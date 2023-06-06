Положение не было бы таким сложным, если бы AMD решилась на снижение цен на свою продукцию

Были времена, когда тысячи экспертов спорили о том, кто делает видеокарты лучше: NVIDIA или AMD. Увы, но красные вовремя не осознали потенциала высокопроизводительных решений для обучения ИИ и облачных технологий, а в результате оказались на обочине технологического прогресса. В целом, у AMD получаются довольно неплохие видеокарты, но догнать NVIDIA в обозримом будущем не представляется возможным.

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Отдельные попытки предпринимаются, но инвестиций не так много, а перспективные решения бросаются на полпути. Оставим грустные размышления экспертам, а сами займёмся изучением видеокарт от тётушки Су, которые доступны в российской рознице. Давайте рассмотрим наиболее мощные решения, оставив середняки на следующий раз.

Как видите, за 107 тысяч рублей в наличии Radeon RX 7900 ХТХ. Стоит учитывать, что официальная рекомендованная стоимость на момент релиза составила 999 долларов, а сегодня в США вы легко можете купить флагман AMD даже дешевле. А вот в РФ видеокарта стоит довольно много. Перед вами феерический провал, случившийся только потому, что инженеры компании недооценили флагман NVIDIA. В результате все сливки достались конкурентам, а Radeon RX 7900 ХТХ не пользуется спросом ни среди зажиточных геймеров, ни в рядах энтузиастов. Видеокарта может предложить 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину, но оказалась лишь второй по скорости, а это для флагмана звучит как приговор.

Radeon RX 7900 ХТ должна стоит около 800 долларов, но продаётся в РФ с большой наценкой. Эксперты отмечают, что сегодня AMD и так вынуждена продавать новинки со себестоимости. Всё дело в том, что потенциальные конкуренты из лагеря зелёных имеют меньше видеопамяти, узкую шину, но работают не хуже. Ну а поскольку 20 Гб памяти стоят в наше время недёшево, то окупить Radeon RX 7900 ХТ крайне сложно. Видеокарта интересная, но горячая и непопулярная. Пожалуй, если бы вместе с выходом нового поколения графических чипов была доступна технология масштабирования третьего поколения FSR 3.0, то дела шли бы не так удручающе, а пока преимущество здесь целиком на стороне NVIDIA. Вообще, Radeon RX 7900 ХТ быстрее потенциальных конкурентов, но об этом знает слишком мало людей, тогда как о невероятных возможностях DLSS 3.0 и удивительной трассировке лучей от дядюшки Хуанга известно всем геймерам.

Что до графических чипов прошлого поколения, то они и вовсе кажутся несуразными, безуспешно пытаясь конкурировать с новинками NVIDIA. Например, суперфлагман Radeon RX 6950 ХТ ещё год назад смотрелся неплохо, но сегодня он лишь бледная тень прежней мощи. Видеокарта могла бы стать популярной, за 60 тысяч рублей, но в AMD не готовы на такие жертвы, предпочитая остановить производство. В итоге продажи стоят, старые флагманы медленно устаревают, а геймеры предпочитают новинки NVIDIA. Radeon RX 6950 ХТ не может сегодня рекомендоваться по целому ряду причин. Как мы уже писали выше, увеличить потенциал видеокарт AMD могла бы FSR 3.0, но даже сегодня сроки выхода такой технологии остаются неизвестны.

Radeon RX 6800 ХТ – это ещё одно сомнительное решение, стоимость которого намного выше, чем должна быть. Никто не говорил, что видеокарты NVIDIA прошлого поколения доступны по выгодным ценам, но у зелёных хотя бы есть бодрые новинки, тогда как у красных кроме былой славы не осталось ничего. Radeon RX 6800 ХТ перспективная и могла бы рекомендоваться для игр в 2К, но стоит слишком дорого, поэтому мы советуем обходить такую карту стороной. Не исключено, что в ближайшее время цены пойдут вниз, ведь инсайдеры сообщают о скором выходе Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700 ХТ. Вот только когда это случится, нам пока неизвестно.

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Увы, но даже Radeon RX 6800 не выглядит свежо, ведь сегодня 53 тысячи такая видеокарта стоить не должна. Она всё ещё хороша для 2К, а наличие 16 Гб видеопамяти и вовсе делает такую карту перспективной. Можно было бы рекомендовать её для массового потребителя, но цена не оставляет шансов. Как мы уже писали выше, у NVIDIA цены не лучше, но продукция зелёных у всех на слуху, тогда как красные в аутсайдерах. В настоящее время переломить ситуацию в свою пользу можно только за счёт правильной ценовой политики и удачной линейки видеокарт. Второе у Лизы Су есть, ведь для 95% геймеров мощности графических чипов прошлого поколения достаточно. А вот с решимостью снижать цены у AMD большая проблема. Ну а пытаться переиграть Дженсена Хуанга на его же поле – это безнадёжная задача. Изучить наиболее интересные видеокарты NVIDIA вы можете по ссылке.