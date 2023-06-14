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Видеокарта Radeon RX 7800 будет быстрее GeForce RTX 4070 и получит 16 Гб GDDR6 против 12 Гб у NVIDIA
Релиз Radeon RX 7800 ожидается в августе
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Не так давно AMD опубликовала эталонные тесты, в рамках которых становится очевиден главный минус графических чипов NVIDIA прошлого и текущего поколений. Согласно результатам проведённого исследования, для игр в разрешении 1080р вам понадобится видеокарта с 8 Гб видеопамяти. В последние годы набирает популярность 2К, а в итоге эксперты полагают, что данный стандарт будет становиться более массовым и со временем вытеснит народное разрешение. При этом требования здесь выше, а для комфортной игры понадобится видеокарта с 12 Гб видеопамяти. А вот 4К пока остаётся уделом энтузиастов. Если вы всё же хотите ощутить все преимущества сверхвысокого разрешения, то стоит купить видеокарту с 16 Гб видеопамяти. Всё это AMD подкрепляет графиками, ну а эксперты констатируют, что у NVIDIA недостаточно продуктов, которые способны предложить геймерам длительный жизненный цикл, поскольку 16 Гб имеет только GeForce RTX 4080, ну а стоимость видеокарты выше 1000 долларов. 

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Приводится сравнение между Radeon RX 6750 XT и GeForce RTX 4060 Ti. Так, в разрешении 2К красная видеокарта оказывается на 28% быстрее и демонстрирует более плавную картинку со стабильным 1% Low fps. По мнению экспертов AMD, причина не только в том, что видеокарта NVIDIA в целом медленнее, но в острой нехватке видеопамяти, что приводит к просадкам фрамрейта в современных играх. Отдельно указывается, что в магазинах США вы можете встретить Radeon RX 6750 XT за 360 долларов, тогда как GeForce RTX 4060 Ti стартует с 400 баксов. Мяч явно на стороне красных, ну а сегодня эксперты задаются вопросом: когда же в продажу поступят графические чипы Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800? В данном случае не так важно, получат ли они приставку «ХТ», ведь видеокарты на их базе смогут предложить 192-битную и 256-битную шину и 12 или 16 Гб видеопамяти. Однозначного ответа пока нет, но есть основания предполагать, что подготовка к запуску идёт полным ходом, а причин для задержки несколько. Прежде всего нужно учитывать, что спрос на видеокарты снижается, а по итогам первого квартала 2023 года достиг дна. Согласно подсчётам, геймеры купили столько видеокарт, как и 18 лет назад, что привело к перепроизводству и затариванию складов готовой продукцией. Обе компании нуждаются в том, чтобы освободить склады, ну а AMD тянет время, поскольку выпустила много графических чипов серии Radeon RX 6000.

Эксперты отмечают, что релиз новых графических чипов состоится при любых условиях, ведь тянуть дальше уже невозможно. Скорее всего, начало продаж запланировано на август, но назвать более точную дату нет никакой возможности. Таким образом новые видеокарты появятся в магазинах перед началом учебного года, когда ожидается сезонный рост спроса на компьютеры. А вот надеяться на высокую производительность не приходится. Есть мнение, что Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800 окажутся не такими быстрыми, как предполагалось ранее, а в итоге будут мало чем отличаться от уже находящихся в продаже Radeon RX 6750 ХТ и Radeon RX 6800 ХТ. Скорее всего, геймерам предложат прирост количества кадров в секунду до 20% в отельных сценариях, но критического влияния на общее быстродействие это не окажет. Если вы начали сомневаться в том, что такие графические чипы вообще нужны, то думаете в верном направлении. Новинки могут оказаться дороже продукции прошлого поколения, но прежде всего нужны не геймерам, а компании AMD.

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Похоже, графические чипы на архитектуре RDNA 3 гораздо дешевле в производстве, чем прошлая серия, поэтому красные хотят получить более высокую маржу. Даже если цены сравняются на старте продаж или окажутся меньше, то Radeon RX 7800 позволит AMD уходить в плюс. Прибавьте к этому наличие 16 Гб видеопамяти, и вы получите крайне интересный продукт. Сегодня в США Radeon RX 6800 ХТ продаётся от 470 долларов, хотя большая часть моделей стартует с 500 вечнозелёных. GeForce RTX 4070 на 100 долларов дороже и немногим быстрее. Видеокарта NVIDIA предлагает доступ к технологии масштабирования третьего поколения, поэтому пользуется повышенным спросом. Предполагается, что Radeon RX 7800 может оказать сильное давление на продажи GeForce RTX 4070, поскольку будет примерно равна или быстрее, а также предложит больше видеопамяти. Возможно, в 2020 году данная переменная и не была такой важной, но сегодня, когда ожидаются новые требовательные игры, видеокарта с 16 Гб памяти предпочтительнее видеокарты с 12 Гб. Ну а продукты, у которых всего 8 Гб и вовсе обречены. Не стоит забывать, что цена Radeon RX 7800 изначально будет ниже, чем у конкурентки, а значит назревает крайне интересное противостояние.  

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#видеокарты #radeon rx 7800
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