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5 самых выгодных игровых видеокарт этого лета для экономных геймеров до 25 тысяч рублей
Даже в этом ценовом сегменте есть несколько интересных предложений
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Хорошо размышлять о покупке видеокарты за 100 тысяч рублей, когда нужная сумма действительно лежит в кармане. В этот момент нужно просто выбрать, сколько вы готовы потратить, а после определиться с моделью. Но если с деньгами не всё так просто, то приходится искать наиболее выгодные решения. Всё это ведёт к компромиссам, а в результате приходится снижать настройки графики и разрешение дисплея. 

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Но если у вас изначально монитор с разрешением 1080р, то всё будет куда проще, ведь дорогая видеокарта не понадобится. Как мы уже писали выше, без компромиссов не обойтись, но это не значит, что вы не сможете играть, ведь для этого видеокарту обычно и покупают. Давайте рассмотрим несколько графических чипов, которые лежат на прилавках Регарда и ждут, когда вы их купите. Предположим, что большая часть любителей компьютерных игр может себе позволить видеокарту за 25 тысяч рублей, поэтому начнём именно с этой ценовой категории.

Пожалуй, самой популярной остаётся GeForce RTX 3060. Обычно геймеры не хотят копать очень глубоко, поэтому не осознают, что речь идёт о видеокарте с 8 Гб видеопамяти. Производитель пытался удешевить графический чип, поэтому решил срезать шину памяти и в целом сэкономить и на количестве видеопамяти. Получилось падение быстродействия до 10%, но даже в таком виде GeForce RTX 3060 неплохо подходит для геймеров с мониторами 1080р. Предсказать длительность жизненного цикла видеокарты мы не можем, поскольку многое будет зависеть от игровых студий. Требования растут нелинейно, но для тех, у кого наличных всё равно больше нет, выбор очевиден.

Иногда можно слегка переплатить за бренд и мощность, но часто геймеры вынуждены экономить. Если у вас ситуация именно такая, то берите GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта уступает указанной выше GeForce RTX 3060, но экономия 4 тысяч рублей способна склонить многих любителей компьютерных игр к тому или иному выбору. Помните о том, что у GeForce GTX 1660 Super на 2 Гб памяти меньше, а сама она вышла в далёком 2019 году. Жизненный цикл у неё ещё далёк от завершения, а значит вы можете использовать её во всех новых играх. Где-то придётся скинуть графику до средневысоких, но когда речь идёт об экономии, бережливые геймеры способны и не на такое. 

Простой пример, GeForce GTX 1650 уже давно не соответствует минимальным требованиям в новых играх, но это не мешает этой видеокарте становиться самой продаваемой уже который месяц. Может показаться, что мы говорим о массовом помешательстве, вот только это не совсем так. Важно понимать, что игры имеют различные требования, ну а GeForce GTX 1650 может и не идеальна для блокбастеров 2023 года, но довольно неплохо показывает себя в Мире танках и разнообразных стрелялках. 

За 26 520 рублей можете купить Radeon RX 6600. Эта видеокарта не входит в пул самых популярных только потому, что выпущена силами AMD. Если переклеить стикер, продавая её под брендом NVIDIA, то спрос на Radeon RX 6600 был бы заоблачный. Сказываются заблуждения, которыми сообщество геймеров кормят менеджеры и проплаченные эксперты. Radeon RX 6600 быстрее GeForce RTX 3060, но стоит столько же. Она менее требовательная к блоку питания, поэтому и здесь можно сэкономить. В целом, видеокарта хорошо справляется с теми задачами, для которых создана, а значит мы смело можем её рекомендовать для игр в 1080р.

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Radeon RX 6500 ХТ бесконечно далека от идеала, но способна стать выгодной заменой для тех, у кого нет денег на более мощную видеокарту. Radeon RX 6500 ХТ признана одной из худших в серии, но причина здесь кроется в ошибках, допущенных инженерами AMD. Похоже, Лиза Су хотела сэкономить пару центов, но в результате убила перспективную видеокарту. Помните о том, что покупать или нет Radeon RX 6500 ХТ зависит от наличия или отсутствия на вашем компьютере интерфейса PCIe 4.0. Если вы покупали новый процессор и материнскую плату недавно, то просто изучите спецификации, ведь в таком случае видеокарта AMD покажет очень неплохой уровень быстродействия. А вот на старом железе, где присутствует интерфейс PCIe 3.0, лучше не экспериментировать. Берите GeForce GTX 1650. Такая видеокарта может и не обладает скрытым потенциалом, но одинаково работает как на старых, так и на новых процессорах. Будет странно, если вы купите Radeon RX 6500 ХТ, а после разочаруетесь, протестировав её в реальных играх.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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