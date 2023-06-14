Не все видеокарты обладают идеальным соотношением между ценой и быстродействием

По мнению руководства AMD, сегодня для игр в разрешении 1080р вам понадобится видеокарта с объёмом памяти от 8 Гб. Для 2К стоит обратить внимание на более прокачанные модели объёмом 12 Гб, ну а 4К и вовсе потребует 16 Гб видеопамяти. Если вы обратите внимание на цены, то сможете убедиться в том, что в лагере NVIDIA видеокарта с 12 Гб памяти обойдётся вам от 65 тысяч рублей, а значит для большинства геймеров разрешение 2К остаётся несбыточной мечтой.

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Что же, выход есть, ведь можно обратить внимание на менее дорогую продукцию. Сегодня мы изучим наиболее выгодные решения для 1080р, которые только можно купить в российской рознице. Рассмотрим удачные графические чипы, а также модели, которые вам стоит обходить стороной. Не всегда бренд гарантирует хорошее соотношение между ценой и быстродействием.

Начнём с Radeon RX 6650 XT, которую можно назвать оптимальной видеокартой для 1080р. Вообще, мощности видеокарты достаточно даже для энтузиастов, которые захотят запускать новинки в 2К, но есть важный нюанс. Дело в том, что требования растут, а значит говорить о попытке выставить настройки графики на максимум уже не приходится. Кроме того, из-за наличия 8 Гб видеопамяти фрамрейт окажется не таким стабильным, как вам бы хотелось, а всё это очередное подтверждение того, что нужно правильно расставлять приоритеты. Radeon RX 6650 XT отлично справляется со своими задачами, но ожидать от видеокарты больше, чем она может быть, глупо.

Radeon RX 6600 на целых 5 тысяч рублей дешевле. Вообще, перед нами довольно неплохая видеокарта, которая могла бы рекомендоваться для любителей компьютерных игр, но цена её слишком высокая. Даже с учётом падения курса рубля, Radeon RX 6600 должна стоит не выше 22 тысяч рублей, а значит мы советуем вам как следует подумать о том, стоит ли вообще такую видеокарту покупать. По сравнению с Radeon RX 6650 XT вы получите падение быстродействия свыше 20%, а значит в некоторых требовательных новинках графика окажется не выше средневысоких настроек.

Сразу отметим, что все видеокарты NVIDIA сильно переоценены. Это факт, который не нуждается в подтверждении, ну а GeForce RTX 3060 Ti является очередным доказательством высказанной нами мысли. По скорости видеокарта примерно равна Radeon RX 6650 XT. Обходится дороже, но включает столько же видеопамяти. Шина шире, но и это не даёт преимущества в играх. GeForce RTX 3060 Ti отказывается дешеветь, а многие эксперты уверены в том, что сегодня рекомендовать такую видеокарту можно только для разрешения 1080р. Ну а поскольку цена далеко на самая выгодная, то вы просто платите лишние деньги за право обладать продукцией от дядюшки Хуанга. Сомнительное удовольствие.

С разницей в 5 тысяч рублей в магазинах можно встретить две различные версии GeForce RTX 3060. Первая получила скромные характеристики и предлагает всего 8 Гб видеопамяти. Вторая полностью соответствует эталонной и может порадовать потенциальных покупателей 12 Гб памяти. Не обольщайтесь, ведь скоростные показатели здесь ниже, чем у Radeon RX 6650 XT, а разница в играх доходит до 15%. Можно констатировать, что память у GeForce RTX 3060 есть, но сама видеокарта слишком медленная, поэтому под требования 2К не подходит. Фанаты NVIDIA глухи к логике, поэтому именно GeForce RTX 3060 остаётся самым востребованным продуктом последних двух поколений на рынке.

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Завершим наш обзор на GeForce RTX 3050. Нет никаких сомнений, что видеокарта слишком долго задержалась в середняках. Она давно должна была подешеветь до 150 долларов и продаваться до 20 тысяч рублей, но в NVIDIA игнорируют здравый смысл, поэтому цена не снижается, а указанная выше GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти стоит столько же, но оказывается быстрее. С учётом того, что за GeForce RTX 3050 просят больше 25 тысяч рублей, мы советуем дождаться скидок. Не исключено, что с выходом GeForce RTX 4060 мы увидим падение стоимости на середняки прошлого поколения. А может и нет, ведь указанная выше GeForce RTX 3060 Ti после релиза GeForce RTX 4060 Ti не подешевела, тогда как новинка просто заняла нишу на 6 тысяч дороже.