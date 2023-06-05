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Видеокарта Radeon RX 7800 окажется быстрее и дешевле GeForce RTX 4070 и получит 16 Гб видеопамяти
Сроки выхода пока остаются неизвестны
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Во второй половине мая в продажу поступили сразу две видеокарты. 24 числа порадовать геймеров решил Дженсен Хуанг, ну а 25 пришло время для продукции от тётушки Су. Увы, но оба графических чипа не понравились геймерам и признаны провальными как обычными геймерами, так и экспертами. GeForce RTX 4060 Ti должна была порадовать любителей компьютерных игр, которые готовы тратить на развлечения до 400 долларов. Теоретически, ведь в Европе за видеокарту просили от 475 долларов, тогда как в РФ она стартовала с 600 вечнозелёных. Но дело даже не дополнительны наценках, ведь GeForce RTX 4060 Ti получила 8 Гб видеопамяти и оказалась по скорости ничем не лучше GeForce RTX 3060 Ti, продажи которой начались 2.5 года назад. При этом уже тогда NVIDIA просила за карту 400 долларов, а значит за это время мы не получили ни дополнительной скорости, ни скидок. Стоит отметить, что надежды на AMD были минимальными, а в результате Radeon RX 7600 оказалась клоном Radeon RX 6650 ХТ, получив цену в 270 долларов. 

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Спрос на видеокарты снижается, а новинки не вызвали ажиотажа. Эксперты отмечают, что NVIDIA может себе позволить плохие продажи, поскольку сегодня доходы компании растут за счёт продажи высокопроизводительных решений для обучения ИИ. Что до AMD, то красные чувствуют себя комфортно, продавая десятки миллионов чипов для игровых консолей. Проще говоря, обе компании заинтересованы в геймерах, но могут себе позволить переждать падение спроса, поскольку имеют доходы с других направлений. Ждать скидок не приходится, а значит придётся смотреть на то, что уже доступно в продаже. Во второй половине июля в продажу поступит GeForce RTX 4060. Видеокарта не будет быстрее находящейся в продаже GeForce RTX 3060 и получит низкие показатели энергопотребления и 8 Гб видеопамяти. Словом, ждать от NVIDIA чудес не приходится, а значит самое время взглянуть на то, что нам готовит Лиза Су.

Похоже, AMD не планирует никаких прорывов, поскольку цены и производительность ещё не вышедших новинок не внушают оптимизма. Сегодня инсайдеры опубликовали информацию, позволяющую приоткрыть завесу тайны над несколькими продуктами красного лагеря. Начнём с Radeon RX 7800. Предполагается, что видеокарта будет стоить 579 долларов и окажется быстрее GeForce RTX 4070. При этом она предложит 16 Гб видеопамяти, а значит окажется ощутимо выгоднее конкурентки. Сложно сказать, насколько быстрее будет Radeon RX 7800, но даже сейчас ясно, что прорыва не ожидается, поскольку даже Radeon RX 6800 примерно соответствует GeForce RTX 4070 и предлагает 16 Гб видеопамяти. Radeon RX 7700 ХТ будет стоить 529 долларов и по скорости будет близка к GeForce RTX 4070. Скорее всего, в играх без трассировки лучей обе видеокарты будут демонстрировать примерно аналогичные характеристики, а AMD планирует одержать победу над NVIDIA в данном сегменте за счёт выгодной стоимости. 

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А вот Radeon RX 7700 – это уже прямой конкурент GeForce RTX 4060 Ti, которая выйдет в конце июля и получит 16 Гб видеопамяти. Похоже, видеокарта AMD также будет быстрее и немного дешевле. При этом на этот раз преимущество по памяти на стороне зелёных. Также инсайдеры называют некоторые другие видеокарты, которые могут выйти. Точных данных о том, когда всё это поступит в продажу нет, но сроки явно не соответствуют ранее данным заявлениям. Обе компании медлят, пытаясь продавать уже выпущенные видеокарты по максимально высокой стоимости. При этом уже в 2024 нас ожидают графические чипы следующего поколения. Дженсен Хуанг заявил, что планирует выпускать серию GeForce RTX 50 на мощностях TSMC с использованием 3-нм технологического процесса. Глава NVIDIA подтвердил, что считает геймеров важной частью бизнеса компании. Ну а эксперты выражают обеспокоенность. Некоторые аналитики полагают, что действия NVIDIA и AMD способны нанести непоправимый удар по бизнесу компьютерных игр. Продажи высокопроизводительных решений падают, а на руках у геймеров старые и медленные видеокарты. Технологии стоят на месте, а цены растут. Рынок компьютерных игр на ПК переживает не лучшие дни, а значит новинок может стать меньше, а инвестиции значительно уменьшится. Всё это приведёт к негативным последствиям для геймеров, игровых студий и полупроводниковых компаний. 

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#видеокарты #radeon rx 7800
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