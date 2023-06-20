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Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
Если вы хотите купить действительно выгодную видеокарту, то стоит выбрать AMD
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Старт продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti доказал, что NVIDIA не собирается идти на уступки геймерам. Если ещё недавно казалось, что средний ценовой сегмент предложит значительный прирост быстродействия при этом будет предлагаться по аналогичным ценам, то реальные планы Дженсена Хуанга стали холодным душем для геймеров. Так, GeForce RTX 4060 Ti не просто продаётся за те же 400 долларов, что и GeForce RTX3 Ti 2.5 года назад, но и имеет аналогичную производительность. На этом фоне продажи новинки оказались минимальными, а спрос просел. 

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Похоже, в американской рознице ситуация стала исправляться, поскольку сразу несколько магазинов снизили цену на GeForce RTX 4060 Ti до 379 долларов. Так, BHPhotoVideo и Amazon за эту сумму предлагают графический чип производства MSI. В денежном переводе сумма скидки не такая большая и составляет всего 20 долларов, но в реальности речь идёт о психологическом факторе, поскольку для многих геймеров важнее не выгода в 20 долларов, а готовность розничных сетей и производителей идти навстречу потребителям. Что же, мы можем порадоваться за американских любителей компьютерных игр, ведь у них цена действительно выгодная. В прессе пишут, что модель GeForce RTX 4060 Ti производства MSI пользуется огромным спросом, а мы с вами изучим, сколько аналогичная видеокарта стоит в РФ. 

Как видите, за аналогичную видеокарту от MSI просят 41 тысячу рублей. Если перевести эту сумму в доллары, то выйдет 490 вечнозелёных. Это значительно больше, чем просят за GeForce RTX 4060 Ti в США и в Европе, где цена стартует с 450 долларов. Пожалуй, с учётом санкций – это не так много, а главная проблема состоит в падении курса рубля. Если национальная валюта продолжит дешеветь, то скидок мы не увидим ещё очень давно. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то видеокарта производства Colorful стоит чуть больше 39 тысяч рублей. И снова переводим сумму в доллары, получив 460 баксов. Что же, учитывая тот факт, что в США рекомендованная стоимость на старую видеокарту на 100 долларов ниже, покупать GeForce RTX 3060 Ti мы не советуем. Вообще, с GeForce RTX 4060 Ti не всё так просто, поскольку в играх она демонстрирует неоднозначные результаты. 

Обратите внимание на ролик в конце материала. Блогеры с канала RandomGaminginHD выяснили, что разница между графическими чипами GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060 Ti составляет 12%, но в некоторых проектах новинка уходит в отрыв на 20%. При этом в качестве процессора использовался Core i5-12400F, а разрешение установлено на 2К. Отдельно отмечается, что тесты с использованием технологии масштабирования не проводились. Возможно, мы увидим их в следующий раз, ну а пока стоит отметить, что DLSS 3.0 опережает технологию прошлого поколения как по эффективности, так и по качеству картинки. В итоге GeForce RTX 3060 Ti с DLSS 2.0 выдаст меньшее количество кадров в секунду. Также нужно учитывать, что со временем NVIDIA может прекратить поддержку технологии масштабирования прошлого поколения в новых играх, что только ухудшит положение GeForce RTX 3060 Ti.

Ну а поскольку в продаже есть не только видеокарты NVIDIA, то мы советуем присмотреться к нескольким решениям от AMD. Остановимся на Radeon RX 6750 XT. Видеокарта стоит столько же, как и GeForce RTX 4060 Ti и в целом показывает аналогичную производительность. Эксперты надеются, что осенью выйдет FSR 3.0, которая сможет составить конкуренцию DLSS 3.0. Это позволяет говорить о том, что Radeon RX 6750 XT останется актуальной в технологическом плане, ну а с производительностью у видеокарты всё в порядке. Особенно радует наличие 12 Гб видеопамяти. За счёт этого видеокарта способна вытягивать сложные сцены и справляться с требовательными новинками на более высоких настройках графики в 2К. 

На целых 10 тысяч рублей в продаже можно встретить Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта слегка уступает GeForce RTX 3060 Ti, но в большинстве игр вы разницу не заметите. Как видите, за продукцию AMD просят намного меньше денег, а ведь здесь всё те же 8 Гб видеопамяти. Полагаем, что покупка Radeon RX 6650 XT окажется более выгодной, а значит вам необязательно смотреть в сторону США, где геймеры наслаждаются скидками здесь и сейчас. Напомним, некоторые экономисты полагают, что осенью курс рубля вернётся к отметкам 78-к-1, а значит падения стоимости видеокарт ждать раньше этого времени не приходится. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 ti #geforce rtx 4060 ti #radeon rx 6750 xt
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