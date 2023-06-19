Military Watch: российский ПТРК «Корнет» стал самым опасным противником ВСУ под Запорожьем

Несколько дней назад стало известно о том, что Израиль намерен продать 200 танков Merkava одной или нескольким европейским странам. Данные обрывочны, поскольку военное ведомство отказалось называть покупателя. Известно, что речь идёт о модификациях Mk.2 и Mk.3, а в качестве получателя называют Хорватию или Кипр. Якобы, там сосредоточено до 200 модифицированных советских танков, которые после получения израильской техники тут же отправятся в Украину. Есть и другие слухи, согласно которым Merkava достанется Польше, но всё это личные фантазии диванных экспертов, которые пока ничем не подтверждены. Неясно, в каком состоянии находятся все 200 танков, но для членов НАТО отказ от советской техники вполне оправдан, а значит обмен уже не выглядит так фантастично. Любители красивых заголовков рассказывают о том, что израильская броня способна выдержать любые удары, а сам танк можно назвать самым мощным на планете. Согласитесь, что 40-летний старичок не тянет на звание самого лучшего, да и на Донбас в ближайшее время такие машины не попадут. А вот немецкие Leopard 2 уже вовсю колесят на линии соприкосновения.

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Ещё недавно западная пресса рассказывала о том, что танк из Германии способен прорвать оборону армии РФ за считанные часы, поскольку его невозможно пробить в лоб. ВСУ стянули на Запорожское направление значительные резервы, но и спустя две недели после начала наступательной операции немецкие кошки так и не смогли себя проявить. По мнению журналистов The New York Times, всему виной новая тактика русских, основанная на грамотном использовании местности и находящихся в распоряжении вооружений. Так, ночью по наступающим колоннам техники бьют вертолёты Ка-52, тогда как днём танки расстреливают из противотанковых комплексов. В Military Watch полагают, что абсолютной неожиданностью для командования ВСУ и тем более для умников из Вашингтона стал ПТРК «Корнет». Журналисты взяли интервью у украинских бойцов, которые находятся на Запорожском направлении. Солдаты ВСУ отмечают, что российский комплекс способен пробивать броню всех находящихся в Украине танков. При этом ему совершенно всё равно в каком направлении наносить удар, поскольку сила пробития позволяет прошивать Leopard 2 не только в борт, но и в лоб.

Боец ВСУ добавляет, что противопоставить такой силе просто нечего, поскольку «Корнет» пробивает до 1300-мм динамической защиты. Журналисты Military Watch напоминают, что у командования в Пентагоне были примеры применения российского ПТРК против танков НАТО. Например, комплекс эффективно справлялся с американскими Abrams в Ираке. Также он был задействован в Южном Ливане, где сжигал самую прокачанную версию Merkava Mk.4. Ну и совсем недавно «Корнет» использовался в Сирии, где неплохо себя показал против Leopard 2, приехавших наводить порядок в чужой стране прямиком из Турции. В целом, о комплексе недавно говорил В. Путин, отмечавший его эффективность. Президент РФ рассказал о том, что в настоящее время идёт насыщение обороняющихся позиций современными ПТРК, что позволяет уничтожать танки и любую другую бронетехнику противника. Ну а сегодня утром стало известно ещё об одном факте успешного применения «Корнета».

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В ходе одного из боев на Времевском выступе российские войска нанесли удар по Leopard 2 при помощи того самого «Корнета». Военкоры отмечают, что попадание было точным, что привело к неожиданным последствиям. Похоже, танку оторвало пушку и отбросило её на несколько метров. Сражаться без пушки не выйдет, ну а данных о том, как поживает экипаж танка, в прессе нет. Отдельно уточняется, что речь идёт о самой продвинутой модификации танка, который поставлялся Украине – Leopard 2A6. Похоже, это не последний немецкий танк, который приуныл после встречи с российским «Корнетом». В прессе пишут, что после некоторого затишья вчера ВСУ снова начали активно наступать на нескольких направлениях. В какой-то момент украинские бойцы даже взяли под контроль большую часть Пятихаток, но утром 19 июня были выбиты оттуда силами армии РФ.