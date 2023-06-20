О том, какой танк был подбит, боец узнал только в госпитале

Не так давно стало известно о том, что за всё время проведения СВО Минобороны РФ осуществило выплаты 10 тысячам военнослужащих, уничтоживших боевую технику ВСУ. Цифра впечатляет, но точных данных о том, сколько всего было выплачено денег, не раскрывается. Пожалуй, триггером для повышения внимания к проблеме в обществе стало появление немецких танков на Донбассе. Военнослужащие начали изучать слабые и сильные места немецких кошек ещё весной, а первые встречи с Leopard 2 доказали, что техника отлично горит. По данным экспертов, броню прошибают не только управляемые ракеты, выпущенные из вертолётов Ка-52, но и из ПТРК «Корнет». Российская система хорошо зарекомендовала себя в СВО, а мощность пробития позволяет нанести поражение любому танку, состоящему на вооружении стран НАТО.

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Ну а поскольку в начале июня немецкие машины пошли в активное наступление, то по всей стране начали появляться инициативы, в рамках которых уничтожившим подобную технику бойцам обещаны большие премии. Как стало известно, помощник гранатомётчика Андрей Кравцов уничтожил Leopard 2 во время отражения наступления колонны украинских войск. Боец встал на замену командира расчёта, который погиб во время сражения. Кравцов выстрелил и вывел немецкий танк из строя. По словам Кравцова, он взял гранатомёт и начал обходить танк противника с фланга. В это время машина наносила удары по российским позициям. Подойдя на нужное расстояние, боец спустил курок. Раздался выстрел, после чего танк затянуло дымом. Кравцов отмечает, что пошёл в СВО не за наградами и деньгами и является патриотом. Другие подробности остаются за кадром, но известно, что во время сражения солдат получил серьёзное ранение и потерял руку. В настоящее время боец находится на реабилитации в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского. Там его навестил сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Новосибирской области и трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Чиновник передал бойцу сертификат на 1 миллион рублей, а деньги поступили из фонда «Забота Сибири», который был создан российскими предпринимателями.

Карелин отметил, что сумма никак не пересекается с официальными выплатами от Министерства обороны. Всё причитающиеся боец получит сполна, а в данный момент речь идёт о дополнительной премии. Кравцов сказал, что не знал об уничтожении танка, поскольку в бою получил сильное ранение. Только в клинике ему сообщили о точном попадании в Leopard 2. По словам Карелина, сейчас идёт согласование на выплату и второму члену гранатомётного расчёта. Он погиб, но семья его должна получить миллион рублей. По официальным данным, российские бойцы уничтожили значительное количество западной техники. Минобороны публикует статистику, согласно которой за 2022 год было подбито 11 586 единиц, тогда как с 1 января по 31 мая 2023 года общее число подбитых бронированных машин, артиллерийских расчётов и другой военной техники ВСУ достигло 4415 единиц.

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Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс объявили о решении выплачивать по 1 миллиону рублей за каждый подтверждённый уничтоженный Leopard 2. Неясно, будут ли выплаты взаимозаменяемыми, или деньги могут суммироваться. Также непонятно, будет ли создан новый фонд, или артисты присоединятся к уже существующей организации. К инициативе хотят присоединиться и другие популярные актёры и исполнители. Так, о своей поддержке заявили: Лариса Долина, Александр Маршал, Анна Семенович, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская и многие другие. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://vmeste-rf.tv/news/nagradu-za-podbityy-leopard-vruchil-senator-karelin-uchastniku-svo/