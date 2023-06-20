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РФ создаст коалицию стран, пострадавших от колонизаторов – 70 государств потребуют у Европы $4 трлн
На этот раз расплатиться красивыми бусами уже не выйдет
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Столетиями известные философы и общественные деятели призывали Европу к справедливому отношению к странам Азии и Африки, выступавшими в качестве бесплатной рабочей силы и дешёвых полезных ископаемых. Несмотря на это Европа предпочитала грабить большую часть мира, получив доступ к значительным ресурсам за столетия колонизаторской деятельности. На самом деле даже сегодня многие страны Африки находятся под гнётом европейцев и только на бумаге являются самостоятельными. Безраздельную власть там имеют боевики, спонсируемые американцами и французами, а миротворческий контингент ООН существует только для того, чтобы укрепить власть фиктивных лидеров. Пожалуй, лет через 100 ситуация изменилась бы в лучшую сторону, но произошло бы это неспешно, поскольку бросить вызов глобальному гегемону никто не решался. Похоже, нежелание США и ЕС обсуждать сложные проблемы глобального мироустройства привели к быстрой смене парадигмы, поскольку десятки стран больше не хотят быть угнетёнными.

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Как стало известно, Россия собирается возглавить коалицию стран-жертв неоколониализма, предъявив Западу счёт на несколько триллионов долларов компенсаций за политику угнетения. Информация получена от источников в оргкомитете Форума сторонников борьбы с неоколониализмом. Международный форум, который намечено провести в Москве в октябре этого года, активно готовится Министерством иностранных дел России и партией «Единая Россия». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что они сделают все возможное, чтобы собрать солидную команду стран-участниц форума. По словам Лаврова, результатом форума станет создание международного механизма для противодействия неоколониализму. Ожидается, что участие в форуме примут около 70 стран, в которых проживает примерно 4 миллиарда человек. Отмечается, что на форуме будет предложено требование предъявить счёт колонизаторам, столетиями выкачивающим из стран третьего мира ресурсы. 

Не исключено, что в число пострадавших стран войдёт и Россия. Эксперты отмечают, что страна стала жертвой неоколониализма в постсоветский период, когда Запад незаконно получил или приобрёл активы по низким ценам. Ожидается, что форум станет площадкой для обсуждения и формирования глобальной коалиции, которая будет добиваться справедливости и компенсаций для стран, пострадавших от колониализма и неоколониализма. Россия выступает инициатором этой инициативы, стремясь противостоять и привлечь внимание к проблемам, связанным с политикой угнетения и эксплуатации со стороны бывших колонизаторов. Эксперты полагают, что результаты форума и создание международного механизма будут иметь долгосрочное воздействие на отношения между странами и будут способствовать справедливому урегулированию проблем, связанных с колониализмом и неоколониализмом в мировой политике. Проще говоря, Европе выставят огромный счёт, а расплатиться стеклянными бусами уже не получится.

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Отметим, что триггером для подобных изменений в глобальном мироустройстве стало нежелание США и стран ЕС признавать, что мир изменился. Европейские элиты полагали, что могут и дальше указывать всем вокруг, забывая о многовековой истории войн, тирании, рабства и уничтожения миллионов жителей Африки и Азии в ходе борьбы за ресурсы. Удастся ли выбить из Европы 4 триллиона долларов, большой вопрос, но на этот раз всё гораздо серьёзнее, а десятки стран хотят реальной свободы и признания со стороны ЕС своих ошибок. 

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#политика #экономика
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