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Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
Похоже, речь идёт о хитром манёвре, который тщательно спланирован в США
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Эксперты советуют критически относиться к любым громким заявлениям, касающихся успехов или поражений российских сил в СВО. Также стоит «фильтровать контент», который касается и другой информации, так или иначе связанной с боевыми действиями и политической обстановке вокруг украинского конфликта. Особенно аккуратно стоит читать информацию о том, что европейские страны отдали Киеву большую часть своих танков и оружия. Реальность такова, что часть складов действительно опустошена, но запасы огромны, а учитывая попытки отдельных стран ЕС форсировать производство, военная помощь может растянуться на годы или даже десятилетия. Ну а особенно много у союзников США танков. При этом важно понимать, что речь идёт не о технике производства НАТО, ведь Советский Союз славился своей щедростью, что сегодня оборачивается поставками сотен танков в различных модификациях. И всё же, любая щедрость имеет свои границы, а многие государства, у которых ещё имеются в распоряжении старые Т-72, не хотят отдавать Украине последнее. Похоже, США нашли решение проблемы, что позволит ВСУ получить 200 танков в кратчайшие сроки. 

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Как стало известно, правительство Израиля приняло решение снять со склада 200 танков Merkava в модификациях Mk.2 и Mk.3 и продать их в Европу. Вначале пресса громко кричала о том, что у ВСУ появится ещё один самый лучший танк на планете, но после схода ажиотажа пошли более здравые рассуждения. Прежде всего очевидно, что указанные выше модификации Merkava не являются самыми современными, а танки были выпущены 40 лет назад. Для техники, которая должна сражаться на поле боя, – это большой срок, а вот для машин, мирно стоящих в центре Европы – вполне нормально. Эксперты полагают, что нужно учитывать состояние техники. Неясно, насколько бережно израильские военные обращались с танками, но в целом сегодня все сходятся во мнении, что танки получит либо Хорватия, либо Кипр. Известно, что в Хорватии в городе Славонски-Брод располагаются производственные цеха компании «Джуро Джакович». Там довольно неплохо освоили технологию модернизации советского Т-72, превращая его в прокачанный М84. Ходовая часть и двигатель остались без изменений, а вот система управления стрельбой «Омега-84» даёт ощутимое преимущество во время боя. 

Также модернизации подверглись и другие узлы, включая электронику для систем наведения, установку многочисленных датчиков, включая лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель. Всё это позитивно сказалось на боевых качествах машины, которая способна вести огонь с высокой точностью даже во время движения. Известно, что сегодня запчасти для советских Т-72 достать крайне сложно, ну а на балансе вооружённых сил Хорватии числится больше 100 единиц М84 в различных модификациях. Будет логично предположить, что власти европейской страны получат 100 танков от Израиля, а сами отдадут Украине довольно неплохие М-84, которые способны конкурировать с самыми лучшими модификациями Т-72 российского производства. 

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Что до Кипра, то там активно пытаются отгородиться от советского прошлого и уже интегрированы в Евросоюз. В планах присоединение к НАТО, а значит нужно как можно быстрее избавляться от советского наследия. Ну а это 80 танков в модификациях Т-80У и Т-80УК. Техника не такая прокачанная, как указанная выше модификация М84, но по сравнению с голыми Т-72 смотрится очень свежо. Прибавьте к этому штатные тепловизоры, и вы получите довольно неплохие машины, способны вести бой даже в ночных условиях. В Израиле отказываются назвать покупателя, а также уверяют, что сделка позволит выручить несколько миллионов долларов. На самом деле больше, поскольку один такой танк в хорошем состоянии на мировом рынке стоит около 400 тысяч долларов. Несложно подсчитать, что речь идёт о 80 миллионах долларах. На эту сумму в Израиле легко могут построить ещё пару десятков более современных Merkava Mk. Получается, что Киев действительно не получит танки из Израиля, как и пишут многие российские издания, а 200 машин неспособны изменить стратегическое соотношение сил. И всё же, это только один донор, тогда как сегодня всё чаще говорят о поставке Украине истребителей, дальнобойных систем ПВО и многого другого. Всё это усиливает наступательный и оборонный потенциал ВСУ, а значит рассматривать подобные факты нужно в комплексе.  

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#сво #военные технологии #танки
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