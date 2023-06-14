Не всё так очевидно, ведь сегодня многое решают технологии

Давайте представим себе, что мы с вами обычные геймеры, желающие купить видеокарту по сходной цене. Что вообще о видеокартах знает обычный геймер? Скорее всего, ему известно немногое, начиная с названия компании NVIDIA и заканчивая серией видеокарт GeForce. Обе слова стали нарицательными, а значит рядовой покупатель будет обращать внимание на цены и стараться купить видеокарту, которая кажется ему более мощной.

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Некоторые придут не с пустыми руками, начитавшись советов от диванных аналитиков, а значит изначально будут смотреть на продукцию AMD с лёгким презрением. Но поскольку подобные чувства всё равно не добавляют знаний, то предсказать выбор просто невозможно. В итоге многие любители компьютерных игр купят заведомо старую видеокарту, тогда как другие переплатят за бренд, а значит также ошибутся. Ну а поскольку мы решили следовать по самому простому пути, то давайте сравним видеокарты прошлого поколения с новинками и разберёмся, какие лучше.

Учтите, что многие геймеры покупают видеокарту не в первый раз, поэтому имеют некоторые представления о позиционировании графических чипов в линейке NVIDIA. Именно поэтому даже сегодня особой популярностью пользуется GeForce RTX 3070 Ti. В глаза бросается приставка «Ti», а также серия 3070. Может показаться, что перед нами крайне перспективный продукт, вот только GeForce RTX 3070 Ti вышла полным разочарованием, поскольку получила всего 8 Гб видеопамяти. Эксперты ещё 2 года назад писали, что видеокарта устарела ещё до поступления в продажу, ну а мы рекомендуем остановиться на GeForce RTX 4070. Новая видеокарта NVIDIA быстрее, имеет больше памяти и потребляет меньше энергии. Вам не потребуется дорогой блок питания, а в трассировке лучей разница ещё более заметна. Учтите, что только графические чипы нового поколения получили поддержку технологии масштабирования третьего поколения. Ну а DLSS 3.0 прогрессирует очень быстро и уже доступна в более чем 50-ти играх. Выбор очевиден, а значит первое впечатление о преимуществе GeForce RTX 3070 Ti оказалось неверным.

Следом идёт GeForce RTX 3070, которая пусть и не пользуется бешеной популярностью, но за счёт цены привлекает неразумных геймеров. Помните о том, что здесь вас также поджидают 8 Гб видеопамяти, ну а в качестве конкурента можем предложить GeForce RTX 4060 Ti. Новая видеокарта NVIDIA просто ужасна, поскольку оказалась ненамного быстрее GeForce RTX 3060 Ti. И всё же, она дешевле, почти такая же быстрая, как и GeForce RTX 3070, при этом в трассировке лучей демонстрирует аналогичную производительность, а за счёт доступа к DLSS 3.0 и вовсе выходит вперёд. Если кто-то расскажет вам о мыльной графике, то смело отправляйте его смотреть реальные тесты в интернете. Технология масштабирования третьего поколения действительно лучше, чем DLSS 2.0, поэтому даже учитывая критику в сторону GeForce RTX 4060 Ti, мы рекомендуем выбирать именно эту видеокарту. Как видите, GeForce RTX 3060 Ti немного дешевле, но мы уже писали вам о недостатках графических чипов прошлого поколения, поэтому надеемся, что вы не станете покупать эту видеокарту.

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А вот к Radeon RX 6750 XT смело можете присмотреться. Она слегка уступает GeForce RTX 3070, но предлагает 12 Гб видеопамяти. Возможно, в большей части игр вы не почувствуете неудобства от скромных 8 Гб видеопамяти на видеокарте NVIDIA, но требовательных блокбастеров с каждым годом выходит всё больше. Прибавьте сюда плохо оптимизированные проекты, и вы получите вескую причину для того, чтобы сделать выбор именно в сторону Radeon RX 6750 XT. Стоит признать, что в трассировке лучей видеокарта AMD показывает себя не с лучшей стороны, но это лишь один сценарий, а многие геймеры заявляют, что им не нравятся эффекты от волшебных лучиков. Времена, когда данная технология считалась самым настоящим прорывом, уже ушли, а сегодня это всего лишь ещё один повод для NVIDIA заявить о своё преимуществе. Помните о том, что Radeon RX 6750 XT всё же может выдавать приличную картинку в трассировке лучей, ну а наличие дополнительных 4 Гб видеопамяти сегодня гораздо важнее.