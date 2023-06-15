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Представьте себе следующую ситуацию: вы грустно изучаете свою видеокарту и осознаёте, что новые игры, которые в последнее время появляются в продаже, становится всё сложнее запускать. В некоторых приходится снижать настройки графики до средних, тогда как в других без изменения разрешения дисплея на 900р уже не обойтись. И в этот самый момент, когда вы уже начали предаваться безысходности, в комнату заходит ваша жена и предлагает все деньги, которые вы отложили на поездку на море, потратить на видеокарту.

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Скорее всего, ничего подобного не случится, но в данный момент нам не так важно, где вы нашли деньги на новую видеокарту. Решение принято, нужные средства уже жмут карман, а значит самое время отправиться в магазин. Может показаться, что это самое простое, вот только многие геймеры забывают о том, что требования сильно возросли, а в результате без нового блока питания не обойтись. Сегодня мы рассмотрим несколько графических чипов разных ценовых категорий, а также блоки питания, которые вы можете купить в комплекте.

Договоримся сразу, что не будем останавливаться на жутко дорогих моделях, которые непонятно чем отличаются от надёжных и массовых решений. Давайте смотреть на вещи здраво, ведь ваш карман – это не бездонная бочка с деньгами. Предположим, что у вас есть 160 тысяч, а значит можно побаловать себя GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA не только быстрый, но и жутко прожорливый. Под него вам потребуется действительно мощный блок питания, а производитель рекомендует от 1000 Вт. На самом деле GeForce RTX 4090 заработает на блоке питания и с меньшей мощностью, но мы не будем рисковать стабильностью системы, поэтому остановимся на DeepCool PQ1000M. Повторимся, что не ставили своей целью выбирать модели по умопомрачительной стоимости с какими-то необычными функциями. 1000 Вт достаточно, а поддержка сертификата 80 PLUS GOLD говорит о том, что энергоэффективность находится на высоком уровне.

Неясно, кто придумал рекомендовать под видеокарту GeForce RTX 4070 Ti блок питания 750 Вт, ведь здесь 192-битная шина и всего 12 Гб видеопамяти. Можно было бы ограничиться чем-то попроще, но мы предлагаем вам взять действительно качественный DeepCool PQ750M. Здесь также доступна поддержка сертификата 80 PLUS GOLD, а видеокарта будет чувствовать себя комфортно, что гарантирует стабильную работу всей системы. GeForce RTX 4070 Ti может справляться с играми в разрешении 4К, ну а мы полагаем, что переплачивать за блок питания нет никакого смысла. Многие геймеры выбирают более дешёвые модели, но мы считаем, что нужно придерживаться золотой середины.

Если вы решили купить видеокарту Radeon RX 6700 XT, то мы советуем не останавливаться на дорогостоящих блоках питания за 10 тысяч рублей и дороже. Есть масса комплектующих, которые позволят увеличить мощность вашего компьютера, а от блока питания нам нужна стабильность и достаточная мощность. CHIEFTEC SMART GPS-700A8 вам хватит за глаза, ну а в конечном итоге энергоэффективная Radeon RX 6700 XT будет чувствовать себя в своей тарелке. На этот раз нам доступен только сертификат 80 PLUS, но мы полагаем, что потенциальные покупатели видеокарты за 43 тысячи рублей по достоинству оценят запас мощности и возможность сэкономить. Возможно, у зажиточных энтузиастов достаточно денег для экспериментов, но обычным геймерам такие глупости чужды. Тандем Radeon RX 6700 XT и блока питания производства CHIEFTEC на 700 Вт кажется нам уместным, а цена приемлемой.

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Вообще, можно ещё немного сэкономить на видеокарте, а в результате всё тот же блок питания смело берите вместе с Radeon RX 6650 XT. Нужно понимать, что последняя не требует так много, но это не так важно, ведь стоимость невысокая, мощность достаточная, а сам блок питания будет работать у вас почти беззвучно. Radeon RX 6650 XT неплохо справляется с играми в 1080р, ну а учитывая наш выбор блока питания, у вас в будущем останется место для манёвра. Помните о том, что нужно брать блок питания с запасом. Обычно эта деталь остаётся с вами 5 лет и больше, позволяя усиливать систему несколько раз. Будет глупо просчитаться с мощностью, сэкономив пару тысяч сегодня, но переплатить 10 тысяч завтра.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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