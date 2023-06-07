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The Telegraph: Киев выстрелил себе в ногу, сделав наступление в Запорожской области невозможным
Подрыв шлюзов Каховской ГЭС выбросил неконтролируемое количество воды, что привело к экологической катастрофе
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Эксперты отмечают, что подрыв плотины Каховской ГЭС является крупнейшей экологической катастрофой и окажет негативное влияние на весь регион. При этом последствия будут ощущаться спустя десятилетия, а уже сегодня есть риски превращения пахотных земель в пустыню. На самом деле исследователи и раньше уверяли, что через 20-30 лет значительная часть Херсонской и Запорожской областей окажется погребена под песчаным пленом, но происходящие в Украине события только ускорили неизбежное. Первый удар по экологии был нанесён ещё осенью 2022 года, когда местные жители начали вырубать лесопосадки. Деревья служили естественным барьером на пути песка и ветра. Ну а после выброса колоссального количества воды, опустынивание – это лишь вопрос времени. Согласно официальной информации, украинская артиллерия уничтожила 11 из 28 шлюзовых створок, что привело к выбросу из водохранилища 18 миллионов кубических метров воды. Уровень воды поднялся более чем на 10 метров, а на своём пути стихия затопила множество населённых пунктов. 

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Официальные данные указывают на более 80 посёлков и городов, которые оказались на пути стихии, но в реальности населённых пунктов может быть больше, а среди пострадавших больше 100 тысяч человек. При этом вода дошла и до территории, находящейся под контролем Украины. Так, была топлена часть частного сектора в Херсоне, при этом уровень воды поднялся также и в Николаевской области, находящейся вдалеке от эпицентра стихии. Уже сегодня вода начала уходить вниз по течению, оставив Новую Каховку, но продолжает доставлять проблемы жителям других населённых пунктов. Десятки домов разрушены, тогда как сотни окажутся непригодны для жизни. Тысячи людей потеряли всё имущество, а многие уже никогда не вернутся домой. Эксперты отмечают, что украинское командование планировало использовать удар по Каховской ГЭС в наступательных целях. Так, вода должна была затопить укрепления на левом берегу Днепра, которые возводила армия РФ. Кроме того, благодаря паводку открывалась возможность форсирования Днепра и быстрая переброска диверсантов под Запорожскую АЭС. Планировался молниеносный удар, но пока всё свидетельствует о том, что аналитики в Киеве недооценили силу стихии.

Нам ничего неизвестно о состоянии российских укреплённых районов, но есть сведения о том, что местность стала непроходимой и не может использоваться в наступательных целях. Теоретически, переправиться на другой берег Днепра стало проще, но диверсионные группы не решают основной задачи, поскольку способны закрепиться на том или ином участке до прихода основных сил. А вот с этим будут проблемы. Как оказалось, разлив воды привёл к неконтролируемому передвижению мин. Местность стала ещё опаснее, а перемещаться по ней невозможно. Сегодня участки земли находятся под водой, а спустя несколько недель, когда влага уйдёт в Чёрное море, местность превратиться в илистые болота, тянущиеся на десятки километров по линии соприкосновения. Использовать танки для продвижения бессмысленно, поскольку они увязнут в грязи, ну а без поддержки техники пехоте в наступлении делать нечего. Журналисты английского издания The Telegraph уверены, что киевские власти выстрелили себе в ногу, поставив под большой вопрос реализацию наступательной операции. 

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Результат противоположный ожиданиям, а европейские элиты и вовсе отказали Украине в поддержке. Даже главный друг Зеленского – Риши Сунак уверяет прессу в том, что не может назвать виновника подрыва ГЭС, а в США и вовсе всё более настойчиво указывают в сторону Киева. В такой ситуации уже не до контрнаступления, а значит цели не только не достигнуты, но и получен прямо противоположный результат. Отдельно отмечается, что в настоящее время Запорожская атомная стабильна, поскольку сотрудники опасались подобного исхода событий и сделали большой запас воды. Не почувствуют нехватку воды и Крым. Власти полуострова признают, что Северо-Крымский канал обмелеет, но уверены, что на жителях это никак не скажется. Ранее были сделаны значительные запасы воды, позволяющие рассчитывать на внутренние ресурсы. Нет никаких сомнений, что региону был нанесён колоссальный урон, оправиться от которого невозможно. Природа займёт освободившиеся ниши, а песок придёт на смену плодоносящей земле. Вот только такие мелочи не заботят украинские власти, не считающиеся с жизнями населения для достижения собственных целей. 

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#сво #политика #экология
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