Командир танка был награждён орденом Мужества

Любой военный конфликт порождает героев. Даже спустя десятилетия после завершения Второй мировой на ум приходят выдающиеся бойцы, жертвовавшие своими жизнями во имя мира. Нет никаких сомнений, что и сегодня находятся настоящие герои, чей подвиг ещё будет воспет потомками. По данным РИА Новости, не так давно стало известно о героическом поступке танкового экипажа из Центрального военного округа (ЦВО), чей командир, старший лейтенант с позывным «Жених», успешно противостоял трём украинским танкам во время штурма противника на Краснолиманском направлении. В результате проявленного мужества и героизма этот офицер был награждён орденом Мужества, что было подтверждено Министерством обороны Российской Федерации.

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Представители оборонного ведомства ранее отметили, что танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, а также успешно атакуют командные и опорные пункты, выполняют прикрытие для штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении. Танкист вместе со своим экипажем неоднократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя хитрые манёвры. В одном из сражений экипаж смог одновременно противостоять трём танкам противника, в ходе которого старший лейтенант получил ранение, но несмотря на это продолжил бой. Более того, танкисты взяли в плен брошенных на поле боя своими командирами солдат ВСУ. На предоставленном Минобороны видео «Жених» рассказал о специализации его подразделения на наступательных действиях и о своём пути к боевому опыту. Он отметил, что в начале СВО он попал на фронт без боевого опыта, но быстро понял, что одна из зада состоит не только в противостоянии с украинской армией, но и спасением стариков и детей.

Старший лейтенант подчёркивает, что его подразделение изначально создавалось как штурмовое и постоянно двигается вперёд. Командование ставит перед танкистами сложные задачи, а попасть в штурмовой отряд оказалось достаточно сложно. Потребовалось досконально изучить обстановку и все нюансы боя. «Жених» рассказал, что его экипаж уже неоднократно брал опорные пункты, а на счету взвода 5 уничтоженных танков противника. Машина героя нашего материала многократно выходила во фланг противника во время штурмов, обеспечивая успех российским подразделениям. Во время столкновения с тремя украинскими танками, его экипаж применил аналогичные тактики, но столкнулся с яростным сопротивлением. Под командованием старшего лейтенанта один украинский танк был уничтожен, а два отступили.

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«Жених» подчеркнул, что во время столкновения с танком противника главной – это первым обнаружить врага. Для этого у экипажа есть всё необходимое, включая тепловизоры и управляемые ракеты, для успешной реализации своих задач. Старший лейтенант отметил, что во время сражения с тремя машинами командир получил пулевое ранение. На плечи танкиста легла задача уничтожения противника и прикрытие отступающих. В итоге «Жених» справился с поставленными задачами, попутно захватив укреплённый район. По словам танкиста, нужно не только первым обнаружить противника, но и нанести точный удар. Даже если машина останется на ходу, то экипаж со 100% вероятностью получит контузию. Если после этого ударить ещё раз, то противник получит критические повреждения. Требуется стрелять до тех пор, пока танк не загорится. По данным РИА Новости, танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта с позывным «Жених» продолжает свою боевую деятельность на Краснолиманском направлении. К сожалению, подробностей о танке, который находится под командованием героя нашего материала, в прессе нет.