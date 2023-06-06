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Как жадность NVIDIA разрушает рынок видеокарт, и почему всё не так уж и плохо, ведь цены снижаются
Но происходит это не так быстро, как нам бы хотелось
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Сегодня многие эксперты пишут о том, что видеокарты жутко дорогие, а NVIDIA совсем отбилась от рук. Согласимся, Дженсен Хуанг пошёл неверным путём и разрушает рынок настольной графики. В будущем это может иметь губительные последствия для всей отрасли, ведь геймерам просто некуда деваться. Кто-то купит откровенно медленную и неактуальную видеокарту, единицы заставят себя выложить за приличную модель 100 тысяч рублей, ну а всё больше любителей компьютерных игр уйдёт на консоли. Sony уже аплодирует действиям NVIDIA, но будет ещё хуже. Всё так, ведь сегодня нет причин для того, чтобы удерживать цены на видеокарты на высоком уровне. И всё же, цены высоки, а многие из нас забыли, какими дорогими были видеокарты полтора года назад.

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Сегодня мы изучим графические чипы прошлого поколения. Рассмотрим ценовую политику магазинов и сделаем выводы о том, что происходит, и почему всё обстоит так, а не иначе. Словом, есть масса вопросов, ведь многие уже забыли, что посредственный середняк для 1080р стоил около 100 тысяч рублей, а за флагман просили под 300 тысяч. По сети гуляли ролики со сборками за 500 тысяч рублей, поражающие воображение обычных геймеров. Но давайте к сути материала.

GeForce RTX 4090 очень быстрая, но и дорогая, ведь просят за флагман NVIDIA больше 150 тысяч рублей. Если бы курс рубля оставался стабильным, то можно было бы рассчитывать на скидки, но пока ценовая политика вместе с курсовыми перепадами не сулит нам ничего хорошего. Согласно тестам, сегодня нет ни одной игры, в которой бы в разрешении 4К количество кадров с видеокартой GeForce RTX 4090 опускалось ниже 60 fps. Не помеха даже трассировка лучей, а 24 Гб видеопамяти способны предложить длительный жизненный цикл. Ну а ровно год назад самой быстрой видеокартой лета 2022 была GeForce RTX 3090 Ti. За неё просили немыслимые 2500 евро, а в российской рознице такие видеокарты были на вес золота. Сегодня большая часть суперфлагманов распродана, а на складах остались крохи, за которые просят немыслимые суммы. Как видите, за GeForce RTX 3090 Ti придётся заплатить 200 тысяч рублей, что очень много, ведь GeForce RTX 4090 не только дешевле, но и на 55% быстрее. Вот только большая часть потенциальных покупателей не знает об этом, а приставка «Ti» и высокая цена привлекают тех, кто не готов вникать в подробности.

GeForce RTX 4070 должна была стоить 500 долларов, но Дженсен Хуанг остро нуждался в деньгах, поэтому поставил цену на 100 долларов выше. Результатом стали низкие продажи, ведь спрос продолжает стремительно уходить к нулевым позициям. И всё же, видеокарта стоит 64 тысячи рублей и способна справляться как с играми в 2К, так и неплохо показывает себя в 4К. Не флагман, но и цена значительно меньше. Ну а поскольку всё познаётся в сравнении, то самое время взглянуть на GeForce RTX 3080, за которую просят на 12 тысяч больше. И снова неопытные геймеры будут ориентироваться на цифры, ведь хх80 больше, чем хх70. Что же, мы советуем думать головой, а в этом случае всё становится на свои места. GeForce RTX 4070 немногим быстрее GeForce RTX 3080, но преимущество её не в этом, ведь цена ниже, видеопамяти больше, а потребление энергии значительно меньше. За счёт этого вам не потребуется мощный блок питания, а система окажется холодной и быстрой. Прибавьте к этому доступ к улучшенной трассировке лучей и технологии масштабирования третьего поколения, и вы получите почти идеальную видеокарту. Почти, ведь в 2021 году она бы стоила под 200 тысяч рублей, а сегодня продаётся за 64 тысячи.

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Ну или присмотритесь к GeForce RTX 3070 Ti. Перед вами одна из самых интересных видеокарт NVIDIA, которая пала жертвой жадности Дженсена Хуанга. Было решено поставить на неё 8 Гб видеопамяти, что уменьшило жизненный цикл на несколько лет. Даже если вы где-то отыщите GeForce RTX 3070 Ti за 50 тысяч рублей – проходите мимо, ведь она устареет ещё до того, как попадёт к вам в компьютер. Мощности достаточно, но выкрутить настройки графики на максимум у вас не получится уже сегодня, при этом обычно видеокарты покупаются на 3-4 года. Получается, что цена GeForce RTX 3070 Ti такая же, как у GeForce RTX 4070, тогда как производительность ниже, а потенциал отсутствует. Ну и скажите после этого, что на рынке видеокарт всё плохо. Как мы уже писали, положение улучшается медленно, а жадность вскружила голову отдельным людям на полупроводниковом рынке. Будем надеяться, что они опомнятся быстрее, чем потребительский спрос рухнет.

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