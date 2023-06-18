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The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
В американской прессе рассказали о новой смене тактики армии РФ, предполагающей удары вертолётами и активное использование авиации для поражения командных пунктов ВСУ
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Сегодня многие высокопоставленные чиновники из Пентагона вынуждены комментировать промежуточные итоги наступательной операции ВСУ. Некоторые констатируют, что украинская армия действительно столкнулась с целым рядом сложностей, тогда как другие пытаются заверить прессу, что всё идёт по плану. Например, генсек НАТО уверен в том, что идёт так называемая разведка боем. Йенс Столтенберг рассказал, что некоторые проблемы действительно есть, но нужно дать украинской армии несколько месяцев на их решение. Похоже, положение гораздо хуже, чем могло показаться, о чём журналистам Der Spiegel поведал экипаж танка Leopard 2, участвующего в наступлении на Запорожском направлении. Танкисты рассказали о том, что имитируют поломки техники, что позволяет им оставаться в тылу и не подвергать свои жизни опасности. На такие отчаянные действия бойцы идут совершенно сознательно, а в своё оправдание рассказывают, что русские разбросали слишком много мин, а по технике бьёт авиация и артиллерия. В результате добраться до противника не представляется возможным. 

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Похоже, немецкие журналисты были крайне удивлены таким фактом, ведь они полагали, что броня Leopard 2 должна выдержать любое попадание, ну а первые горящие танки свидетельствуют об обратном. В Wall Street Journal констатируют, что превосходство в воздухе является решающим фактором, а в результате движущиеся колонны ВСУ своевременно обнаруживаются и уничтожаются. Фактор внезапности не срабатывает, а всё это сказывается как на потерях на поле боя, так и на психологическом состояние солдат. Ну а в The New York Times пишут, что одной из причин успешной обороны на Запорожском направлении является новая тактика русских. Журналисты отмечают, что с недавнего времени армия РФ прекратила бросать в бой колонны танков и бронетехники. Машины стоят в обороне и используются для поражения наступающих групп ВСУ. Технику берегут и не бросают на участки, где её могут обнаружить и подавить силами артиллерии. Особенно активны в последнее время стали беспилотники. При помощи дронов изучаются позиции украинских войск, а координация артиллерии авиации привела к тому, что во время атаки часть украинских сил теряется ещё до того, как увидит противника визуально.

Дроны не только позволяют зафиксировать наступление украинских войск, но и заходят в тыл атакующей группировке. Это даёт возможность нанести удар по тылам, что нарушает связь между подразделениями и лишает солдат на поле боя поддержки. Командные пункты уничтожаются на большом расстоянии, а особую роль в этом играют умные бомбы. В ходе СВО были модернизированы обычные авиационные бомбы, получившие оперение. В результате мощные снаряды сбрасываются с самолётов до входа в зону действия Украинских ПВО, срывая планы наступления на том или ином участке. Речь идёт об осколочно-фугасных авиабомбах ФАБ-500, а также более и менее мощных вариантах. В The New York Times отмечают, что русские не рискуют самолётами, но значительно улучшили эффективность поражения тыловых подразделений противника. Дошло до того, что американские журналисты заявили о том, что русские траншеи лучше, чем украинские. Якобы, они значительно глубже, чем украинские, что даёт преимущество в выживаемости личного состава после нанесения артиллерийского удара. Кроме того, траншеи лучше маскируются, что осложняет их фиксацию с дрона. Ну а поскольку оборона выстроена эшелонами, то российским силам всегда есть куда отступить. Взять сразу несколько опорных пунктов крайне сложно, ну а отступившие наносят удар по атакующим позициям при поддержке второй линии обороны и авиации. 

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Отдельно указывается на эффективные средства РЭБ, которые не только подавляют украинские средства связи, но и делают беспилотники противника бесполезными. Но особенно опасными украинским бойцам кажутся ночные «Аллигаторы». Речь о вертолётах Ка-52, которые могут выходить на боевое дежурство и днём, но часто участвуют именно в ночных вылазках. Российские войска фиксируют приближение танковых колонн ВСУ или отдельных бронемашин, а после бросают на противника вертолёты. Ка-52 способен поражать цели с расстояния 8 километров, ну а украинские вояки отмечают, что в их распоряжении нет ничего дальнобойного. В итоге «Аллигаторы» сжигают танки и бронетехнику и быстро уходят с линии огня артиллерии и ПВО. 

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#сво #военные технологии
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