает, что украинские солдаты вступают в бой на незнакомых участках без актуальной разведывательной информации, огневой поддержки и централизованного управления. В результате, вместо специально подготовленных частей для прорыва к передовым рубежам обороны, в битву были брошены механизированные бригады, которые уже потеряли часть своей техники.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Элитные подразделения, такие как 137-й и 88-й батальоны 35-й бригады морской пехоты, а также части 37-й общевойсковой бригады ВСУ, понесли особенно большие потери из-за непонимания обстановки и неправильных приказов. Эти подразделения, передвигающиеся на лёгкой технике, не предназначенной для прорыва эшелонированной обороны, выдвигались на штурм передовых рубежей обороны. Согласно данным, за 17 дней наступления украинских войск потери составили примерно 17-20 батальонов, что эквивалентно 16 тысячам погибших и раненых. Это соответствует потерям пяти бригад, каждая из которых состоит примерно из 3500 человек. Предполагается, что для наступления было задействовано порядка пяти бригад из девяти подготовленных по стандартам НАТО. Таким образом, более половины резервов, подготовленных для удара, уже были уничтожены. Подоляка полагает, что линия Суровикина постепенно превращается во второй Бахмут для украинской армии. Это требует все больше войск, которые приходится снимать с других направлений и отправлять в этот регион, помимо использования резервов. Проблемы с продвижением ВСУ на линии Суровикина ставят командование в Киеве перед сложным выбором и вынуждают допускать всё больше ошибок. Итог наступательной операции украинской армии пока неизвестен, а количество резервов позволяет ещё несколько месяцев совершать самоубийственные атаки. По данным Подоляки, в настоящий момент ВСУ остановились в серой зоне, но даже здесь не могут закрепиться, поскольку продвижение вперёд требует взятия господствующих высот.