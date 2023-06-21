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GeForce RTX 4060 засветилась в немецкой рознице по цене 339 евро, но купить видеокарту пока нельзя
Продажи GeForce RTX 4060 стартуют 29 июня
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Инсайдеры фиксируют низкий спрос на новую видеокарту NVIDIA. GeForce RTX 4060 Ti называют провальной и слишком дорогой, поскольку она получила ценник от GeForce RTX 3060 Ti и почти такую же производительность. Согласно тестам, которые уже давно доступны в интернете, всё не так очевидно, ведь в некоторых играх преимущество новинки достигает 20%, тогда как средние показатели не позволяют говорить о каком-либо прогрессе. Фактически, прирост fps между поколениями в среднем ценовом сегменте остановился, что не может не беспокоить геймеров и экспертов. На самом деле GeForce RTX 4060 Ti было бы преждевременно называть плохой, поскольку она потенциально выгоднее видеокарты прошлого поколения. Главным плюсом новинки называется технология масштабирования третьего поколения. DLSS 3.0 способна эффективнее работать, при этом количество кадров в секунду по сравнению с DLSS 2.0 повышается, а картинка меньше страдает от размытия.

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Есть мнение, что технологии на базе искусственного интеллекта и нейросетей в будущем позволят увеличить быстродействие графических чипов, но пока даже DLSS 3.0 на такие фокусы способна лишь отчасти. И всё же, прошлое поколение будет медленно уходить из розницы, тогда как новинки вытеснят старые видеокарты. Плохо то, что мы не видим прироста быстродействия, но есть и положительные стороны. Так, в США в некоторых магазинах за GeForce RTX 4060 Ti просят уже 380 долларов, тогда как уже на следующей неделе в продажу поступит GeForce RTX 4060. В американской рознице за новинку попросят от 299 долларов, тогда как рекомендованная цена в Европе стартует с 329 долларов. Продажи начнутся 29 июня, но некоторым ритейлерам уже не терпится. Так, в розничной сети GalaxUS доступна Palit RTX 4060 Dual, которая стоит 339 долларов. 

Похоже, речь о модели с двумя кулерами, а значит повышение стоимости на 10 долларов неудивительно. GeForce RTX 4060 имеет низкое энергопотребление, а значит даже одного вентилятора будет достаточно. Что любопытно, продажи видеокарты стартуют 29 июня, сам магазин уже назвал цену на одну из моделей, позволяет внести оплату, но при этом готов доставить вашу покупку не раньше 23 июля. Неясно, почему так долго, неужели GeForce RTX 4060 будет плыть в Европу на упряжке из морских черепах? В GalaxUS указывают, что сроки доставки и вовсе могут затянуться до 3 августа. Похоже, магазин просто решил выделиться на фоне общей массы, ну а мы отметим, что GeForce RTX 4060 может ждать эпический провал. Так, ещё в конце мая в продажу поступила Radeon RX 7600. По скорости графический чип AMD равен или даже быстрее GeForce RTX 4060, но продаётся в США за 269 долларов. Это на целых 30 долларов дешевле, но на стороне красных была форма длиной в месяц. Как пишут инсайдеры, спрос на Radeon RX 7600 настолько низкий, что производитель решил приостановить выпуск видеокарты. Какое-то время в розницу будут поступать уже готовые модели, а выводы о необходимости запуска производства сделают позднее. 

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Если вы обратите внимание на таблицу выше, то сможете заметить, что GeForce RTX 4060 получит 3072 ядра CUDA и 8 Гб видеопамяти. Для справки, GeForce RTX 3060 больше двух лет назад получила 3584 ядра CUDA и 12 Гб видеопамяти на 192-битной шине. Очевидно, что перед нами в лучшем случае топтание на месте. Новинка потребляет всего 115 Вт, тогда как GeForce RTX 3060 требовала 170 Вт. Как видите, NVIDIA пыталась максимально удешевить графический чип, что и привело к тому, что видеокарта предложит сравнимый уровень быстродействия с GeForce RTX 3060, но получит меньше видеопамяти. Энергоэффективность – это неплохо, но стоимость GeForce RTX 4060 не соответствует её характеристикам. Инсайдеры полагают, что такой графический чип должен был называться GeForce RTX 4050 и стоить до 250 долларов. 

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#видеокарты #geforce rtx 4060
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