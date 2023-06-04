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Россия демонстрирует образцовый пример обхода санкций, а Европа покупает нефть из РФ, но уже дороже
Журналисты N-TV констатируют, что пока санкции не оказали значительного влияния на российскую нефтяную отрасль
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Спустя более чем год после введения жёстких санкций против российской экономики, всё больше экспертов рассказывает о неприятных последствиях для европейской финансовой машины. Проблемы с уходом крупных компаний и разорением среднего и частного бизнеса известны, но появляются и новые, о которых ранее никто не мог и представить. Так, Председатель Центра по религиозному наследию (OPR), Эдуар Ламаз, отмечает, что каждый год из-за недостатка финансирования и инициативы на местах, особенно в сельской местности, десятки храмов во Франции теряют свой религиозный статус, продаются или переходят в частную собственность, а затем превращаются в гостиницы или коммерческие помещения. Такая практика до недавнего времени была широко распространена в англо-саксонских странах и на севере Европы, но во Франции она пока ещё не является обыденной. Ну а пока французские парламентарии беспомощно разводят руками, активисты требуют открыть церкви для проведения выставок, концертов, различных шоу и многих других мероприятий, не связанных с богослужением (ожидается шабаш ведьм прямо в церквях).

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Нехватка финансирования приводит к тому, что десятки храмов закрываются, а журналисты издания Pèlerin пишут о том, что к 2030 году Франция потеряет 3000 храмов. В целом, примеров того, как санкции против РФ наносят урон обычным европейцам, множество, но местные элиты не планируют останавливаться на достигнутом. Особенно тяжёлым стал отказ от российских энергоносителей, включая газ и нефть. Голубое топливо сегодня стоит недорого, поскольку в межсезонье потребление энергии находится на минимальных отметках. При этом пиковая потребность может возникнуть уже в июле, а до наступления холодов нужно заполнить подземные хранилища. Как сделать это в сложившихся условиях, не знает никто, но ситуация с нефтью кажется ещё более необычной. Эксперты указывают, что Европа продолжает покупать чёрное золото из РФ, но платит за него значительно больше, чем ранее. Аналитики констатируют, что российская нефтяная отрасль прибегает к самым разным способам для обхода западных санкций.

Наиболее эффективным стало использование так называемого «теневого флота» танкеров. Согласно некоторым данным, эти танкеры иногда находятся в нейтральных водах или выполняют бессмысленные манёвры. Однако на самом деле они используют специальное программное обеспечение для подделки информации о своём местоположении. Фотографии и радиопереговоры свидетельствуют об этом. Описанные тактики представляют только малую часть методов, которые Россия использует для обхода санкций. Известны случаи перегрузки грузов прямо на море с одного судна на другое. Маскировка местоположения также помогает танкерам сохранить страховку. С декабря 2022 года на западном рынке был введён ценовой полоток на российскую нефть, и покупатели, платящие сверх этой цены, автоматически лишаются страховки. Международное энергетическое агентство полагало, что это приведёт к потере дохода от экспорта нефти, но пока экономика РФ выросла на 07%, что доказывает неэффективность предпринятых мер. Согласно порталу TankerTrackers.com, следящему за морскими перевозками, «теневой флот» танкеров продолжает поставлять российскую нефть в Китай, при этом все грузы застрахованы, а журналисты уже успели поймать за руку американскую American Club. 

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Эксперты констатируют, что как транспортные предприятия, так и страховые компании нарушают санкционный режим, поскольку риск сулит огромные экономические выгоды. Ну а журналисты отмечают, что Россия демонстрирует образцовый пример того, как нужно обходить штрафные меры. В Министерстве финансов США заявили, что страховые компании должны бессрочно лишать своей защиты суда, которые нарушают ценовой полоток. Однако American Club, одна из таких компаний, отказалась комментировать ситуацию, лишь заявив, что следит за соблюдением ограничений. Однако это только одна компания в целой сети предприятий, которые помогают России обходить санкции дядюшки Сэма. В американской прессе пишут, что ситуация представляет серьёзную проблему для стран, введших санкции против России. Якобы, Европа сталкивается с тем, что все меры оказались неэффективны и не могут нанести вред экономике РФ. 

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#санкции #экономика #нефть
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